विंटर में घूमने का बना रहे हैं प्लान? दक्षिण भारत की ये जगहें इतनी खूबसूरत कि पहली नजर में ही हो जाएंगे दीवाने!

Best Tourist Place in Winter: जाड़े के सीजन में हर किसी को घूमना पसंद आता है. दक्षिण भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां घूमने के लिए आप परिवार व दोस्तों के साथ आसानी से प्लान बना सकते हैं. यहां की हरी-भरी वादियां, खूबसूरत पहाड़ और शांत वातावरण सर्दियों की छुट्टियों को और यादगार बना देते हैं.

 

Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:14 AM IST
सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है. सुबह-शाम की हल्की ठंडक और दिनभर सुहावना मौसम किसी भी यात्रा को बेहद आनंददायक बना देता है. अगर आप भी इस विंटर अपने परिवार और दोस्तों के साथ किसी खूबसूरत जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो दक्षिण भारत आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है. यहां फैली हरी-भरी वादियां, ऊंचे पहाड़, शांत झीलें और प्राकृतिक नजारे हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं. साउथ इंडिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां जाकर आप प्रकृति की खूबसूरती को नजदीक से महसूस कर सकते हैं.

कूर्ग

कर्नाटक में स्थित कूर्ग सर्दियों में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां की ठंडी हवाएं, कॉफी के बागान और प्राकृतिक खूबसूरती पूरे ट्रिप का मज़ा दोगुना कर देते हैं. कूर्ग में एबे फॉल्स सबसे आकर्षक स्थान है, जो घने जंगलों से घिरा एक शानदार झरना है और फोटो लेने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं. इसके अलावा ‘राजा की सीट’ एक ऐसा व्यू प्वॉइंट है जहां से कूर्ग घाटी का विशाल प्राकृतिक नजारा देखने का मौका मिलता है. होন্নमाना केरे झील, जो कूर्ग की सबसे बड़ी झील है, अपनी शांत सुंदरता से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है.

वायनाड

केरल का वायनाड भी विंटर ट्रिप के लिए एक शानदार विकल्प है. इस जगह की खूबसूरती सर्दियों में और भी निखर जाती है. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कई आकर्षक स्थान मौजूद हैं. बाणासुर सागर बांध वायनाड का बेहद प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, जहां की हरियाली और पानी का शांत नजारा मन मोह लेता है. एडक्कल गुफाएं इतिहास प्रेमियों के लिए खास हैं, जहां मौजूद नक्काशी हजारों साल पुरानी मानी जाती है. वहीं चेम्बरा पीक से दिखने वाले मनमोहक नजारे आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं.

कोडईकनाल

अगर आप शांत और सुकून भरी जगह की तलाश में हैं, तो तमिलनाडु का कोडईकनाल आपके लिए बेस्ट विकल्प है. यह पहाड़ी शहर अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और साफ वातावरण के लिए मशहूर है. यहां कुक्कल गुफाएं, तलैयार फॉल्स, स्तंभ चट्टानें, वट्टकनाल और कोकर्स वॉक जैसी जगहें देखने लायक हैं. इसके अलावा ब्रायंट पार्क और मोइर पॉइंट भी पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में शामिल हैं. परिवार और दोस्तों के साथ एक शांतिपूर्ण छुट्टी बिताने के लिए कोडईकनाल एक परफेक्ट लोकेशन है.

Shivam Tiwari

