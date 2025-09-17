शादी से पहले पार्टनर संग घूमें भारत की ये 5 खूबसूरत लोकेशन! प्री-वेडिंग के लिए मानी जाती हैं एकदम परफेक्ट
Advertisement
trendingNow12925536
Hindi Newsट्रैवल

शादी से पहले पार्टनर संग घूमें भारत की ये 5 खूबसूरत लोकेशन! प्री-वेडिंग के लिए मानी जाती हैं एकदम परफेक्ट

Travel destinations before wedding: अगर आप शादी से पहले घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 5 जगहें एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं. यहां घूमना आपके लिए यादगार अनुभव होगा. हालांकि आप प्रीवेडिंग के लिए अपने पार्टनर के साथ भी इन जगहों के नजारों का दीदार कर सकते हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी से पहले पार्टनर संग घूमें भारत की ये 5 खूबसूरत लोकेशन! प्री-वेडिंग के लिए मानी जाती हैं एकदम परफेक्ट

Pre-wedding Destinations: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में अगर आप की भी शादी हो रही है या होने वाली है और उससे पहले साथ घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे, जो काफी खूबसूरत हैं. आप शादी से पहले नई-नई जगहों पर जा सकते हैं और एडवेंचर का मजा ले सकते हैं. यह ट्रिप आपके लिए काफी यादगार भी हो सकती है और पार्टनर के साथ होने के चलते आप और भी ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे. साथ ही आप प्रीवेडिंग के लिए भी अपने पार्टनर के साथ भी इन जगहों के नजारों का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं. हम आपको 5 बहुत ही खूबसूरत जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां घूमने के लिए सिर्फ भारतीय ही नहीं विदेशी टूरिस्ट्स भी काफी संख्या में आते हैं. 

महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहां आप नेचर की खूबसूरती का भरपूर आनंद मजा ले सकते हैं. अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो इस राज्य के महाबलेश्वर, लोनावला और खंडाला जैसे हिल स्टेशन आपके लिए एकदम सही हैं. आप यहां ऊंची पहाड़ियों पर ट्रेकिंग कर सकते हैं और खूबसूरत घाटियों के नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा यहां कई ऐतिहासिक किले भी हैं, जहां आप एडवेंचर ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं, जैसे हरिश्चंद्रगढ़, राजमाची फोर्ट और तोरना फोर्ट. यहां की हरियाली और शांति आपके मन को बहुत सुकून देगी.

मेघालय
घूमने के लिए मेघालय भी एकदम बेस्ट है. इसे "बादलों का घर" कहा जाता है और यह अपनी बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है. यहां की पहाड़ियां और झरने देखने लायक हैं. आप यहां अपने दोस्तों के साथ एलिफेंट लेक, सेवन सिस्टर फॉल्स और स्प्रेड ईगल फॉल्स जैसी फेमस जगहों पर जा सकते हैं. गारो और खासी पहाड़ियों पर ट्रेकिंग करना एक ऐसा अनुभव है, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

लद्दाख
अगर आप एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं तो लद्दाख आपके लिए एकदम परफेक्ट है. यहां के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और नीली झीलें किसी सपने जैसी लगती हैं. यहां की सबसे खास बात है खारदुंग ला पास पर बाइक चलाना या पैंगोंग लेक के किनारे बैठकर सुकून से समय बिताना. यहां शादी से पहले घूमना आपके लिए काफी यादगार अनुभव रहेगा. 

ऋषिकेश
एडवेंचर ट्रिप के लिए ऋषिकेश भी एकदम बेस्ट है. यहां आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ-साथ आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी. शादी से पहले आप यहां बंजी जंपिंग, जिप्लाइनिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर का मजा ले सकते हैं. इसके साथ ही शाम को गंगा किनारे बैठकर आरती देखना एक बहुत ही खास अनुभव होता है.

अंडमान और निकोबार
अगर आप समुद्री एडवेंचर के शौकीन हैं तो अंडमान और निकोबार से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती. यहां आप स्कूबा डाइविंग के साथ ही स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज का भरपूर मजा ले सकते हैं. पोर्ट ब्लेयर में राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और राधानगर बीच जैसे जगहें यहां की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Travel destinations before weddingPre wedding Destinationstravel

Trending news

भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi In Dhar LIVE: पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आतंकी रो-रोकर अपना हाल बता रहे, धार में पीएम मोदी की हुंकार
17th sep pm modi birthday
PM Modi In Dhar LIVE: पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आतंकी रो-रोकर अपना हाल बता रहे, धार में पीएम मोदी की हुंकार
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
;