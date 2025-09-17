शादी से पहले पार्टनर संग घूमें भारत की ये 5 खूबसूरत लोकेशन! प्री-वेडिंग के लिए मानी जाती हैं एकदम परफेक्ट

Pre-wedding Destinations: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में अगर आप की भी शादी हो रही है या होने वाली है और उससे पहले साथ घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे, जो काफी खूबसूरत हैं. आप शादी से पहले नई-नई जगहों पर जा सकते हैं और एडवेंचर का मजा ले सकते हैं. यह ट्रिप आपके लिए काफी यादगार भी हो सकती है और पार्टनर के साथ होने के चलते आप और भी ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे. साथ ही आप प्रीवेडिंग के लिए भी अपने पार्टनर के साथ भी इन जगहों के नजारों का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं. हम आपको 5 बहुत ही खूबसूरत जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां घूमने के लिए सिर्फ भारतीय ही नहीं विदेशी टूरिस्ट्स भी काफी संख्या में आते हैं.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहां आप नेचर की खूबसूरती का भरपूर आनंद मजा ले सकते हैं. अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो इस राज्य के महाबलेश्वर, लोनावला और खंडाला जैसे हिल स्टेशन आपके लिए एकदम सही हैं. आप यहां ऊंची पहाड़ियों पर ट्रेकिंग कर सकते हैं और खूबसूरत घाटियों के नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा यहां कई ऐतिहासिक किले भी हैं, जहां आप एडवेंचर ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं, जैसे हरिश्चंद्रगढ़, राजमाची फोर्ट और तोरना फोर्ट. यहां की हरियाली और शांति आपके मन को बहुत सुकून देगी.

मेघालय

घूमने के लिए मेघालय भी एकदम बेस्ट है. इसे "बादलों का घर" कहा जाता है और यह अपनी बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है. यहां की पहाड़ियां और झरने देखने लायक हैं. आप यहां अपने दोस्तों के साथ एलिफेंट लेक, सेवन सिस्टर फॉल्स और स्प्रेड ईगल फॉल्स जैसी फेमस जगहों पर जा सकते हैं. गारो और खासी पहाड़ियों पर ट्रेकिंग करना एक ऐसा अनुभव है, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे.

लद्दाख

अगर आप एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं तो लद्दाख आपके लिए एकदम परफेक्ट है. यहां के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और नीली झीलें किसी सपने जैसी लगती हैं. यहां की सबसे खास बात है खारदुंग ला पास पर बाइक चलाना या पैंगोंग लेक के किनारे बैठकर सुकून से समय बिताना. यहां शादी से पहले घूमना आपके लिए काफी यादगार अनुभव रहेगा.

ऋषिकेश

एडवेंचर ट्रिप के लिए ऋषिकेश भी एकदम बेस्ट है. यहां आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ-साथ आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी. शादी से पहले आप यहां बंजी जंपिंग, जिप्लाइनिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर का मजा ले सकते हैं. इसके साथ ही शाम को गंगा किनारे बैठकर आरती देखना एक बहुत ही खास अनुभव होता है.

अंडमान और निकोबार

अगर आप समुद्री एडवेंचर के शौकीन हैं तो अंडमान और निकोबार से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती. यहां आप स्कूबा डाइविंग के साथ ही स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज का भरपूर मजा ले सकते हैं. पोर्ट ब्लेयर में राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और राधानगर बीच जैसे जगहें यहां की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं.