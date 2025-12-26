सिर्फ किले-महल घूमने नहीं, अब इस स्टेट में जाकर खूब कर सकते हैं कमाई! सरकार भी कर रही सपोर्ट

अगर आप सोचते हैं कि टूरिज्म सिर्फ घूमने-फिरने और फोटो खिंचवाने तक सीमित है, तो अब आपकी सोच बदलने वाली है. भारत का एक मशहूर राज्य अब टूरिज्म को कमाई और रोजगार का मजबूत जरिया बना रहा है. यहां सरकार खुद आगे बढ़कर लोगों को सपोर्ट कर रही है, ताकि पर्यटन सिर्फ दिखावे की चीज न रहे, बल्कि आम लोगों की आय बढ़ाने का साधन बने. बदलते ट्रैवल ट्रेंड, नई सोच और आधुनिक नीतियों के साथ यह राज्य टूरिज्म के नए दौर में कदम रख चुका है, जहां पर्यटक भी खुश हैं और स्थानीय लोग भी फायदे में हैं.

हेरिटेज से आगे की सोच, बदले टूरिस्ट के मिजाज

पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में ट्रैवल करने का तरीका बदल गया है. अब लोग सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें देखने नहीं, बल्कि सुरक्षित, आसान और अलग अनुभव चाहते हैं. इसी बदलाव को समझते हुए राज्य सरकार ने टूरिज्म को नए सिरे से देखने की शुरुआत की. अब फोकस सिर्फ विरासत दिखाने पर नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने, अनुभव देने और रोजगार पैदा करने पर है. नई रणनीति के तहत टूरिज्म को ऐसा सेक्टर बनाया जा रहा है, जो लंबे समय तक चल सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे.

नई टूरिज्म पॉलिसी से खुले रोजगार और निवेश के रास्ते

सरकार की नई टूरिज्म पॉलिसी ने पर्यटन का दायरा काफी बढ़ा दिया है. अब वेडिंग टूरिज्म, वेलनेस और स्पिरिचुअल ट्रैवल, एडवेंचर, धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन जैसे सेक्टर्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निवेशकों को भी जोड़ा गया है, जिससे होटल, ट्रैवल, इवेंट और लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है. इसका सीधा फायदा युवाओं, महिलाओं और छोटे कारोबारियों को मिल रहा है, जो टूरिज्म से जुड़कर नियमित कमाई कर पा रहे हैं.

टूरिज्म बना लोगों की कमाई का जरिया

राजस्थान, जो लंबे समय से किले, महल और त्योहारों के लिए जाना जाता है, अब टूरिज्म के इस नए मॉडल की मिसाल बन रहा है. डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी के नेतृत्व में राजस्थान टूरिज्म को लोगों से जोड़ने पर जोर दिया गया है. शेखावाटी जैसे इलाकों में ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षित कर टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे कम चर्चित क्षेत्रों को भी आगे लाया जा रहा है. इससे जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के बाहर भी रोजगार के मौके बन रहे हैं.

इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और लोकल कम्युनिटी

पर्यटकों का भरोसा बढ़ाने के लिए सड़क, एयरस्ट्रिप और धार्मिक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है. सेफ्टी ऐप और टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स जैसी पहल से सुरक्षा को मजबूत किया गया है. इसके साथ ही लोक कलाकारों, कारीगरों, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को फेस्टिवल और सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़ा गया है. इससे उनकी कला को पहचान मिली और स्थायी आय का जरिया भी बना. कुल मिलाकर, टूरिज्म अब सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि जीने और कमाने का माध्यम बनता जा रहा है.