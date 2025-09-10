घने जंगल, शांत नदी और बाघों का घर! जंगल सफारी के लिए बेस्ट है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व

Nagarjuna-Srisailam Tiger Reserve: अगर आप टाइगर रिजर्व घूमने के शौकीन हैं तो हम आपको देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के बारे में बताएंगे. भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन-श्रीशैलम है, जो घूमने के शौकीनों के लिए एक शानदार जगह है. यह जंगल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है और यहां सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि तेंदुए, भालू और कई तरह के हिरण भी देखने को मिलते हैं. इसलिए यहां घूमना आपके लिए एक शानदार अनुभव होगा.

भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व

नागार्जुन-श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. यह जगह सिर्फ जानवरों को देखने के लिए ही नहीं, बल्कि नेचर लवर्स के लिए भी स्वर्ग है. यहां आप जीप सफारी का मजा ले सकते हैं और कृष्णा नदी के किनारे की शांत खूबसूरती को भी देख सकते हैं. अगर आप जंगल और एडवेंचर पसंद करते हैं तो नागार्जुन-श्रीशैलम आपके लिए एक यादगार सफर होगा. बाघों को बचाने का एक बड़ा और खास ठिकाना है. यह जंगल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है. यह इतना बड़ा है कि इसका कुल इलाका करीब 3,728 वर्ग किलोमीटर है, यानी एक बड़े शहर से भी बहुत बड़ा है.

बाघों का सुरक्षित घर

यह रिजर्व पहाड़ों और घने जंगलों के बीच है, जिसे नल्लामला पहाड़ियां कहते हैं. यहां बाघ आराम से रहते हैं. इनके अलावा यहां और भी बहुत से जानवर हैं, जैसे कि तेंदुए, भालू और हिरण. इस जंगल के बीच से कृष्णा नदी भी बहती है, जो यहां के जानवरों के लिए पानी का इंतजाम करती है.

बाघों की गिनती बढ़ रही है

अच्छी बात यह है कि यहां बाघों की संख्या बढ़ रही है. सरकार और कुछ खास संस्थाओं ने मिलकर बाघों को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है. वे जंगलों में कैमरे लगाते हैं, जिससे शिकारियों पर नजर रखी जा सके.

घूमने के लिए भी बढ़िया जगह

यह जगह सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं, बल्कि घूमने के लिए भी शानदार है. जो लोग जंगल और जानवरों को पसंद करते हैं, वे यहां आकर जीप सफारी का मजा ले सकते हैं और इस खूबसूरत जंगल को देख सकते हैं. इस जगह को देखकर लगता है कि आने वाले समय में भी बाघों को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करेगी.