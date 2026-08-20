/छुट्टियों पर बॉलीवुड स्टार्स को क्यों पसंद आ रही ये 6 ट्रैवल डेस्टिनेशन? तस्वीरें देख आप भी बना लेंगे घूमने का प्लान

जब बॉलीवुड के पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन की बात होती है तो यूरोप का नाम सबसे पहले आता है. हाल ही में करीना कपूर और सैफ अली खान भी परिवार के साथ यूरोप की खूबसूरत जगहों पर छुट्टियां बिताते नजर आए थे. सैफ के 56वें जन्मदिन के मौके पर करीना कपूर अपने पति और दोनों बेटों तैमूर और जेह के साथ छुट्टियों पर गई थीं. परिवार ने अपनी यात्रा की जगह का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया था, हालांकि रिपोर्ट्स में यूरोप और ग्रीस के आसपास की खूबसूरत जगहों का जिक्र किया गया. यूरोप की खासियत है कि एक ही ट्रिप में आपको पहाड़, झील, समुद्र, पुराने शहर और खूबसूरत गांव सब देखने को मिल जाते हैं. अगर आपको परिवार के साथ आरामदायक और खूबसूरत छुट्टी पसंद है तो स्विट्जरलैंड, ग्रीस या आसपास के यूरोपीय देश अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.