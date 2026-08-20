/छुट्टियों पर बॉलीवुड स्टार्स को क्यों पसंद आ रही ये 6 ट्रैवल डेस्टिनेशन? तस्वीरें देख आप भी बना लेंगे घूमने का प्लान

बॉलीवुड सितारों की छुट्टियां हमेशा फैंस के लिए खास होती हैं. कभी कोई बर्फीले पहाड़ों के बीच नजर आता है तो कोई समुद्र किनारे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता दिखता है. करीना कपूर-सैफ अली खान से लेकर रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, शाहिद कपूर-मीरा राजपूत और फरहान अख्तर तक, सितारों की ट्रैवल पसंद में कुछ जगहें बार-बार नजर आती हैं. अगर आप भी अगली छुट्टी के लिए नया प्लान बना रहे हैं तो इन डेस्टिनेशन से आइडिया ले सकते हैं.
जब बॉलीवुड के पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन की बात होती है तो यूरोप का नाम सबसे पहले आता है. हाल ही में करीना कपूर और सैफ अली खान भी परिवार के साथ यूरोप की खूबसूरत जगहों पर छुट्टियां बिताते नजर आए थे. सैफ के 56वें जन्मदिन के मौके पर करीना कपूर अपने पति और दोनों बेटों तैमूर और जेह के साथ छुट्टियों पर गई थीं. परिवार ने अपनी यात्रा की जगह का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया था, हालांकि रिपोर्ट्स में यूरोप और ग्रीस के आसपास की खूबसूरत जगहों का जिक्र किया गया. यूरोप की खासियत है कि एक ही ट्रिप में आपको पहाड़, झील, समुद्र, पुराने शहर और खूबसूरत गांव सब देखने को मिल जाते हैं. अगर आपको परिवार के साथ आरामदायक और खूबसूरत छुट्टी पसंद है तो स्विट्जरलैंड, ग्रीस या आसपास के यूरोपीय देश अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.
अभिनेता विक्रांत मैसी, उनकी पत्नी शीतल ठाकुर और उनके बेटे वरदान ने नॉर्वे में छुट्टियां मनाईं. शीतल ने ओस्लो की अपनी यात्रा की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें परिवार को व्यस्त दिनचर्या से दूर सुकून का आनंद लेते हुए दिखाया गया है. शीतल ठाकुर ने पोस्ट के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने विक्रांत को अपना "प्यारा साथी" और अपने बेटे को "सौतेला" बताया. यह जोड़ा खुश नजर आ रहा था. उन्होंने कई खास जगहों का एक साथ सफर किया और कुछ बेहतरीन पल बिताए. इसमें रॉयल पैलेस, ओस्लो ओपेरा हाउस, फेरिस व्हील और मोनोलिथ जैसे स्थान शामिल थे.
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हालिया छुट्टियों की तस्वीरों ने भी लोगों का ध्यान खींचा. आलिया ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बिताए कुछ निजी और खूबसूरत पल शेयर किए. तस्वीरों में परिवार नाव पर समुद्र का नजारा देखता दिखाई दिया. हालांकि आलिया ने अपनी यात्रा की सही जगह नहीं बताई, लेकिन तस्वीरों ने समुद्र किनारे शांत छुट्टी का पूरा मूड दिखा दिया. अगर आपको भी ऐसी छुट्टी पसंद है तो भारत में गोवा, अंडमान, लक्षद्वीप और केरल के समुद्री इलाकों का रुख कर सकते हैं. यहां समुद्र के साथ अच्छे रिसॉर्ट, स्थानीय खाना और आराम से बिताने का मौका मिलता है. परिवार के साथ हों या पार्टनर के साथ, समुद्र किनारे की छुट्टी अक्सर बिना ज्यादा भागदौड़ के भी यादगार बन जाती है.
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की छुट्टियों की तस्वीरों में अक्सर यूरोप का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है. पुराने शहर, खूबसूरत सड़कें, शानदार होटल, अच्छा खाना और कार से घूमने का मजा उनकी यात्रा को खास बनाता है. अगर आपको भी मॉडर्न शहरों के बजाय पुराने यूरोपीय शहरों का माहौल पसंद है तो इटली, फ्रांस, स्पेन और ग्रीस जैसे देश आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. इस तरह की यात्रा में सिर्फ किसी एक जगह पहुंचकर लौटना जरूरी नहीं. कार किराए पर लेकर आसपास के छोटे शहरों और गांवों को भी देखा जा सकता है. रास्ते में स्थानीय खाना और पुराने बाजार इस सफर को और मजेदार बना देते हैं.
फरहान अख्तर भी अपनी पत्नी शिबानी अख्तर के साथ गर्मियों की छुट्टियों में इटली घूमते नजर आए थे. इटली उन यात्रियों के लिए खास है जिन्हें इतिहास, खूबसूरत शहर, समुद्र और अच्छा खाना एक ही ट्रिप में चाहिए. रोम के पुराने स्मारकों से लेकर फ्लोरेंस की कला और अमाल्फी तट की खूबसूरती तक, इटली में हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ है. अगर आपको घूमने के साथ खाने का भी शौक है तो इटली का सफर खास अनुभव दे सकता है. यहां का पास्ता, पिज्जा, कॉफी और स्थानीय मिठाइयां ट्रिप का अलग हिस्सा बन जाती हैं.
फराह खान ने अपने कुक दिलीप और मैनेजर किम के साथ न्यूजीलैंड और मालदीव की यात्रा भी की थी. दोनों जगहें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन छुट्टी के लिहाज से अपनी-अपनी खासियत रखती हैं. न्यूजीलैंड उन लोगों के लिए शानदार है जिन्हें पहाड़, झील, हरियाली और खुले मैदान पसंद हैं. यहां प्रकृति के बीच लंबी ड्राइव और एडवेंचर का मजा लिया जा सकता है. वहीं मालदीव का मतलब है समुद्र, साफ पानी, खूबसूरत द्वीप और आराम. अगर आपकी छुट्टी का मकसद सिर्फ आराम करना है तो मालदीव जैसी जगह बेहतर लग सकती है.
बॉलीवुड सितारों की छुट्टियों से एक बात साफ है कि हर तरह के यात्री के लिए अलग डेस्टिनेशन मौजूद है. पहाड़ पसंद हैं तो हिमाचल और लद्दाख, समुद्र चाहिए तो गोवा, अंडमान या मालदीव, जबकि इतिहास और पुराने शहरों का मजा लेना है तो इटली और यूरोप की दूसरी जगहें बेहतर हो सकती हैं. हालांकि सेलेब्स की छुट्टियों को देखकर सिर्फ जगह की नकल करना जरूरी नहीं है. अपना बजट, मौसम, यात्रा का समय और साथ जाने वाले लोगों की पसंद देखकर प्लान बनाना ज्यादा जरूरी है. आखिर अच्छी छुट्टी वही है, जहां जगह के साथ आपका अनुभव भी यादगार बन जाए.