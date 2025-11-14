Gen Z के ह्यूमर को मजेदार बना रहा ‘Sicko Leave’, जानें कैसे युवा फैंस के लिए बेस्ट है ये धांसू कैंपन

Travis Scott Mumbai Event: दिल्ली में धमाकेदार शुरुआत के बाद ट्रैविस स्कॉट का CIRCUS MAXIMUS WORLD TOUR अब 19 नवंबर को मुंबई पहुंचने वाला है. इसी एनर्जी को भुनाने के लिए BookMyShow Live ने ‘Sicko Leave’ नाम से एक मजेदार डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है. यह हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रहे उन ट्रेंड्स से प्रेरित है, जिनमें युवा अपनी छुट्टियों की एप्लीकेशन को चुटीले अंदाज में लिखते हैं.

Gen Z का ह्यूमर और पॉप-कल्चर है खास

भारत के युवा हाल के वर्षों में अपने काम और ऑनलाइन पहचान को बेहद अनोखे अंदाज़ में व्यक्त कर रहे हैं. खासकर Gen Z, जो ह्यूमर, मीम्स और पॉप-रेफरेंसेज़ वाली भाषा में बातचीत करता है. इसी बदलाव को ध्यान में रखकर ‘Sicko Leave’ बनाया गया, ताकि फैंस ट्रैविस स्कॉट के भारत आने के उत्साह को हंसी-मजाक में बदलकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकें.

क्या Sicko Leave Generator फैंस के लिए बेस्ट?

इस कैंपेन का मुख्य आकर्षण है ‘Sicko Leave Generator’. यह खिलखिलाते अंदाज में तैयार किए गए बहाने तैयार करता है- जैसे चाय वाले को इंप्रेस करने की वजह से लीव लेना, या ऑफिस ईमेल में ‘La Flame’ सिग्नेचर की वजह से परेशानी होना. ये सारे बहाने शेयर करने लायक हैं और प्री-शो का डिजिटल यादगार बन जाते हैं. कुछ बहाने हाइपर-ऑनलाइन लहजे में लिखे गए हैं, जैसे- “यह शो मिस किया तो मैं दोस्तों का मीम बन जाऊँगा”, या “शर्मा आंटी का बेटा जा रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा.” कहीं-कहीं परिवार की क्लासिक डिमांड को भी मज़ाक में लिया गया है, जैसे “नाना ने गाना गाने को कहा था, इसलिए मुझे भागना है.”

बुकमाईशो के कैंपेन से फैंस खुश

बुकमाईशो की मार्केटिंग हेड डॉली दवड़ा के अनुसार, यह कैंपेन उसी ऊर्जा बोल्ड, फन्नी और फैन-पावर्ड को दर्शाता है, जिसे ट्रैविस स्कॉट के शो ने भारत में पैदा किया है. Sicko Leave दर्शाता है कि कैसे एक लाइव इवेंट सिर्फ शो नहीं, बल्कि एक शेयर कल्चरर एक्सपीरियंस बन सकता है. आज के युवा काम, परिवार और सोशल लाइफ को मजेदार अंदाज में बैलेंस करते हैं. मीम्स, चैट्स और डिजिटल बातचीत के दौर में Sicko Leave उस छोटे से पल को सेलिब्रेट करता है, जब ओवरलोडेड लाइफ में म्यूजिक 'एग्ज़िट गेट' जैसा अहसास देता है.