Advertisement
trendingNow13002795
Hindi Newsट्रैवल

Gen Z के ह्यूमर को मजेदार बना रहा ‘Sicko Leave’, जानें कैसे युवा फैंस के लिए बेस्ट है ये धांसू कैंपन

Travis Scott Live Event: बुकमाईशो लाइव ने ट्रैविस स्कॉट के मुंबई शो से पहले युवाओं में वायरल हो रहे ‘फनी लीव एप्लीकेशन’ ट्रेंड को एक मजेदार कैंपेन में बदल दिया है. ‘Sicko Leave’ नाम की यह डिजिटल गतिविधि फैंस को शो के लिए क्रिएटिव बहाने बनाने का मौका देती है और सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z के ह्यूमर को मजेदार बना रहा ‘Sicko Leave’, जानें कैसे युवा फैंस के लिए बेस्ट है ये धांसू कैंपन

Travis Scott Mumbai Event: दिल्ली में धमाकेदार शुरुआत के बाद ट्रैविस स्कॉट का CIRCUS MAXIMUS WORLD TOUR अब 19 नवंबर को मुंबई पहुंचने वाला है. इसी एनर्जी को भुनाने के लिए BookMyShow Live ने ‘Sicko Leave’ नाम से एक मजेदार डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है. यह हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रहे उन ट्रेंड्स से प्रेरित है, जिनमें युवा अपनी छुट्टियों की एप्लीकेशन को चुटीले अंदाज में लिखते हैं.

Gen Z का ह्यूमर और पॉप-कल्चर है खास

भारत के युवा हाल के वर्षों में अपने काम और ऑनलाइन पहचान को बेहद अनोखे अंदाज़ में व्यक्त कर रहे हैं. खासकर Gen Z, जो ह्यूमर, मीम्स और पॉप-रेफरेंसेज़ वाली भाषा में बातचीत करता है. इसी बदलाव को ध्यान में रखकर ‘Sicko Leave’ बनाया गया, ताकि फैंस ट्रैविस स्कॉट के भारत आने के उत्साह को हंसी-मजाक में बदलकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

क्या Sicko Leave Generator फैंस के लिए बेस्ट?

इस कैंपेन का मुख्य आकर्षण है ‘Sicko Leave Generator’. यह खिलखिलाते अंदाज में तैयार किए गए बहाने तैयार करता है- जैसे चाय वाले को इंप्रेस करने की वजह से लीव लेना, या ऑफिस ईमेल में ‘La Flame’ सिग्नेचर की वजह से परेशानी होना. ये सारे बहाने शेयर करने लायक हैं और प्री-शो का डिजिटल यादगार बन जाते हैं. कुछ बहाने हाइपर-ऑनलाइन लहजे में लिखे गए हैं, जैसे- “यह शो मिस किया तो मैं दोस्तों का मीम बन जाऊँगा”, या “शर्मा आंटी का बेटा जा रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा.” कहीं-कहीं परिवार की क्लासिक डिमांड को भी मज़ाक में लिया गया है, जैसे “नाना ने गाना गाने को कहा था, इसलिए मुझे भागना है.”

 

 

यह भी पढ़ें: दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

बुकमाईशो के कैंपेन से फैंस खुश

बुकमाईशो की मार्केटिंग हेड डॉली दवड़ा के अनुसार, यह कैंपेन उसी ऊर्जा बोल्ड, फन्नी और फैन-पावर्ड को दर्शाता है, जिसे ट्रैविस स्कॉट के शो ने भारत में पैदा किया है. Sicko Leave दर्शाता है कि कैसे एक लाइव इवेंट सिर्फ शो नहीं, बल्कि एक शेयर कल्चरर एक्सपीरियंस बन सकता है. आज के युवा काम, परिवार और सोशल लाइफ को मजेदार अंदाज में बैलेंस करते हैं. मीम्स, चैट्स और डिजिटल बातचीत के दौर में Sicko Leave उस छोटे से पल को सेलिब्रेट करता है, जब ओवरलोडेड लाइफ में म्यूजिक 'एग्ज़िट गेट' जैसा अहसास देता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Book My Showtravel

Trending news

नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
by election results
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान