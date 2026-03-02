Holi 2026: मथुरा-वृंदावन की भीड़ को छोड़िए! इस बार यहां होगी असली लठमार और फूलों वाली होली, जान लें पूरा प्रोग्राम

Advertisement
Holi 2026: होली का नाम आते ही आंखों के सामने मथुरा-वृंदावन की गलियां और फूलों की वो खुशबू तैरने लगती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार ब्रज की उस दिव्य होली का अनुभव करने के लिए आपको दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है?

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:53 AM IST
होली का नाम आते ही आंखों के सामने मथुरा-वृंदावन की गलियां और फूलों की वो खुशबू तैरने लगती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार ब्रज की उस दिव्य होली का अनुभव करने के लिए आपको दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है? इस्कॉन द्वारका (श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर) में इस साल होली का एक ऐसा अद्भुत संगम होने जा रहा है, जिसे देख आप दंग रह जाएंगे. यहां सिर्फ रंग नहीं, बल्कि श्रद्धा और परंपराओं की बौछार होगी. 21 अलग-अलग तरह की 'शाही ठंडाई', फूलों की होली, लठमार होली का रोमांच और साथ में ग्रैमी-नॉमिनेटेड कलाकारों के भक्ति संगीत की गूंज द्वारका का इस्कॉन मंदिर इस 3 और 4 मार्च को पूरी तरह से 'कृष्णमयी' होने के लिए तैयार है.

क्या पहले दिन होगी गौर पूर्णिमा की विशेष पूजा?

गौर पूर्णिमा 3 मार्च को मनाई जाएगी जो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस के रूप में जानी जाती है. इस दिन गौर कथा, हरिनाम संकीर्तन, गौरा-निताई का भव्य अभिषेक, छप्पन भोग और महाआरती का आयोजन होगा. भक्तों को एकादशी प्रसाद भी वितरित किया जाएगा. वैष्णव परंपरा में यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.

क्या दूसरे दिन होगी ब्रज शैली की होली?

4 मार्च को मंदिर परिसर में ब्रज की परंपरा से प्रेरित होली खेली जाएगी. इसमें फूलों की होली, लठमार होली और मटका फोड़ जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे. करीब 10 हजार लोगों की क्षमता वाला विशेष पंडाल तैयार किया गया है. भीड़ प्रबंधन के लिए दिल्ली पुलिस और लगभग 2,000 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे. शाम को अमेरिका आधारित ग्रैमी नामांकित कलाकार गौर मणि माताजी का भक्ति कीर्तन भी होगा.

21 तरह की ठंडाई और 7 तरह की गुजिया

उत्सव की खास पहचान 21 प्रकार की पारंपरिक ब्रज शैली की ठंडाई होगी. इसे बड़े मिट्टी के घड़ों में पारंपरिक विधि से तैयार किया जाएगा. केसर, बादाम, पिस्ता, गुलाब, इलायची, मखाना और शहद जैसे स्वाद इसमें शामिल होंगे. साथ ही सात प्रकार की गुजिया भी प्रसाद के रूप में तैयार की जाएगी. पहले इन सभी भोगों को भगवान को अर्पित किया जाएगा, फिर श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा.

क्या पर्यावरण का भी रखा जाएगा ध्यान?

मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस बार रासायनिक रंगों के बजाय फूलों से होली खेली जाएगी. फूलों की होली में खुशबूदार पंखुड़ियों का इस्तेमाल होगा. आयोजकों ने कचरा प्रबंधन और बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग पर भी जोर दिया है. कार्यक्रम के बाद फूलों को कम्पोस्ट या रिसाइकिल किया जाएगा. दो दिन तक चलने वाला यह उत्सव दिल्ली-एनसीआर के परिवारों और भक्तों के लिए भक्ति, संस्कृति और जिम्मेदारी का अनोखा संगम साबित होगा.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

Holi

