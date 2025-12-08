Advertisement
trendingNow13033165
Hindi Newsट्रैवल

जहरीले प्रदूषण से हैं परेशान, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो अपनाएं ये ब्रीदिंग चैलेंज! फेंफड़े की बढ़ जाएगी उम्र

India Breathe Again: अक्षरयोग ने ‘इंडिया ब्रीद अगेन’ अभियान शुरू किया, जिसमें देशभर के लोगों को 7 दिनों तक रोजाना 60 सेकंड की ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि फेफड़ों, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत किया जा सके.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहरीले प्रदूषण से हैं परेशान, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो अपनाएं ये ब्रीदिंग चैलेंज! फेंफड़े की बढ़ जाएगी उम्र

Breathing Challenge: उत्तर भारत इस समय उन मौसमों में से एक से गुजर रहा है जहां एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है. लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लाखों लोगों में खांसी, सांस फूलना, थकान और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ा दी हैं. इसी गंभीर स्थिति के बीच अक्षर योग केंद्र ने देशभर के नागरिकों के लिए ‘इंडिया ब्रीद अगेन’ नाम का 7 डेज नेशनल ब्रीदिंग चैलेंज शुरू किया है. इसका टारगेट लोगों को आरामदायक तरीके से सांस लेने तकनीकों के जरिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और प्रतिरोधक शक्ति मजबूत करने में मदद करना है.

इसका उद्देश्य प्राचीन योग-विज्ञान और आधुनिक जीवनशैली को जोड़ते हुए सांस लेने की क्रिया को एक शक्तिशाली सेल्फ-केयर टूल बनाना है. यह पहल छात्रों, प्रोफेशनलों, परिवारों और डिजिटल क्रिएटर्स को रोजाना सिर्फ 60 सेकंड की ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करती है. इसे लाइवस्ट्रीम्स, डॉक्टरों, वेलनेस एक्सपर्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के जरिए निर्देशित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: पैरालाइज्ड हूं, कमजोर नहीं...  52 साल की महिला बनी Zepto डिलीवरी वुमन, इमोशनल कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया

Add Zee News as a Preferred Source

नेशनल ब्रीद आवर आखिर क्यों है इतना खास?

इस अभियान का सबसे बड़ा आकर्षण है नेशनल ब्रीद आवर, जिसमें देशभर के लोग एक साथ लाइवस्ट्रीम पर जुड़कर एक मिनट का सामूहिक श्वास-मोमेंट साझा करेंगे. आयोजकों का मानना है कि यह सामूहिक अभ्यास AQI के खतरनाक स्तरों से उत्पन्न चिंता, थकान और तनाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

कैसे होगा यह 7-डेज ब्रीदिंग चैलेंज?

एक टीजर वीडियो में भारत के प्रदूषण से भरे आसमान और गहरी, सचेत सांस लेने की शांति के बीच का अंतर दिखाया गया है. कई प्रभावशाली चेहरे और सार्वजनिक हस्तियां इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, जिससे लाखों लोगों को इन सरल सांस अभ्यासों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी. इसकी खासियत यह है कि ये एक्सरसाइज कहीं भी, कभी भी की जा सकती हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshar Yoga (@aksharyoga)

 

यह भी पढ़ें: दिवंगत पिता की जेब से निकले पान मसाला और बीड़ी के पैकेट, फिर बेटे ने बनवाया ऐसा बॉक्स! लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन 

योगगुरु अक्षर इस अभियान को लेकर क्या कहते हैं?

अक्षरयोग केंद्र के संस्थापक हिमालयन सिद्ध अक्षर ने कहा, “दुनिया को बदलने से पहले हमें अपना आंतरिक वातावरण बदलना होगा. सचेतन श्वास मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाती है. ‘इंडिया ब्रीद अगेन’ का उद्देश्य है कि हर भारतीय अपनी सांस की उपचारात्मक शक्ति को महसूस कर सके.” उनका मानना है कि यह अभियान आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोगों को भीतर से मजबूत करने का सरल लेकिन असरदार तरीका है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीतिगत समाधान जरूरी हैं, लेकिन रोजाना किए जाने वाले ब्रीदिंग प्रैक्टिस फेफड़ों की क्षमता, ऑक्सीजन लेवल, तनाव में कमी और स्वास्थ्य को काफी हद तक सुधार सकते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Breathing Challenge

Trending news

कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस में मशहूर हीरोइन की 1 स्पीच बनी टर्निंग पॉइंट? जानें मामला
Kerala actress assault case
साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस में मशहूर हीरोइन की 1 स्पीच बनी टर्निंग पॉइंट? जानें मामला
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Vande Mataram
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर होगी चर्चा; 150 साल पूरे होने पर बोलेंगे पीएम मोदी
Vande Mataram Live Update
Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर होगी चर्चा; 150 साल पूरे होने पर बोलेंगे पीएम मोदी
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
Goa Fire Tragedy
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
Sir
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
congress bjp news
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पता नहीं, लेकिन बंगाल में फैलने लगा बाबरी का 'वायरस'
Humayun Kabir
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पता नहीं, लेकिन बंगाल में फैलने लगा बाबरी का 'वायरस'
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!