जहरीले प्रदूषण से हैं परेशान, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो अपनाएं ये ब्रीदिंग चैलेंज! फेंफड़े की बढ़ जाएगी उम्र

Breathing Challenge: उत्तर भारत इस समय उन मौसमों में से एक से गुजर रहा है जहां एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है. लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लाखों लोगों में खांसी, सांस फूलना, थकान और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ा दी हैं. इसी गंभीर स्थिति के बीच अक्षर योग केंद्र ने देशभर के नागरिकों के लिए ‘इंडिया ब्रीद अगेन’ नाम का 7 डेज नेशनल ब्रीदिंग चैलेंज शुरू किया है. इसका टारगेट लोगों को आरामदायक तरीके से सांस लेने तकनीकों के जरिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और प्रतिरोधक शक्ति मजबूत करने में मदद करना है.

इसका उद्देश्य प्राचीन योग-विज्ञान और आधुनिक जीवनशैली को जोड़ते हुए सांस लेने की क्रिया को एक शक्तिशाली सेल्फ-केयर टूल बनाना है. यह पहल छात्रों, प्रोफेशनलों, परिवारों और डिजिटल क्रिएटर्स को रोजाना सिर्फ 60 सेकंड की ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करती है. इसे लाइवस्ट्रीम्स, डॉक्टरों, वेलनेस एक्सपर्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के जरिए निर्देशित किया जाएगा.

नेशनल ब्रीद आवर आखिर क्यों है इतना खास?

इस अभियान का सबसे बड़ा आकर्षण है नेशनल ब्रीद आवर, जिसमें देशभर के लोग एक साथ लाइवस्ट्रीम पर जुड़कर एक मिनट का सामूहिक श्वास-मोमेंट साझा करेंगे. आयोजकों का मानना है कि यह सामूहिक अभ्यास AQI के खतरनाक स्तरों से उत्पन्न चिंता, थकान और तनाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

कैसे होगा यह 7-डेज ब्रीदिंग चैलेंज?

एक टीजर वीडियो में भारत के प्रदूषण से भरे आसमान और गहरी, सचेत सांस लेने की शांति के बीच का अंतर दिखाया गया है. कई प्रभावशाली चेहरे और सार्वजनिक हस्तियां इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, जिससे लाखों लोगों को इन सरल सांस अभ्यासों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी. इसकी खासियत यह है कि ये एक्सरसाइज कहीं भी, कभी भी की जा सकती हैं.

योगगुरु अक्षर इस अभियान को लेकर क्या कहते हैं?

अक्षरयोग केंद्र के संस्थापक हिमालयन सिद्ध अक्षर ने कहा, “दुनिया को बदलने से पहले हमें अपना आंतरिक वातावरण बदलना होगा. सचेतन श्वास मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाती है. ‘इंडिया ब्रीद अगेन’ का उद्देश्य है कि हर भारतीय अपनी सांस की उपचारात्मक शक्ति को महसूस कर सके.” उनका मानना है कि यह अभियान आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोगों को भीतर से मजबूत करने का सरल लेकिन असरदार तरीका है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीतिगत समाधान जरूरी हैं, लेकिन रोजाना किए जाने वाले ब्रीदिंग प्रैक्टिस फेफड़ों की क्षमता, ऑक्सीजन लेवल, तनाव में कमी और स्वास्थ्य को काफी हद तक सुधार सकते हैं.