हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भारत के सबसे फेमस हिल स्टेशनों में से एक है. 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे विकसित किया था. यहां का ठंडा मौसम और पहाड़ों की खूबसूरती अंग्रेज अधिकारियों को इतनी पसंद आई कि इसे ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल यानी गर्मियों की राजधानी बना दिया गया था. शिमला में आज भी ब्रिटिश दौर की कई बिल्डिंग देखने को मिलती हैं. मॉल रोड, रिज मैदान और क्राइस्ट चर्च यहां की पहचान हैं. देवदार के पेड़ों से घिरे रास्ते और पहाड़ों से आती ठंडी हवा पर्यटकों को खास अनुभव देती है. हर साल लाखों लोग शिमला पहुंचते हैं. सर्दियों में बर्फबारी देखने और गर्मियों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.