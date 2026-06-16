British Era Hill Stations: भारत अपनी खूबसूरत जगहों और अलग-अलग मौसम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां ऐसे कई पहाड़ी इलाके हैं, जहां गर्मियों में भी मौसम सुहावना रहता है. यही वजह थी कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों ने इन जगहों को अपने आराम और छुट्टियां बिताने के लिए चुना था. अंग्रेजों ने अपने समय में कई हिल स्टेशन विकसित किए थे.
यहां उन्होंने अपने रहने के लिए बंगले, चर्च, क्लब और शानदार इमारतें बनवाई थीं. लेकिन समय बदला और देश आजाद हो गया. इसके बाद इन जगहों की खूबसूरती ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. आज ये जगहें देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुकी हैं. शिमला से लेकर दार्जिलिंग और मसूरी तक, इन पहाड़ी शहरों में आज भी ब्रिटिश दौर की झलक साफ दिखाई देती है. आइए जानते हैं इन खास हिल स्टेशनों के बारे में, जो कभी अंग्रेजों की पसंदीदा जगह हुआ करते थे और आज लाखों लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं.
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भारत के सबसे फेमस हिल स्टेशनों में से एक है. 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे विकसित किया था. यहां का ठंडा मौसम और पहाड़ों की खूबसूरती अंग्रेज अधिकारियों को इतनी पसंद आई कि इसे ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल यानी गर्मियों की राजधानी बना दिया गया था. शिमला में आज भी ब्रिटिश दौर की कई बिल्डिंग देखने को मिलती हैं. मॉल रोड, रिज मैदान और क्राइस्ट चर्च यहां की पहचान हैं. देवदार के पेड़ों से घिरे रास्ते और पहाड़ों से आती ठंडी हवा पर्यटकों को खास अनुभव देती है. हर साल लाखों लोग शिमला पहुंचते हैं. सर्दियों में बर्फबारी देखने और गर्मियों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.
पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी अंग्रेजों के समय से ही खास जगह रहा है. हिमालय की गोद में बसा यह शहर अपने खूबसूरत नजारों और शानदार मौसम के लिए जाना जाता था. अंग्रेजों ने यहां चाय के बागानों को बढ़ावा दिया, जिसकी पहचान आज पूरी दुनिया में है. दार्जिलिंग की चाय आज भी सबसे प्रसिद्ध चाय में गिनी जाती है. यहां की टॉय ट्रेन, टाइगर हिल और हरे-भरे चाय के बागान पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. सुबह के समय कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों का नजारा देखने के लिए लोग दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं.
तमिलनाडु के नीलगिरि पहाड़ों में बसा ऊटी भी अंग्रेज अधिकारियों की पसंदीदा जगहों में शामिल था. दक्षिण भारत की गर्मी से राहत पाने के लिए अंग्रेज यहां छुट्टियां बिताने आते थे. ऊटी की झीलें, हरियाली और बोटैनिकल गार्डन इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. ब्रिटिश दौर में यहां कई बड़े बंगले और क्लब बनाए गए थे, जिनकी झलक आज भी देखने को मिलती है. ऊटी की ठंडी हवा और शांत माहौल इसे परिवारों और कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय बनाता है. यहां की टॉय ट्रेन यात्रा भी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है.
उत्तराखंड का नैनीताल भी ब्रिटिश दौर में ही विकसित हुआ था. नैनी झील के आसपास बसे इस शहर ने अंग्रेज अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. यहां का शांत वातावरण और पहाड़ों का सुंदर नजारा लोगों को काफी पसंद आता है. आज नैनीताल में बोटिंग, रोपवे और आसपास की खूबसूरत जगहें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं. नैनीताल खासतौर पर परिवारों और हनीमून मनाने वाले कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय है. झील किनारे बैठकर पहाड़ों का नजारा देखना यहां आने वाले लोगों के लिए यादगार अनुभव बन जाता है.
उत्तराखंड का मसूरी लंबे समय तक अंग्रेज अधिकारियों का पसंदीदा हिल स्टेशन रहा. इसे क्वीन ऑफ द हिल्स मतलब पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है. मसूरी अपनी हरियाली, झरनों और पुराने ब्रिटिश स्टाइल की इमारतों के लिए जानी जाती है. यहां कैमेल्स बैक रोड, गन हिल और केम्पटी फॉल्स जैसी जगहें पर्यटकों को खूब पसंद आती हैं. गर्मियों में जब मैदानी इलाकों में तेज गर्मी पड़ती है, तब बड़ी संख्या में लोग मसूरी पहुंचते हैं. यहां का मौसम और प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को बार-बार आने के लिए मजबूर करती है.
इन हिल स्टेशनों की सबसे खास बात यह है कि यहां आज भी पुराने समय की झलक दिखाई देती है. अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कई इमारतें, चर्च और सड़कें इन जगहों के इतिहास को बयां करती हैं. जहां कभी अंग्रेज अधिकारी गर्मी से बचने और आराम करने के लिए आते थे, वहीं आज लाखों पर्यटक इन जगहों पर नई यादें बनाने पहुंचते हैं. क्योंकि भारत के ये हिल स्टेशन सिर्फ खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर इतिहास भी समेटे हुए हैं. अंग्रेजों के समय में शुरू हुई इन जगहों की खास पहचान आज भी कायम है.