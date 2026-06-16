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कभी अंग्रेजों का समर डेस्टिनेशन थे भारत के ये हिल स्टेशन, जहां बिताते थे छुट्टियां; आज घूमने पहुंचते हैं लाखों लोग

British Era Hill Stations: भारत में मौजूद कई खूबसूरत हिल स्टेशन कभी अंग्रेज अफसरों के पसंदीदा छुट्टियां बिताने के ठिकाने हुआ करते थे. ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती और शांत माहौल की वजह से अंग्रेजों ने इन जगहों को बसाया था. आज वही जगहें देश-विदेश के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुकी हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:55 PM IST
कभी अंग्रेजों का समर डेस्टिनेशन थे भारत के ये हिल स्टेशन, जहां बिताते थे छुट्टियां; आज घूमने पहुंचते हैं लाखों लोग
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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