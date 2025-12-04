काश कोई पहले ये 5 बातें बता देता... भारत आए इस विदेशी ट्रैवलर ने दिए ऐसे सुझाव, इंडियन्स भी हां में हिला रहे सिर

Advertisement
British Traveller Experience: एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने भारत आने से पहले किसी ने न बताई हुई 5 बातें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जो अब वायरल हो रही हैं. इनमें भारतीय भीड़, व्यवहार, फोटो की डिमांड, और बार्गेनिंग जैसे अनुभव शामिल हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:33 PM IST
India Travel Tips: ब्रिटेन से आए एक ट्रैवल व्लॉगर ने भारत में अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किए और देखते ही देखते उसकी पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई. व्लॉगर @boredabroad_ इन दिनों नागालैंड के 10 दिन लंबे हॉर्नबिल फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा है. उसने अपनी पोस्ट में उन 5 बातों का जिक्र किया, जो भारत आने से पहले वह जानना चाहता था ताकि यात्रा आसान हो जाती.

क्या सच में भारत में विदेशियों से फोटो की मांग आम है?

ट्रैवलर का पहला पॉइंट था- भारतीय लोग घूरते हैं और फोटो खिंचवाने की मांग करते हैं. हालांकि उसके अनुसार ज्यादातर लोग दोस्ताना और जिज्ञासु होते हैं, लेकिन उसे अजीब हरकत करने वाले कुछ पुरुषों, जेबकतरों और भीख मांगने वालों से भी सावधान रहना पड़ा. दूसरा पॉइंट था कि भारत में लाइन लगाना कई बार ‘ऑप्शनल’ जैसा महसूस होता है. उसने कहा कि यहां भीड़ इतनी होती है कि लोग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ वाले नियम पर चल पड़ते हैं. एक विदेशी के लिए यह धैर्य और कैरेक्टर की असली परीक्षा है. उसने सलाह दी कि मजबूती से अपनी जगह बनाए रखें और जरूरत पड़े तो ‘एडल्ट वॉयस’ का इस्तेमाल करें.

भारत में कस्टमर सर्विस कैसा अनुभव देती है?

ट्रैवलर के अनुसार, तीसरा प्वाइंट भारत में कस्टमर सर्विस दो तरह की हो सकती है या तो रॉयल कैटेगरी की, या फिर इमोशनली हर्ट करने वाली. उसने कहा कि यहां हर कोई आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बैठा है. बहुत से लोग गर्मजोशी से पेश आते हैं, लेकिन कुछ अपने काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते, इसलिए पैसे देकर भी 5-स्टार सर्विस की उम्मीद न करें.

 

 

चौथा पॉइंट था बार्गेनिंग. उसने बताया कि भारत में मोलभाव करना जरूरी है और हर यात्री और लोकल उससे यही कहते हैं. लेकिन बार्गेनिंग करते समय रुखा व्यवहार न करें. अगर कीमत पसंद नहीं हो, तो बस आगे बढ़ जाएं. कई बार दुकानदार आपके पीछे मुड़ते ही आपकी बताई कीमत मान लेते हैं.

क्यों हर कोई ‘परसनल टूर गाइड’ बन जाता है?

पांचवां पॉइंट था- हर कोई अचानक आपका गाइड बन जाता है. उसने कहा कि उसने लोगों को सड़क तक पर पीछा करते देखा, यहां तक कि कुछ ऑटो ड्राइवर ध्यान खींचने के लिए पास आ जाते है. उसने सलाह दी कि साफ-साफ ‘नो’ बोलें और यह भी कहें कि आप पैसे नहीं देंगे. आखिरकार लोग खुद ही हट जाते हैं.

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को कैसे रिस्पॉन्स मिला?

पोस्ट वायरल होने के बाद कई भारतीयों ने उसकी बातों को सही बताया. एक यूजर ने लिखा, “भारतीय होने के नाते, ये पांचों बातें बिल्कुल सही हैं.” एक अन्य ने कतार वाले मुद्दे को सबसे बड़ा ‘कल्चर शॉक’ बताया. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उसे भारत आने से पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए थी. एक यूजर ने लिखा, “थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता तो पता चल जाता कि भारत में क्या उम्मीद रखनी चाहिए.”

