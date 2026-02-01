बजट 2026 में बड़ा ऐलान: 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को मिलेगा सुपर ट्रेनिंग, भारत घूमना अब और आसान

भारत में टूरिज्म सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया गया है. देशभर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की. इसमें 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग देना, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना और डिजिटल नॉलेज ग्रिड का निर्माण शामिल है. इसका मकसद सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि भारत आने वाले यात्रियों को एक प्रोफेशनल और यादगार अनुभव देना है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे देश का टूरिज्म इकोनॉमी और रोजगार दोनों बढ़ेंगे.

10,000 गाइड्स को मिलेगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट 2026 में देश के 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी. गाइड्स को यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारी देने और हॉस्पिटैलिटी स्किल्स सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. इससे न सिर्फ देश में पर्यटन सेवाओं का स्तर बढ़ेगा, बल्कि विदेशी और घरेलू यात्रियों को भी सुरक्षित और संतुष्ट अनुभव मिलेगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम भारत को ग्लोबल टूरिज्म में और प्रतिस्पर्धी बनाएगा.

नेशनल इंस्टिट्यूट और डिजिटल नॉलेज ग्रिड

सरकार ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना करने का भी ऐलान किया. यह संस्थान गाइड्स और पर्यटन पेशेवरों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग देगा. इसके अलावा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी स्थापित किया जाएगा. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से टूरिस्ट्स को किसी भी पर्यटन स्थल की पूरी जानकारी मोबाइल या वेबसाइट पर आसानी से मिल सकेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न सिर्फ पर्यटन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि देश के छोटे पर्यटन स्थलों का भी विकास होगा और पर्यटन उद्योग में नई नौकरी के अवसर बढ़ेंगे.

पर्यटन में भारत की छवि को मिलेगा बढ़ावा

इन पहलों के जरिए भारत में आने वाले टूरिस्ट्स के अनुभव को अधिक स्मूथ और यादगार बनाया जाएगा. गाइड्स की ट्रेनिंग, डिजिटल नॉलेज ग्रिड और नए इंस्टिट्यूट से भारत की हॉस्पिटैलिटी और सेवा स्तर में सुधार होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम पर्यटन के क्षेत्र में निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा देगा. विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय में यह योजना भारत को ग्लोबल टूरिज्म में एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करेगी और देश के प्रत्येक पर्यटन स्थल को सुरक्षित और आकर्षक बनाएगी.