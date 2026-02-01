Budget 2026: मेट्रो नहीं अब टियर-2 और टियर-3 शहर बनेंगे टूरिज्म के नए हॉटस्पॉट, एक्सपर्ट्स ने जताई उम्मीद

यूनियन बजट 2026 को लेकर ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी उम्मीदें हैं. पिछले कुछ सालों में लोगों के घूमने-फिरने का तरीका बदल गया है. अब यात्रा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही. धार्मिक यात्राएं, छुट्टियों में घूमना, शादियां, बिजनेस और इलाज से जुड़ा सफर छोटे शहरों तक फैल चुका है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बजट में कनेक्टिविटी बेहतर की जाए, टैक्स में राहत मिले और होटल सेक्टर को मजबूत आर्थिक ढांचे के तौर पर देखा जाए, तो यह सेक्टर लंबे समय तक मजबूती से आगे बढ़ सकता है. हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती मांग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत के दबाव को संभालने की है.

घरेलू और विदेशी यात्राओं में तेज बढ़ोतरी

आर्थिक सर्वे 2026 के मुताबिक देश में घूमने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. साल 2024 में घरेलू यात्राएं पिछले साल के मुकाबले करीब 17.5 फीसदी बढ़ीं. वहीं 2025 के पहले नौ महीनों में यह बढ़ोतरी 52 फीसदी से ज्यादा रही. विदेशी यात्रियों की संख्या भी बढ़कर 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, जो कोरोना से पहले के स्तर से भी ज्यादा है. इससे साफ है कि लोग अब पहले से ज्यादा यात्रा कर रहे हैं. ऐसे में सवाल यही है कि मौजूदा सुविधाएं इस बढ़ती भीड़ को संभाल पाएंगी या बजट में नई सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा.

कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत

बजट से पहले ट्रैवल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर है. हवाई, रेल और सड़क तीनों में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब छोटे शहरों को एयर और रेल नेटवर्क से जोड़ना जरूरी हो गया है. क्षेत्रीय उड़ान योजना, एयरपोर्ट का विस्तार, रेलवे स्टेशनों की क्षमता बढ़ाना और आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी मजबूत करना अहम है. आंकड़े बताते हैं कि 2025 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन कई छोटे एयरपोर्ट अभी भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं.

टैक्स और बढ़ती लागत की परेशानी

कनेक्टिविटी के बाद टैक्स से जुड़ी समस्याएं भी बड़ी चिंता हैं. एयरलाइंस के लिए ईंधन की लागत सबसे बड़ा खर्च है, जो कुल खर्च का 30 से 40 फीसदी तक होती है. इंडस्ट्री चाहती है कि विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि कीमतों में उतार-चढ़ाव कम हो. वहीं होटल सेक्टर जीएसटी में राहत और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोबारा देने की मांग कर रहा है. होटल कारोबारियों का मानना है कि अगर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिले, तो सस्ती और लंबे समय की फंडिंग मिल सकेगी.

धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का बढ़ता चलन

धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म अब घरेलू यात्रा का बड़ा कारण बन चुका है. बड़े धार्मिक आयोजनों और तीर्थ स्थलों पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें युवाओं की भागीदारी भी साफ दिखती है. इंडस्ट्री का कहना है कि बजट में तीर्थ स्थलों तक पहुंचने वाली सड़कों, रेल और हवाई सेवाओं पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार और छोटे कारोबार को भी फायदा होगा.

रोजगार और आगे की राह

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर देश की जीडीपी में 5 फीसदी से ज्यादा का योगदान देता है और करोड़ों लोगों को रोजगार देता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर, लागत कम करने और नीतियों में तालमेल पर फोकस किया गया, तो यह सेक्टर टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ेगा. टियर-2 और टियर-3 शहरों में बढ़ती यात्रा की मांग आने वाले समय में भारत के टूरिज्म का चेहरा बदल सकती है और यही बजट की सबसे बड़ी पहचान बन सकती है.