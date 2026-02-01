Advertisement
अब महानगर नहीं, छोटे शहर करेंगे कमाल; बजट 2026 में टियर-2 और टियर-3 शहरों की चमकेगी किस्मत

बजट 2026 में सरकार ने मंदिर शहरों को ग्रोथ सेंटर्स में बदलने, टियर-2 और टियर-3 शहरों के तेज विकास और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर जोर दिया है, जिससे पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 01:16 PM IST
अब विकास की तस्वीर सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहने वाली. बजट 2026 में सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में देश की तरक्की का भार टियर-2 और टियर-3 शहर उठाएंगे. इन शहरों में रहने वाले लोग लंबे समय से बेहतर सविधाओं, रोजगार और कनेक्टिविटी की उम्मीद कर रहे थे. अब इन उम्मीदों को नई दिशा मिलती दिख रही है. सरकार का फोकस संतुलित विकास पर है, ताकि भीड़, महंगाई और संसाधनों का दबाव सिर्फ महानगरों पर न पड़े. छोटे और उभरते शहरों को मजबूत बनाकर उन्हें रोजगार, व्यापार और पर्यटन का नया केंद्र बनाया जाएगा. यही सोच बजट 2026 की बुनियाद है, जहां विकास को जमीन से जोड़ने की कोशिश की गई है.

टियर-2 और टियर-3 शहरों पर बड़ा दांव

बजट के दौरान टियर-2 और टियर-3 शहरों को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है. इन शहरों के सुनियोजित विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मकसद है कि इन इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले. इसके तहत सड़क, बिजली, पानी, शहरी सुविधाओं और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि अगर छोटे शहर मजबूत होंगे, तो लोग काम और बेहतर जीवन के लिए महानगरों की ओर पलायन नहीं करेंगे. इससे शहरों के बीच विकास का संतुलन बनेगा और देश की ग्रोथ ज्यादा स्थिर होगी.

मंदिर और धार्मिक शहर बनेंगे ग्रोथ सेंटर्स

सरकार ने मंदिरों और धार्मिक महत्व वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है. ऐसे शहरों में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अब इन शहरों में बेहतर सड़कें, साफ-सफाई, ठहरने की व्यवस्था और परिवहन सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. छोटे दुकानदार, होटल, गाइड और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. सरकार की योजना है कि धार्मिक शहर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के मजबूत हब भी बनें.

 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

टियर-2 और टियर-3 शहरों को मजबूती देने के लिए कनेक्टिविटी पर भी बड़ा फोकस किया गया है. बजट 2026 में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है. इनमें मुंबई पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी जैसे रूट शामिल हैं. इन कॉरिडोर से यात्रा का समय घटेगा और लोगों का आना-जाना आसान होगा. बेहतर रेल नेटवर्क से व्यापार, निवेश और इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार का मानना है कि तेज कनेक्टिविटी छोटे शहरों को देश की आर्थिक धारा से सीधे जोड़ेगी.

छोटे शहर बनेंगे देश की ग्रोथ इंजन

इन सभी योजनाओं का कुल मकसद यही है कि देश का विकास कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित न रहे. टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक पर्यटन और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से नई आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी. इससे युवाओं को अपने ही शहर में काम के मौके मिलेंगे और पलायन कम होगा. सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यही छोटे शहर रोजगार, निवेश और विकास के नए केंद्र बनेंगे. बजट 2026 ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भारत की तरक्की की कहानी महानगरों से निकलकर छोटे शहरों तक पहुंचेगी.

