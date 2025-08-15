पासपोर्ट पर लगेगा विदेश का ठप्पा, 50-60 हजार में बड़े आराम से घूम आइए ये 3 देश

अगर आपने भी विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं आपकी ट्रिप बजट फ्रेंडली हो और ज्यादा खर्च ना आए. अगर आप भी चाहते हैं कि पासपोर्ट पर विदेश घूमने का ठप्पा लग जाए तो आप सही जगह आए हैं, आपको बता दें कि कई देश ऐसे हैं जहां पर जाने में लाखों का खर्च नहीं होता है बल्कि आसानी से 50-60 हजार रुपए में आराम से फॉरेन ट्रिप का आनंद ले सकते हैं. आइए आज हम आपको बताएंगे की आप किन देशों को विजिट कर सकते हैं, इन देशों में जाकर आप अपनी विदेशों में घूमने की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं.

​श्रीलंका

यह देश घूमने के लिए बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और यह भारत का पड़ोसी देश भी है. श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत देश है और यहां पर आपको प्रकृति के ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जिसे शब्दों में बयां भी नहीं कर पाएंगे. यहां पर आपको समंदर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा साथ ही जंगल पहाड़ आदि देखने को मिल सकते हैं. यहां पर 4 से 5 दिन की यात्रा का खर्च 50 से 60 हजार आएगा.

थाईलैंड

बजट में विदेश घूमने की तलाश में हैं तो थाईलैंड बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है. आप यहां की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां की फ्लोटिंग मार्केट बहुत ही फेमस है और यहां पर बुद्ध मंदिर भी जा सकते हैं. ये जगह वॉटर स्पोर्ट के लिए भी बहुत फेमस है. यहां की फेमस जगह जैसे बैंकॉक या पटाया 40 से 50 हजार रुपए में घूम सकते हैं.

वियतनाम

यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और घूमने के लिहाज से बहुत ही सस्ती है. यहां की करेंसी भारत के मुकाबले बहुत ही कमजोर है और आपको बता दें कि 10 हजार भारतीय करेंसी में आपको यहां लाखों वियतनामी करेंसी मिल जाएगी. यहां पर आपको जाना चाहिए और 40 हजार में आप बहुत ही सुविधाजनक तरीके से घूम सकते हैं.

