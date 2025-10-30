Advertisement
एशिया के 5 सबसे बहुत ही खूबसूरत देश, जहां घूमना भारतीयों के लिए है बजट फ्रेंडली!

Cheapest Asian Countries: एशिया महाद्वीप में घूमने के लिए भारतीयों के पास कई बढ़िया विकल्प हैं. हालांकि भारत अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और शानदार देश है, फिर भी आप एशिया के 5 ऐसे बहुत सुंदर और सस्ते (बजट फ्रेंडली) देशों की यात्रा की योजना बना सकते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:30 AM IST
एशिया के 5 सबसे बहुत ही खूबसूरत देश, जहां घूमना भारतीयों के लिए है बजट फ्रेंडली!

Top Asian Countries to visit: भारत एशिया के मुख्य देशों में से एक है, लेकिन अगर आप भारत के अलावा एशिया के दूसरे सुंदर देशों को घूमना चाहते हैं तो आपके लिए कई अच्छे विकल्प हैं. एशिया में कई ऐसे देश हैं, जहां घूमना आपके लिए बहुत सस्ता और आसान हो सकता है. ऐसे में यहां सस्ते में घूमकर आप विदेश जाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं.  हर साल काफी संख्या में भारतीय इन देशों में विजिट करते हैं. आपके लिए यहां घूमना काफी किफायती साबित हो सकता है. 

नेपाल
नेपाल भारत का पड़ोसी है, इसलिए यहां भारतीय यात्रियों के लिए जाना बहुत सरल और सस्ता है. नेपाल अपनी कुदरती खूबसूरती, हिमालय के शानदार पहाड़ों और धार्मिक स्थानों के लिए जाना जाता है. यहां आपको ऊंची पर्वत चोटियां, पशुपतिनाथ मंदिर और सुंदर झीलें देखने को मिलेंगी. यहां रुकने, खाने और घूमने का खर्च भी बहुत कम आता है.

वियतनाम
वियतनाम दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक सुंदर देश है, जो अपनी संस्कृति, मजेदार खान-पान और अद्भुत कुदरती नजारों के लिए मशहूर है. यहां आप कम पैसों में भी बेहतरीन समुद्री किनारे, पुरानी इमारतें और रात के बाज़ारों का मज़ा ले सकते हैं. हालोंग बे के पत्थर के द्वीप और होई एन की रंगीन लालटेन वाली गलियाँ यहाँ के खास आकर्षण हैं.

थाईलैंड
थाईलैंड अपने सुंदर समुद्री किनारों, पुराने मंदिरों और रंगीन रात की ज़िंदगी के लिए बहुत जाना जाता है. यह सस्ते में घूमने के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है. यहां आप पटाया, फुकेत और कोरल आइलैंड जैसी जगहों पर जा सकते हैं. थाई मसाज (मालिश) और सड़क किनारे मिलने वाले खाने का मज़ा लेना भी यहाँ का एक खास अनुभव है.

कंबोडिया
कंबोडिया इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ देश है. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण अंगकोर वाट मंदिर का समूह है, जो अपनी पुरानी बनावट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. कंबोडिया में रुकने और खाने-पीने का खर्च बहुत ही कम है, जिससे यह सस्ते यात्रियों के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाता है.

श्रीलंका
श्रीलंका भी भारत का एक पड़ोसी देश है, जो अपने सुंदर रेत वाले समुद्री तटों, पुरानी संस्कृति और जंगली जीवों के लिए मशहूर है. आप यहां पर धर्म स्थल, ठंडी जगहों (हिल स्टेशन) और जंगली जानवरों के पार्क (नेशनल पार्क) घूम सकते हैं. श्रीलंका की यात्रा भी कम बजट में आसानी से प्लान की जा सकती है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

