/बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? होटल बुक करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई परेशानी

आज के समय में बिजनेस ट्रैवल सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने तक सीमित नहीं रह गया है. लगातार मीटिंग, कम समय और व्यस्त शेड्यूल के बीच सही होटल का चुनाव पूरे ट्रिप को आसान या मुश्किल बना सकता है. पहले लोग होटल चुनते समय केवल लोकेशन और किराए को देखते थे, लेकिन अब बिजनेस ट्रैवलर्स आराम, तेज इंटरनेट, आसान चेक-इन और समय बचाने वाली सुविधाओं को भी उतनी ही अहमियत देते हैं.
सही होटल न केवल बेहतर ठहरने का अनुभव देता है, बल्कि काम की उत्पादकता भी बढ़ाता है. ऐसे में होटल बुक करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है.
बिजनेस ट्रैवल के लिए होटल चुनते समय केवल कमरा और कीमत देखना काफी नहीं है. सबसे पहले होटल की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, जहां से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बिजनेस हब या मीटिंग स्थल तक आसानी से पहुंचा जा सके. इससे समय की बचत होती है और यात्रा का तनाव भी कम होता है. इसके अलावा होटल का चेक-इन और चेक-आउट प्रोसेस भी तेज और आसान होना चाहिए, ताकि मेहमान को लंबी औपचारिकताओं में समय बर्बाद न करना पड़े. यही छोटी-छोटी सुविधाएं बिजनेस ट्रिप को अधिक आरामदायक बनाती हैं.
आज का बिजनेस ट्रैवलर ऐसे होटल को प्राथमिकता देता है, जहां हाई-स्पीड वाई-फाई, आरामदायक कमरा, शांत वातावरण और काम करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो. कई बार ऑनलाइन मीटिंग या जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए तेज इंटरनेट सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है. इसके अलावा सुबह जल्दी निकलने वाले मेहमानों के लिए नाश्ते की सुविधा, 24 घंटे रिसेप्शन, सुरक्षित माहौल और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता जैसी सेवाएं भी होटल की गुणवत्ता तय करती हैं. ये सुविधाएं यात्रा को अधिक सुविधाजनक और तनावमुक्त बनाती हैं.
बिजनेस ट्रैवलर्स का पूरा दिन पहले से तय कार्यक्रमों में गुजरता है. ऐसे में वे ऐसे होटल की तलाश करते हैं, जहां हर जरूरी सुविधा एक ही जगह आसानी से मिल जाए. यदि होटल में चेक-इन में देरी हो, इंटरनेट ठीक से काम न करे या बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न हों, तो इसका असर सीधे काम पर पड़ता है. इसलिए अब होटल का चुनाव केवल बजट के आधार पर नहीं, बल्कि वहां मिलने वाले अनुभव और सुविधाओं के आधार पर भी किया जाता है. एक अच्छा होटल समय बचाने के साथ काम की गुणवत्ता भी बेहतर बनाता है.
हॉलिडे इन एक्सप्रेस,क्लस्टर जनरल मैनेजर प्रियंका अहलूवालिया का कहना है कि बिजनेस ट्रैवल के दौरान आरामदायक ठहराव व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यही वजह है कि कई होटल अब बिजनेस ट्रैवलर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी सेवाओं को बेहतर बना रहे हैं. आसान चेक-इन, तेज इंटरनेट, आरामदायक कमरे और समय पर मिलने वाली सुविधाएं अब होटल इंडस्ट्री की प्राथमिकता बन चुकी हैं. इसी दिशा में हॉलिडे इन एक्सप्रेस भी अपने मेहमानों को सरल, सुविधाजनक और उनकी जरूरतों के अनुरूप ठहरने का अनुभव देने पर जोर देता है. होटल का उद्देश्य शुरुआत से लेकर चेक-आउट तक हर मेहमान को आरामदायक और सहज अनुभव उपलब्ध कराना है.