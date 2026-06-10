/भारत जैसा देखना चाहते हैं कोई दूसरा देश तो यहां जाएं! रहस्यमयी मंदिर, आइलैंड्स और भी बहुत कुछ

Cambodia Travel: जब भी हमारे दिमाग में कंबोडिया का नाम आता है तो सबसे पहले अंगकोर वाट के विशाल और भव्य मंदिर की तस्वीर सामने आ जाती है. बेशक यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और इसे देखना हर घुमक्कड़ का सपना होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया सिर्फ इसी एक मंदिर तक सिमटा हुआ नहीं है. सच तो यह है कि कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा छुपा रुस्तम देश है जिसके पास अपने दामन में वियतनाम और थाईलैंड जैसी ही खूबसूरत चीजें हैं पर यहां वैसी कमर्शियल भीड़भाड़ नहीं है.
अगर आप थाईलैंड के बैंकॉक या वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी की भागदौड़ से थक चुके हैं तो कंबोडिया आपके लिए जन्नत जैसा साबित होगा. यहां के शहर जैसे सिएम रीप और राजधानी नॉम पेन्ह अपने पड़ोसियों के मुकाबले बहुत शांत और सुकून देने वाले हैं. यहां आप बिना किसी आपाधापी के घूम सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं.
घूमते हुए दिखेंगे कई मंदिर
कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन्ह एक बेहद खूबसूरत और जीवंत शहर है. यहां की सड़कों पर घूमते हुए आपको कई मंदिर दिख जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि भारत जैसा ही नजर आएगा. आपको फ्रेंच कोलोनियल आर्किटेक्चर की झलक भी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही यहां गोवा के जैसे कैफे कल्चर और रात के समय नदी के किनारे वॉक करने का मजा ही कुछ अलग है. यहां आपको लोकल डिजाइनर्स के हाथ से बने बेहतरीन कपड़े और सोवेनियर्स भी आसानी से मिल जाएंगे.
खमेर फूड का लाजवाब स्वाद
कंबोडिया का खाना यानी खमेर कुजीन अपने आप में अनूठा है. यहां का नेशनल डिश अमोक फिश करी (Amok Fish Curry) इतना स्वादिष्ट होता है कि इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे. इसके अलावा नारियल और चावल के घोल से बनने वाले छोटे पैनकेक्स जिन्हें नुम क्रौक कहा जाता है बेहद पसंद किए जाते हैं. यहां का स्ट्रीट फूड भी बजट में बेहद शानदार होता है. भले ही नाम अलग हो, लेकिन आपको भारतीय खानों से मिलता-जुलता स्वाद चखने को मिल जाएगा.
पानी पर तैरते गांव और जादुई नजारे
कंबोडिया में तोंले सैप झील पर बसे फ्लोटिंग विलेजेस यानी तैरते हुए गांव देखना अपने आप में एक अनोखा लाइफटाइम एक्सपीरियंस है. यहां लोग पानी के ऊपर बने घरों में रहते हैं और नाव ही उनकी जिंदगी का सहारा होती है. इसके अलावा अगर आप नेचर लवर हैं तो यहां के घने जंगल और शांत वॉटरफॉल्स आपका दिल जीत लेंगे.
सस्ते बजट में इंटरनेशनल ट्रिप
कंबोडिया घूमने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जेब पर भारी नहीं पड़ता है. यहां रहना, खाना और घूमना बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के मुकाबले काफी किफायती है. अगर आप कम पैसों में एक शानदार और यादगार इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो कंबोडिया से बेहतर विकल्प दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है.