Hindi Newsट्रैवल

गोवा में जगह नहीं मिलेगी? टेंशन छोड़िए… नया साल मनाने के लिए ये है भारत का सबसे शांत और खूबसूरत बीच

New Year 2026 beach destinations: अगर आप इस बार गोवा की भीड़ और शोर से बचकर अलग तरीके से नया साल मनाना चाहते हैं, तो भारत के ये बीच आपको प्रकृति, शांति और खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे. चाहे अंडमान हो, केरल, गोकर्ण या मांडवी हो. हर जगह का अनुभव आपको नया साल यादगार बनाने का वादा करता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:49 PM IST
गोवा में जगह नहीं मिलेगी? टेंशन छोड़िए… नया साल मनाने के लिए ये है भारत का सबसे शांत और खूबसूरत बीच

साल बदलने का असली मज़ा सिर्फ पार्टी और तेज़ म्यूज़िक में नहीं होता. कई लोग अब न्यू ईयर को थोड़ा अलग और शांत तरीके से मनाना चाहते हैं. न कोई शोर, न भीड़… बस सुबह की ताज़ा हवा, समुद्र की हल्की आवाज़, पैरों के नीचे मुलायम रेत और खुले आसमान के नीचे सुकून भरे पल. यदि आप भीड़भाड़ और महंगी पार्टियों से दूर जाकर नए साल का स्वागत प्राकृतिक खूबसूरती के बीच करना चाहते हैं, तो भारत के कुछ ऐसे बीच हैं जो इस मौके को यादगार बना देंगे. यहां आपको शांति भी मिलेगी और शानदार नज़ारे भी.

अंडमान का राधानगर बीच

अंडमान के हैवलॉक आइलैंड पर स्थित राधानगर बीच को एशिया के सबसे सुंदर बीचों में गिना जाता है. यहां की सफेद रेत, नीला साफ पानी और शांत वातावरण नए साल का स्वागत करने के लिए परफेक्ट जगह बनाते हैं. हालांकि यहां तक पहुंचने में बजट थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अनुभव हर पैसे की कीमत वसूल कर देता है. पार्टी से दूर, प्रकृति के बीच नया साल मनाने का यह मौका आपको स्वर्ग जैसी महसूस कराएगा.

केरल के चेराई और वर्कला बीच

केरल की खूबसूरती का जवाब नहीं और यहां के चेराई व वर्कला बीच नए साल के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. चेराई बीच शांत माहौल और कम भीड़ के कारण उन लोगों की पहली पसंद है जो सुकून ढूंढते हैं. वहीं, वर्कला बीच अपने अनोखे क्लिफ व्यू, नीले समुद्र और बीच किनारे बने खूबसूरत कैफे के लिए मशहूर है. यहां न्यू ईयर नाइट पर कैफे म्यूजिक, स्वादिष्ट सी-फूड और शांत रात का अनुभव आपकी छुट्टियों को यादगार बना देता है.

 गोकर्ण और मांडवी बीच

अगर आप गोवा जैसा माहौल चाहते हैं, लेकिन भीड़ से परेशान नहीं होना चाहते, तो कर्नाटक का गोकर्ण सबसे सही जगह है. ओम बीच, कुडले बीच और हाफ-मून बीच पर न्यू ईयर की रात लाइव म्यूजिक, बोनफायर और कैफे पार्टियों का शानदार माहौल मिलता है. वहीं गुजरात का मांडवी बीच शांत, साफ और कम भीड़ वाला है. सफेद रेत, ऊंट की सवारी और खूबसूरत सनसेट के साथ यहां 2026 का स्वागत करना किसी सपने जैसा लगता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

New Year 2026 beach destinations

