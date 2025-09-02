पासपोर्ट में हुई छेड़छाड़ तो खैर नहीं! विदेश घूमने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है 7 साल की जेल

Immigration and foreigners Act 2025: घूमने या रहने के लिए काफी तादाद में लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत आ जाते हैं या भारत से बाहर जाते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा. दरअसल भारत सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
Trending Photos
जाली पासपोर्ट और वीजा रखने वालों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है. भारत सरकार ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 नामक एक नया और सख्त कानून लागू किया है. यह कानून 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका मकसद जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकना है. यह नया कानून चार पुराने अधिनियमों की जगह लेगा और आव्रजन तथा विदेशियों से जुड़े सभी मामलों को व्यापक रूप से कंट्रोल करेगा.
जाली पासपोर्ट या वीजा पर 7 साल जेल, 10 लाख जुर्माना
नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा. चाहे वो भारत आने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल किया हो या फिर भारत से बाहर जाने के लिए, दोनों स्थितियों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर दो से सात साल तक की कैद और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, जो अवैध तरीकों से भारत में प्रवेश करने या रहने की कोशिश करते हैं. सरकार का यह फैसला देश की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
विदेशियों के ठहरने की निगरानी
इस अधिनियम में सिर्फ जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल पर ही नहीं, बल्कि भारत में विदेशियों के ठहरने की निगरानी पर भी जोर दिया गया है. जहां नए नियमों के अनुसार अब होटलों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी विदेशियों के बारे में सारी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा. इससे सरकार को यह पता लगाने में मदद मिल सकेगी कि कौन से विदेशी नागरिक निर्धारित समय से अधिक समय तक भारत में रह रहे हैं. यह कदम गैर-कानूनी तरीके से देश में रहने वालों की पहचान करने और उन्हें रोकने में कारगर साबित होगा.
अधिनियम में बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए भी सख्त प्रावधान हैं. यदि कोई विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के देश में घुसता है, तो उसे पांच साल तक की जेल या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं दोनों तरह की सजा भी मिल सकती है.
सरकार का मानना है कि यह नया कानून देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और अवैध आप्रवासन पर लगाम लगाएगा. यह कानून भारत को एक सुरक्षित और व्यवस्थित देश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसका उद्देश्य न केवल जाली दस्तावेजों का उपयोग रोकना है, बल्कि विदेशियों के लिए एक पारदर्शी और सख्त नियामक ढांचा भी स्थापित करना है. इस कदम से भारत आने वाले वैध यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है.