पासपोर्ट में हुई छेड़छाड़ तो खैर नहीं! विदेश घूमने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है 7 साल की जेल
Advertisement
trendingNow12906011
Hindi Newsट्रैवल

पासपोर्ट में हुई छेड़छाड़ तो खैर नहीं! विदेश घूमने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है 7 साल की जेल

Immigration and foreigners Act 2025: घूमने या रहने के लिए काफी तादाद में लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत आ जाते हैं या भारत से बाहर जाते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा. दरअसल भारत सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पासपोर्ट में हुई छेड़छाड़ तो खैर नहीं! विदेश घूमने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है 7 साल की जेल

जाली पासपोर्ट और वीजा रखने वालों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है. भारत सरकार ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 नामक एक नया और सख्त कानून लागू किया है. यह कानून 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका मकसद जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकना है. यह नया कानून चार पुराने अधिनियमों की जगह लेगा और आव्रजन तथा विदेशियों से जुड़े सभी मामलों को व्यापक रूप से कंट्रोल करेगा.

जाली पासपोर्ट या वीजा पर 7 साल जेल, 10 लाख जुर्माना
नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा. चाहे वो भारत आने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल किया हो या फिर भारत से बाहर जाने के लिए, दोनों स्थितियों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर दो से सात साल तक की कैद और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, जो अवैध तरीकों से भारत में प्रवेश करने या रहने की कोशिश करते हैं. सरकार का यह फैसला देश की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 

विदेशियों के ठहरने की निगरानी
इस अधिनियम में सिर्फ जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल पर ही नहीं, बल्कि भारत में विदेशियों के ठहरने की निगरानी पर भी जोर दिया गया है. जहां नए नियमों के अनुसार अब होटलों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी विदेशियों के बारे में सारी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा. इससे सरकार को यह पता लगाने में मदद मिल सकेगी कि कौन से विदेशी नागरिक निर्धारित समय से अधिक समय तक भारत में रह रहे हैं. यह कदम गैर-कानूनी तरीके से देश में रहने वालों की पहचान करने और उन्हें रोकने में कारगर साबित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिनियम में बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए भी सख्त प्रावधान हैं. यदि कोई विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के देश में घुसता है, तो उसे पांच साल तक की जेल या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं दोनों तरह की सजा भी मिल सकती है. 

सरकार का मानना है कि यह नया कानून देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और अवैध आप्रवासन पर लगाम लगाएगा. यह कानून भारत को एक सुरक्षित और व्यवस्थित देश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसका उद्देश्य न केवल जाली दस्तावेजों का उपयोग रोकना है, बल्कि विदेशियों के लिए एक पारदर्शी और सख्त नियामक ढांचा भी स्थापित करना है. इस कदम से भारत आने वाले वैध यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है.

 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Immigration and foreigners Act 2025visa news rulestravel

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
;