बाहर घूमने का है मन और सात्विक खाना भी चाहिए... चलिए आपको बताते हैं वो 7 जगहें जहां मिलेंगे बेस्ट नवरात्रि फूड

Dining Place In Navratri: जब श्रद्धा और स्वाद का संगम होता है, तो भोजन केवल आहार नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है. राजधानी की हलचल के बीच, शांति और शुद्धता की तलाश कर रहे लोगों के लिए 'सात्विक' भोजन की एक ऐसी सीरीज तैयार की गई है, जहां हर निवाला परंपरा की जड़ों से जुड़ा है. आधुनिक लग्जरी और सदियों पुरानी उपवास की रीतियों को एक साथ पिरोते हुए, दिल्ली-एनसीआर के इन प्रतिष्ठित ठिकानों ने नवरात्रि के नौ पवित्र दिनों को एक उत्सव के रूप में सजाया है. यहां की खास थालियां न केवल आपके व्रत का सम्मान करती हैं, बल्कि इंद्रियों को एक शांत और सुखद यात्रा पर ले जाती हैं.

'मचान' में क्या है खास?

ताज महल होटल नई दिल्ली अपने प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट 'मचान' में 'द डिवाइन नाइन' अनुभव पेश कर रहा है. यह अनुभव नौ पवित्र दिनों की भावना को समर्पित है, जहाँ परंपरा और स्वाद का अनूठा मिलन होता है. यहाँ की विशेष थाली में कुट्टू के कबाब, साबूदाना मूंगफली की खिचड़ी और कच्चे केले की सब्जी जैसे व्यंजन शामिल हैं. 19 से 27 मार्च तक दोपहर 12 से रात 11 बजे तक आप ₹2500 (प्लस टैक्स) में इस शुद्ध और संतुलित भोजन का आनंद ले सकते हैं.

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'लोया' और 'कैपिटल किचन' का अनुभव

ताज पैलेस नई दिल्ली अपने दो सिग्नेचर रेस्टोरेंट्स लोया और कैपिटल किचन में नवरात्रि का स्वागत कर रहा है. 'लोया' में उत्तर भारतीय परंपराओं से प्रेरित सात्विक व्यंजन मिलेंगे, जबकि 'कैपिटल किचन' में क्षेत्रीय स्वादों से सजी एक विस्तृत थाली परोसी जाएगी. इस थाली में कुट्टू-सिंघाड़े की पूड़ी, सामक चावल, व्रत के आलू और कद्दू की सब्जी के साथ गुलाब की ठंडाई और साबूदाना खीर जैसे मीठे व्यंजन शामिल हैं. कैपिटल किचन में थाली की कीमत ₹1999 और लोया में ₹2499 प्लस टैक्स रखी गई है.

विवांता के 'ए सेक्रेड इंडल्जेंस' में क्या है खास

विवांता द्वारका अपने रेस्टोरेंट 'क्रेओ' में 'ए सेक्रेड इंडल्जेंस' नाम से एक विशेष डाइनिंग अनुभव लेकर आया है. जो मेहमान अपने कमरे के सुकून में त्योहार मनाना चाहते हैं, उनके लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा भी दी गई है. यहां की पारंपरिक सात्विक थाली को शुद्धता और पोषण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. क्रेओ में इसकी कीमत ₹1250 और इन-रूम डाइनिंग के लिए ₹1800 प्लस टैक्स है.

द कनॉट में सात्विक थाली का आनंद

नई दिल्ली के केंद्र में स्थित 'द कनॉट' अपने रेस्टोरेंट 'द हब' में मेहमानों को आमंत्रित कर रहा है. यहाँ की नवरात्रि थाली सादगी और स्वाद का बेहतरीन संतुलन है. व्रत के अनुकूल सामग्री से बनी यह पौष्टिक थाली दोपहर और रात के भोजन के लिए उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹1200 प्लस टैक्स प्रति व्यक्ति है.

कुलिना 44 की 'डिवाइन नवरात्र फीस्ट'

गुरुग्राम में उत्सव का रंग जमाने के लिए ताज सिटी सेंटर ने अपने रेस्टोरेंट 'कुलिना 44' में 'ए डिवाइन नवरात्र फीस्ट' की शुरुआत की है. आधुनिक माहौल में पारंपरिक स्वादों को समेटे हुए यह थाली हल्की और सेहतमंद है. ₹1100 प्लस टैक्स की कीमत वाली यह थाली उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो काम के बीच एक शांतिपूर्ण और शुद्ध भोजन की तलाश में हैं.

'शामियाना' और 'जवात्रा'

शहर के शोर से दूर, ताज दमदमा लेक रिसॉर्ट गुरुग्राम में 'शामियाना' और 'जवात्रा' में 'रॉयल नवरात्रि थाली' पेश की जा रही है. यहां आपको पनीर काजू करी, दही सिंघाड़े की सब्जी, सीताफल की सब्जी और मखाने की खीर जैसे शाही व्यंजन मिलेंगे. रिसॉर्ट के शांत वातावरण के बीच ₹2000 प्लस टैक्स में आप इस शानदार उत्सव भोज का आनंद ले सकते हैं.