Chail Best hill station: चंडीगढ़ से सिर्फ 106 किमी दूर बसा है ये स्वर्ग सी सुंदर जगह, यहां मिलेगा सुकून ही सुकून

Chail Best hill station: चायल, चंडीगढ़ से 106 किलोमीटर दूर, वहीं शिमला से 65 किलोमीटर दूर बसा शांति और हरियाली का खूबसूरत हिल स्टेशन है. समुद्र तल से 2,250 मीटर ऊंचाई पर स्थित, यहां चायल पैलेस, काली का टिब्बा मंदिर, स्टोन मंदिर, ऊंचाई पर क्रिकेट ग्राउंड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने लायक हैं. मार्च-जुलाई और सितंबर-नवंबर का समय सबसे अच्छा है.
अगर आप भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर, प्रकृति की गोद में कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से लगभग 106 किलोमीटर दूर स्थित चायल आपके लिए सही जगह है. यहां न तो ट्रैफिक का शोर है और न ही भीड़भाड़, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत वातावरण है. गर्मियों में मौसम सुहावना होता है और मानसून में इसकी हरियाली किसी फिल्मी सेट जैसी लगती है.
चायल का इतिहास और ऊंचाई
चायल समुद्र तल से करीब 2,250 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. इसे पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था, जब उन्हें शिमला में ब्रिटिशों द्वारा प्रवेश से रोका गया था. उन्होंने इसे अपना समर केपिटल बनाया. आज भी चायल के महल और वास्तुकला में शाहीपन झलकता है.
घूमने की प्रमुख जगहें
चायल में कई आकर्षक स्थान हैं. सबसे प्रसिद्ध है चायल पैलेस जो 19वीं सदी का शाही महल था और अब हेरिटेज होटल बन चुका है. यहां से घाटियों का नजारा बेहद खूबसूरत है. इसके अलावा काली का टिब्बा मंदिर जो 7 हजार फीट की ऊंचाई पर है, देवी काली को समर्पित है और सूर्यास्त का दृश्य देखने लायक है. आप स्टोन मंदिर भी जा सकते हैं जो भगवान शिव को समर्पित है. चायल में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड भी है. इसके अलावा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक्सप्लोर की जा सकती है.
चायल कैसे पहुंचे?
चंडीगढ़ से चायल की दूरी सिर्फ 106 किलोमीटर है. आप टैक्सी, पर्सनल कार या लोकल बस से आसानी से पहुंच सकते हैं. अगर ट्रेन से आना चाहें तो कालका-शिमला टॉय ट्रेन लेकर शिमला पहुंचें और वहां से गाड़ी ले सकते हैं. दिल्ली से आने के लिए कश्मीरी गेट से कंडाघाट पहुंचें और वहां से टैक्सी या बस से चायल तक जा सकते हैं.
घूमने का सही समय
चायल घूमने के लिए सितंबर से नवंबर या फिर मार्च से जुलाई समय सबसे बेस्ट होता है. मानसून में हरियाली और नमी का नजारा अलग ही होता है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी का आनंद भी लिया जा सकता है.