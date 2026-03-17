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चैत्र नवरात्रि 2026 में इन 5 दिव्य धामों की करें सैर; जहां साक्षात दर्शन देती हैं मां

चैत्र नवरात्रि भक्ति और शक्ति का पर्व माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु देवी दुर्गा के नौ रुपों की पूजा करते हैं. इस दौरन वैष्णो देवी, विंध्याचल, कैला देवी, कांगड़ा और तारा तारिणी जैसे मंदिरों में दर्शन के लिए आप जा सकते हैं आइए जानते हैं विस्तार से. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:10 PM IST
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चैत्र नवरात्रि 2026 में इन 5 दिव्य धामों की करें सैर; जहां साक्षात दर्शन देती हैं मां

चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है. यह न केवल भक्ति और शक्ति की उपासना का पर्व है, बल्कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है. नौ दिन तक देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा होती है और श्रद्धालु फलाहारी भोजन करते हैं. नवरात्रि का उत्साह हर जगह दिखता है, मंदिरों की रोशनी, भक्तों की भीड़ और आरती की गूंज सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है. इस दौरान लोग यात्रा भी करते हैं और मां के दर्शन के लिए दूर-दूर तक निकलते हैं. आइए जानते हैं 5 ऐसे दिव्य धाम जहां नवरात्रि में जाना खास अनुभव होता है.

वैष्णों देवी, कटरा

वैष्णों देवी उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध नवरात्रि स्थल है. बसंत के मौसम में यहां का ट्रैक विदेशी फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजा रहता है. श्रद्धालु मां की गुफा तक पैदल या हेली सेवा से पहुंचते हैं. दर्शन से पहले आरएफआईडी कार्ड आवश्यक है. नवरात्रि के दौरान भीड़ बहुत होती है, इसलिए प्रतीक्षा करना पड़ सकता है. मां के जयकारों और भक्ति के वातावरण में चलना एक अलग ही अनुभव है. यह जगह न केवल धार्मिक बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है.

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विंध्याचल मंदिर, उत्तर प्रदेश

विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में स्थित है और वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है. यहां कई छोटे-बड़े मंदिर हैं, लेकिन देवी दुर्गा की पूजा और गंगा संस्कृति का अनुभव मुख्य आकर्षण है. नवरात्रि के दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का आनंद लेना न भूलें. मंदिर के शांत और पवित्र वातावरण में वैदिक मंत्रों की गूंज भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव कराती है. यह स्थल न केवल धार्मिक श्रद्धा बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक अनुभव के लिए भी जाना जाता है.

कैला देवी मंदिर, करौली

राजस्थान के करौली जिले में स्थित कैला देवी मंदिर चैत्र नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. मंदिर के गर्भगृह में कोई विद्युत लाइट नहीं होती, केवल तेल के दीपों की रोशनी में देवी के दर्शन होते हैं. इस समय यहां लक्खी मेला भी लगता है. भक्त रंग-बिरंगे झंडे और फूलों से सजा मार्ग तय करते हुए माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं. मंदिर का यह अनुभव श्रद्धालुओं को भक्ति और आनंद से भर देता है.

हिमाचल के मंदिर: ज्वाला जी, चामुंडा देवी और बृजेश्वरी

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नवरात्रि के दौरान कई देवी मंदिरों का भ्रमण किया जा सकता है. ज्वाला जी मंदिर चट्टानों से निकलने वाली शाश्वत ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, यहां मूर्ति की बजाय अग्नि की पूजा होती है. धौलाधार पर्वतों पर स्थित चामुंडा देवी मंदिर वैदिक मंत्रों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. कांगड़ा शहर में स्थित बृजेश्वरी देवी मंदिर नवरात्रि में विशेष सजावट और महा आरती के लिए जाना जाता है. ये स्थल भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम पेश करते हैं.

तारा तारिणी मंदिर, ओडिशा

ओडिशा के बरहामपुर के पास स्थित तारा तारिणी मंदिर चैत्र नवरात्रि में विशेष रूप से देखने लायक होता है. मंदिर पहाड़ियों पर है और यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद लेने आते हैं. रोपवे सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कई लोग 999 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाते हैं. नवरात्रि के समय मंदिर में उत्सव और भजन-कीर्तन की विशेष व्यवस्था रहती है. मां के जयकारों के बीच यह यात्रा भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और आनंद का अनुभव देती है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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