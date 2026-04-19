मुगलों की विरासत या 3000 साल पुराना इतिहास? जानिए भारत के उस बाजार का सच जो आज भी चलाता है देश की इकोनॉमी!

आज के दौर में जहां हर तरफ कांच की दीवारों वाले एयर-कंडीशंड मॉल दिखाई देते हैं, वहीं दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह है जो मुगलकालीन भारत की रूह को आज भी ज़िंदा रखे हुए है. क्या आपने कभी चांदनी चौक की उस जादुई अराजकता को महसूस किया है? रिक्शों का शोर, तलती हुई जलेबियों की महक, इलायची और डीजल का मिला-जुला अहसास और एक साथ तीन भाषाओं में आवाज लगाते दुकानदार यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता. यह सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि 375 सालों से बिना रुके चल रही भारत की एक अटूट कहानी है. अगर आप अब तक यहां नहीं गए, तो यकीन मानिए आप भारत के असली गौरव से अब तक अनजान हैं.

इतिहास की चांदनी?

सन् 1650 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से शाहजहांनाबाद स्थानांतरित की. उन्होंने एक ऐसे बाजार की कल्पना की जो साम्राज्य की शान के अनुरूप हो. शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम ने इसे अर्धचंद्राकार आकार में डिजाइन किया था. उस समय यहां यमुना की एक सहायक नदी बहती थी, जिसके पानी में चांदनी का प्रतिबिंब झिलमिलाता था, इसीलिए इसका नाम 'चांदनी चौक' पड़ा. शुरू में यहां चांदी के व्यापारियों का दबदबा था, जिस कारण इसे 'सिल्वर स्ट्रीट' भी कहा जाता था.

हर गली एक अलग दुनिया

चांदनी चौक कोई एक बाजार नहीं, बल्कि दर्जनों छोटे-बड़े बाजारों का समूह है. 'खारी बावली' एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है, जहां मसालों की खुशबू आपकी आंखों में पानी ला देगी. 'दरीबा कलां' सोने-चांदी और इत्र के लिए प्रसिद्ध है, जबकि 'किनारी बाजार' शादी की खरीदारी का स्वर्ग है. अगर आप किताबों के शौकीन हैं, तो 'नई सड़क' और दरियागंज का संडे बुक मार्केट आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, जहाँ किलो के भाव किताबें मिलती हैं.

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स्वाद का सफर: तीर्थयात्रा या भोजन?

यहां खाना सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि एक रस्म है. 'परौठे वाली गली' में पीढ़ियों से घी में डूबे परांठे तले जा रहे हैं. 'कुल्ला चाट' का खट्टा-मीठा स्वाद और 'घंटेवाला' की पारंपरिक मिठाइयां आपको इतिहास का स्वाद चखाती हैं. पुरानी दिल्ली के कल्फि वेंडर्स और दौलत की चाट का कोई मुकाबला नहीं है. यहाँ के अधिकतर दुकानदार चौथी पीढ़ी के हैं, जो अपने परदादाओं द्वारा सिद्ध की गई रेसिपी को आज भी उसी शुद्धता के साथ परोस रहे हैं.

विरासतों का संगम: क्यों है यह अनोखा?

यह बाजार लाल किले और जामा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्मारकों से घिरा हुआ है. यहाँ की गलियों में 'गुरुद्वारा शीश गंज साहिब', 'दिगंबर जैन लाल मंदिर' और भव्य मुगलकालीन हवेलियां एक साथ मौजूद हैं. 'बल्लीमारान' की गलियों में मिर्जा गालिब का घर आज भी उस दौर की शायरी और संस्कृति की गवाही देता है. यह स्थान धार्मिक सद्भाव और भारत की विविध विरासत का एक जीवित उदाहरण है, जहाँ हर दीवार एक नई कहानी सुनाती है.

क्यों मायने रखता है यह बाजार?

तमाम भीड़भाड़, शोर और गंदगी के बावजूद चांदनी चौक ने नादिर शाह की लूट, 1857 का विद्रोह और विभाजन जैसी बड़ी त्रासदियों को झेला और खुद को हर बार नए रूप में खड़ा किया. आज यह एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है. यह एक ऐसा सूक्ष्म जगत है जहाँ आधुनिकता और परंपरा साथ-साथ चलते हैं. यह वह भारत है जिसे टेक्स्टबुक नहीं, बल्कि सिर्फ वहां जाकर ही समझा जा सकता है.