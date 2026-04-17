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Hindi Newsट्रैवलचार धाम यात्रा 2026: केदारनाथ-बद्रीनाथ जाने से पहले जान लें ट्रैवल के ये कड़े नियम, वरना रास्ते से ही लौटना पड़ेगा वापस!

चार धाम यात्रा 2026: केदारनाथ-बद्रीनाथ जाने से पहले जान लें ट्रैवल के ये कड़े नियम, वरना रास्ते से ही लौटना पड़ेगा वापस!

Char Dham Yatra 2026: चार धाम यात्रा 2026 के लिए गाइड. जानें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के जरूरी नियम, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और सावधानियां.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:16 PM IST
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चार धाम यात्रा 2026: केदारनाथ-बद्रीनाथ जाने से पहले जान लें ट्रैवल के ये कड़े नियम, वरना रास्ते से ही लौटना पड़ेगा वापस!

चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, आत्म-संयम और दिव्य जागृति का एक गहरा अनुभव है. उत्तराखंड के हिमालय की गोद में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यह यात्रा दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है. 10 से 15 दिनों की यह यात्रा अप्रैल या मई में शुरू होकर अक्टूबर-नवंबर तक चलती है. माना जाता है कि इस यात्रा से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है. लेकिन इस दुर्गम मार्ग पर चलने के लिए शारीरिक शक्ति और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है. यात्रा से जुड़े डूज एंड डोंट के बारे में टेंपल कनेक्ट एंड आईटीसीएक्स के फाउंडर गिरेश वासुदेव कुलकर्णी ने सुझाव दिया है.

यात्रा के दौरान क्या करें (Do's)

तैयारी और फिटनेस पर ध्यान दें

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चार धाम यात्रा शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा लेती है. ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई और कम ऑक्सीजन के कारण शरीर जल्दी थक जाता है. यात्रा शुरू करने से कम से कम एक महीने पहले मध्यम व्यायाम और कार्डियो शुरू करें ताकि आपकी सहनशक्ति बढ़ सके.

जरूरी दवाएं और ट्रैकिंग गियर साथ रखें

पहाड़ी इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं. अपने साथ पेनकिलर, एंटी-डायरिया दवाएं और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाएं जरूर रखें. दिल या सांस के मरीजों को यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए. साथ ही, मजबूत ट्रैकिंग जूते, रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखें.

मंदिर की मर्यादा का पालन करें

हर धाम पर अनुशासन बनाए रखें. आरती के समय शांति बनाए रखें और कतारों में धैर्य रखें. मंदिरों के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगे प्रतिबंधों का सम्मान करें. शालीन कपड़े पहनें ताकि पवित्रता बनी रहे.

दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन की जांच करें

आजकल बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य है. अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और यात्रा बुकिंग की ओरिजिनल और फोटोकॉपी रखें. खासकर केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से ही करें, क्योंकि फर्जी बुकिंग के मामले सामने आते रहते हैं.

स्थानीय अर्थव्यवस्था की मदद करें

प्रसाद, भोजन और यादगार चीजें स्थानीय दुकानदारों से ही खरीदें. छोटे कारीगरों और विक्रेताओं के साथ मोलभाव करने से बचें. यह कोई दान नहीं है, बल्कि उस पवित्र इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का तरीका है जो पीढ़ियों से यात्रियों की सेवा कर रहा है.

भूलकर भी न करें ये काम (Don'ts)

मौसम की चेतावनियों को हल्के में न लें

हिमालय का मौसम पलक झपकते बदल जाता है. अगर प्रशासन भूस्खलन या भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी करता है, तो उसे नजरअंदाज न करें. बेस कैंप में दी जाने वाली आधिकारिक घोषणाओं का सख्ती से पालन करें.

बिना तैयारी और जानकारी के न निकलें

पहाड़ों में मोबाइल नेटवर्क और बिजली की समस्या होती है. अपने फोन को हमेशा चार्ज रखें और केवल फोन पर निर्भर रहने के बजाय एक फिजिकल मैप साथ रखें. अकेले यात्रा करने पर अपने रूट की जानकारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जरूर दें.

सोशल मीडिया कंटेंट बनाने से बचें

याद रखें कि यह एक पवित्र तीर्थयात्रा है, रील बनाने का मंच नहीं. मंदिर परिसर में नाचना, चिल्लाना या तेज संगीत बजाना वर्जित है. कैमरे के लेंस के बजाय अपनी आंखों से उस शांति और दिव्यता को महसूस करें.

शारीरिक सीमाओं को न लांघें

एल्टीट्यूड सिकनेस (ऊंचाई पर होने वाली बीमारी) एक गंभीर समस्या है. सिरदर्द, मतली या चक्कर आने पर उसे नजरअंदाज न करें. शरीर को जरूरत से ज्यादा न थकाएं और समय-समय पर पानी पीते रहें.

कचरा न फैलाएं और प्रकृति को बचाएं

पहाड़ों की पवित्रता और पर्यावरण का सम्मान करें. पत्थर पर कुछ न लिखें और कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें. देवभूमि की स्वच्छता बनाए रखना हर भक्त का कर्तव्य है.

2026 यात्रा की तिथियां

चार धाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं. गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे. किसी भी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 (स्वास्थ्य) और 108 (आपातकालीन) को हमेशा अपने पास रखें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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Char Dham Yatra 2026

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