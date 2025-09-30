Advertisement
बजट-फ्रैंडली फॉरेन ट्रिप के लिए बेस्ट हैं ये देश, इंडियन टूरिस्ट्स इस तरह से कर लें प्लानिंग, सस्ते में कर सकेंगे इंजॉय!

Cheap Foreign Trips: घूमने के लिए अगर आप फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बजट बीच में आ रहा है तो आपके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ देश भारतीय टूरिस्ट्स के लिए बजट-फ्रैंडली साबित हो सकते हैं. हालांकि आपको घूमने से पहले अच्छे से प्लानिंग करनी होगी. 

Sep 30, 2025
बजट-फ्रैंडली फॉरेन ट्रिप के लिए बेस्ट हैं ये देश, इंडियन टूरिस्ट्स इस तरह से कर लें प्लानिंग, सस्ते में कर सकेंगे इंजॉय!

Budget friendly International trip: विदेश घूमना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब बात ट्रिप प्लान करने की आती है तो सबसे बड़ी टेंशन बजट की होती है. कई बार तो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रिप तो बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं, जहां भारतीय टूरिस्ट्स बेहद कम खर्च में शानदार और यादगार छुट्टियां मना सकते हैं. अगर आप भी अपने दोस्तों, फैमिली या अकेले ही कम खर्च में फॉरेन ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो यहां कुछ ऐसे देशों की लिस्ट है, जहां घूमना आपके लिए अन्य देशों के मुकाबले सस्ता साबित साबित हो सकता है. यानी आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए बिना भी विदेश घूमने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको प्लानिंग बजट के हिसाब से ही करनी होगी.

थाईलैंड
भारतीय टूरिस्ट्स के लिए सस्ते में इंटरनेशनल ट्रिप का सबसे फेवरेट और बेहतरीन ऑप्शन थाईलैंड रहा है. यह जगह इंडियंस के बीच हमेशा से ही फेवरेट रही है, क्योंकि यहां की राजधानी बैंकॉक और पटाया शहर की शानदार नाइटलाइफ दुनिया भर के टूरिस्ट्स को खींचती है. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आपको आसानी से सस्ते होटल मिल जाते हैं और स्ट्रीट फूड भी काफी सस्ता और स्वादिष्ट होता है. सस्ता रहना और खाना ही आपकी ट्रिप को बहुत बजट-फ्रेंडली बना देता है.

इंडोनेशिया
इंडियन टूरिस्ट्स के लिए इंडोनेशिया भी भारतीय ट्रैवलर्स के बीच काफी फेमस हो रहा है. यहां भी आप सस्ते में एक शानदार इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर सकते हैं. खूबसूरत समुद्री बीच, प्राचीन मंदिर और नेचर के मनमोहक नजारे यहां की पहचान हैं. इंडोनेशिया का बाली आइलैंड भारतीय टूरिस्ट्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में और फेमस है. यहां नेचुरल ब्यूटी और सांस्कृतिक अनुभव भी मिलेगा.

सिंगापुर
घूमने के लिए सिंगापुर भी काफी जबरदस्त है. चमक-दमक और टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहते हैं तो सिंगापुर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. वैसे तो सिंगापुर थोड़ा महंगा माना जाता है. अगर आप स्मार्ट तरीके से ट्रैवल करें तो यहां भी बचत कर सकते हैं. इसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और महंगे होटलों की जगह हॉस्टल या सस्ते स्टे का विकल्प चुनना चाहिए. इसके साथ ही प्री-बुकिंग भी आपका काफी पैसा बचा सकती है. ऐसे में अब आपको बजट की चिंता छोड़कर अपने पासपोर्ट को तैयार करना चाहिए और इन शानदार इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर जाने का प्लान बनाना चाहिए.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

cheap foreign trips from indiaInternational Triptravel

