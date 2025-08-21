कम बजट में करना चाहते हैं अच्छा सफर, तो इन टिप्स से ट्रैवल खर्च हो जाएगा आधा!

Travel Tips: घूमने फिरने की बात हो तो हर कोई अपने आपको सबसे पहले तैयार रखता है, लेकिन बुरा तब लगता है जब अचानक से खर्च बढ़ जाए. सफर में खर्च ज्यादा होने की वजह से कई लोग तो ट्रिप पर जाते भी नहीं हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि कम बजट में अच्छे से कोई सफर कर सके तो आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं. आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे उनको अपनाएंगे तो आप कम बजट में अपने सफर को अच्छा बना सकते हैं या कहें तो आपका सफर मजे से कट जाएगा.

सही होटल का चुनाव

अक्सर जो होटल पहले सस्ते दिखते हैं ये उनकी शुरुआती कीमत होती है शुरुआती कीमत में GST और कई चार्जेस नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए जब भी होटल बुक करें हमेशा उसका आखिरी शुल्क जान लें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हमें चेकआउट के वक्त ही पता चलते हैं.

घूमने-फिरने का अधिक खर्च

हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं सिर्फ उस जगह का प्लान बना लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कई अन्य खर्चे होते हैं जैसे टोल, अचानक बुक की हुई गाड़ी और पार्किंग चार्ज. यही कारण हैं कि यहां पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए ये जरूरी है कि हम फिजूलखर्ची से बचें और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

प्राइस हो सकते है कम

आप जितनी मेन जगह पर खड़े होंगे आपको चीजें उतनी ही महंगी दिखेंगी और यह बात छोटे से लेकर बड़े सामानों या फिर खाने की चीजों पर भी अप्लाई होती है. इससे बचने के लिए अगर आप कुछ कदम चलकर मार्केट से हट जाते हैं तो संभवत आपको चीजें बेहतर चीजें कम दाम पर मिल सकती हैं.

