ये हैं भारत से भी सस्ते 5 देश; कम बजट में कर आएं विदेश में मौज और पड़ोसियों से 'विदेशी बाबू' सुने रोज!

Cheapest Country to Visit from India: घूमना-फिरना हर किसी को पसंद होता है. भारत में तो कभी भी घूम सकते हैं, ये सोच भी हर दूसरे भारतीय की होती है लेकिन विदेश जाना लगभग सभी का सपना होता है. मगर कहते हैं न कि सपने तो मुफ्त के होते हैं पूरा करने के लिए मेहनत, समय और खर्च सब लगता है तो बस आपके पास समय भी है लेकिन अगर बजट नहीं है तो चिंता न करें क्योंकि भारत से भी सस्ते देश हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं. इसके साथ ही विदेश घूमने का सपना सस्ते में पूरा हो सकेगा और आपके पासपोर्ट पर विदेश का ठप्पा भी लग जाएगा. दरअसल, आज हम आपके लिए 5 ऐसी जगह लेकर आए हैं जाने के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और कम बजट में विदेश में मौज करके आ सकेंगे.

थाईलैंड

‘थाईलैंड’ ये एक ऐसी जगह है जो अक्सर भारतीयों के बीच चर्चाओं में रहती है और यहां जाने का प्लान ज्यादातर भारतीय बनाते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस देश को ज्यादा महंगा समझते हुए बार-बार अपना प्लान ड्रॉप न करें. दरअसल, ये जगह आपके लिए भारत से भी सस्ती पड़ सकती है. जहां भारत घूमने के लिए आम खर्च 50 हजार से 60 हजार रुपये के बीच हो सकता है वहीं, थाईलैंड में करीब 40 हजार रुपये में आराम से घूम सकते हैं. यहां बहुत खूबसूरत आइलैंड हैं, रात भी दिन की तरह है और बीच भी हैं. इसके अलावा बहुत सारी जगह है जो ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट मानी जाती हैं. बैंकॉक घूमना भी सस्ता पड़ सकता है.

दुबई

‘दुबई’ लोगों की नजर में एक महंगा देश है लेकिन घूमने-फिरने के मामले में देखेंगे तो ये जगह बहुत सस्ती है और आप अपने बजट में घूमने जा सकते हैं. इसमें कोई दोराय नहीं कि दिल्ली से दुबई की फ्लाइट का खर्चा ज्यादा पड़ जाता है तो इसका एक हल ये है कि आपको पहले अबू धाबी की फ्लाइट लेनी होगी. इसके बाद 2 घंटे का सफर बस से तय करें और दुबई पहुंच जाए. ऐसा करने से कम खर्च के साथ दुबई पहुंच जाएंगे. 5 दिन के लिए भी गए तो करीब 40,000 रुपये के खर्च में आराम से घूम सकेंगे.

नेपाल

नेपाल जाना चाहते हैं तो इस जगह को ज्यादा महंगा समझ कर बार-बार प्लान को टाले नहीं. ये देश भारत से भी सस्ता माना जाता है. आराम से 4-5 दिनों के लिए करीब 40 हजार रुपये में घूमकर आ सकते हैं. आना-जाना, रहना-खाना और घूमना-फिरना सस्ते में कर सकते है. यहां बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें देखकर मन बाग-बाग हो सकता है.

वियतनाम

आजकल पर्यटकों के बीच में वियतनाम चर्चाओं में है. हनीमून के लिए भी ये जगह बेस्ट मानी जा रही है. धीरे-धीरे इसे लोग जानने लगे हैं और यहां जाना पसंद भी कर रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि भारत से भी सस्ते में यहां घूम सकते हैं. वियतनाम में 40 हजार रुपये से कम में घूमना-फिरना हो सकता है. यहां खूबसूरत बीच और नदियां हैं जिन्हें देखकर आप खुश हो जाएंगे.

श्रीलंका

भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी आपके बजट में आ सकता है. यहां एक से बढ़कर जगहें हैं जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो सकता है. करीब 5 दिन के लिए भी घूमने जाते हैं तो आराम से 40 हजार रुपये के खर्च में घूम आ सकते हैं. एक भारतीय हैं तो अच्छी बात है कि आपके लिए भाषा की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि श्रीलंका में हिन्दी, अंग्रेजी और तमिल जैसी भाषाएं बोली जाती है. सस्ते मंै फ्लाइट से यात्रा के लिए चेन्नई से कोलंबो की फ्लाइट लेकर जा सकते हैं.

