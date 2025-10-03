Advertisement
भारतीयों के लिए इससे सस्ता देश कोई नहीं होगा! 10 हजार रुपये यहां हो जाते हैं 47 लाख, मिलेंगे राजाओं वाले ठाठ-बाट

Iran Budget Trip: अगर आप भी विदेश जाने की सोच रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश है, जो सस्ती भी हो और घूमने के लिए अच्छी भी हो. तो हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे, जो घूमने के लिए काफी सस्ता है. भारतीय रुपये की वैल्यू यहां इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:03 AM IST
Cheap International Travel: विदेश घूमने का अगर आपका कोई प्लान है, लेकिन बजट की चिंता से आपका प्लान कैंसिल हो जाता है. हालांकि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे शानदार देश भी हैं, जहां आपका भारतीय रुपया बहुत बड़ी ताकत रखता है. ऐसा ही एक देश ईरान है, जो न सिर्फ अपनी भव्य संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि यह बेहद सस्ता भी है. अगर आप यहां भारत से सिर्फ 10 हजार रुपये लेकर जाते हैं तो आपकी ट्रिप का मजा लगभग 5 गुना ज्यादा हो जाता है. यह देश उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जो कम खर्च में ऐतिहासिक इमारतें, टेस्टी फूड और शानदार शॉपिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं.

कम बजट में ज्यादा मस्ती
ईरान की ट्रिप भारतीय टूरिस्ट्स के लिए इतनी सस्ती होने की सबसे बड़ी वजह वहां की करेंसी का एक्सचेंज रेट है. वहां आप जब अपने 10 हजार रुपये बदलते हैं तो आपकी जेब में इतना पैसा आ जाता है कि आपको लगता है कि आपका बजट कई गुना तक बढ़ गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि आप लंबी ट्रिप आराम से कर सकते हैं और खूब मस्ती कर सकते हैं. वहां खाने-पीने की चीजें बहुत सस्ती हैं. सड़क किनारे मिलने वाला स्ट्रीट फूड हो या लोकल रेस्टोरेंट का भोजन, आपका बजट आसानी से मैनेज हो जाएगा. कम खर्च में अच्छे होटलों और गेस्ट हाउस में रुकने की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है. बता दें कि यहां 10 हजार भारतीय रुपयों की वैल्यू करीब 47 लाख ईरानी रियाल है. 

कला और इतिहास 
ईरान कला और ऐतिहासिक धरोहरों के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहां आपको सदियों पुरानी मस्जिदों, शानदार पैलेस और ट्रे़डिशनल बाजारों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा. यहां की हर गली, हर इमारत अपने इतिहास और संस्कृति में आपको डुबो देगी. जो लोग फोटोग्राफी या ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए ईरान एक बेहतरीन जगह है. यहां के ऐतिहासिक स्थल और रंगीन गली-मोहल्ले आपको इतनी खूबसूरत लोकेशन देंगे कि आपकी हर तस्वीर 'इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट' होगी.

सस्ती शॉपिंग और आसान ट्रांसपोर्ट
ईरान शॉपिंग के मामले में भी बहुत बजट-फ्रेंडली है. यहां आप हाथों से बने खूबसूरत कालीन (हैंडमेड कारपेट), ट्रे़डिशनल पोशाकें और लोकल क्राफ्ट्स बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं. शॉपिंग का यह अनुभव आपकी ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देगा. साथ ही शहरों के बीच सफर करना भी यहां बहुत आसान और सस्ता है. बस, मेट्रो और टैक्सी जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ते हैं, जिससे आपका ट्रैवल खर्च बहुत कम हो जाता है. चाहे सर्दी हो या गर्मी, यहां का मौसम घूमने के लिए हमेशा अच्छा होता है. इसलिए अगर आपका मन विदेश घूमने का है तो ईरान की बजट-फ्रेंडली और सांस्कृतिक ट्रिप का प्लान जरूर बनाइए.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

;