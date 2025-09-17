फोन की कीमत में घूम आएं दुनिया! जानें iPhone 17 के खर्च में कहां-कहां कर सकते हैं फॉरेन ट्रिप

Cheapest Foreign Trip: आजकल नए iPhone का क्रेज बहुत ज्यादा है, और जब iPhone 17 लॉन्च हुआ तो इसकी कीमत भी आसमान छूने वाली है. बता दें कि आईफोन 17 256GB की कीमत 82,900 रुपये और आईफोन 17 Pro Max 2TB स्टोरेज की कीमत करीबन 2,29,900 रुपये है. हालांकि क्या आप जानते हैं कि जितना पैसा आप एक नए iPhone पर खर्च करेंगे, उतने में तो आप विदेश में एक शानदार ट्रिप पर जा सकते हैं? यह एक ऐसा अनुभव होगा, जो किसी भी गैजेट से कहीं ज्यादा यादगार और कीमती होगा. आइए आपको हम 5 ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां आप iPhone की कीमत में घूमकर आ सकते हैं.

वियतनाम

फॉरोन ट्रिप के लिए वियतनाम, दक्षिण-पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है, जहां प्राकृतिक खूबसूरती, ऐतिहासिक शहर और स्वादिष्ट खाना सब एक साथ मिलते हैं. यहां की ट्रिप का बजट काफी कम है, जो इसे भारतीयों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है. आप हनोई की रंगीन गलियों में घूम सकते हैं. हलोंग बे की तैरती हुई पहाड़ियों का शानदार नजारा देख सकते हैं. साथ ही यहां के लोकल खान-पान का भी मजा ले सकते हैं. एक 17 Pro Max 2TB की कीमत में आप 5-6 दिनों की शानदार वियतनाम ट्रिप कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिप आपको करीब 61,542 से 1,06,342 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ सकती है, जिसमें फ्लाइट और होटल का खर्च भी शामिल होगा.

बाली

अगर आप सुकून और रोमांच दोनों एक साथ चाहते हैं तो बाली आपके लिए परफेक्ट जगह है. यह इंडोनेशिया का एक खूबसूरत आइलैंड है, जहां आप सेमिन्याक के शांत बीच पर आराम कर सकते हैं. उलुवतु के मंदिरों में आध्यात्म का अनुभव ले सकते हैं और उबुद के हरे-भरे जंगलों और झरनों को देख सकते हैं. बाली की 5 दिनों की सोलो ट्रिप का खर्च लगभग 84,000 से 1,02,120 रुपये के बीच आ सकता है.

हांगकांग

डिज्नीलैंड जैसी सपनों की दुनिया में घूमने के लिए हांगकांग बेहतरीन विकल्प है. अगर आप फैमिली ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं तो यहां आपको भरपूर मजा मिलेगा. iPhone की कीमत में आप 4 दिन का डिज्नीलैंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसमें फ्लाइट, होटल, और पार्क के टिकट सब कुछ शामिल है. यहां का मिक्की पैराडाइज और थीम स्नैक्स बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएगा. यहां आप करीब 60,342 से 1,51,199 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च में घूम सकते हैं.

थाईलैंड

घूमने के लिए थाईलैंड हमेशा से भारतीयों के बीच एक फेमस टूरिस्ट प्लेस रहा है. यह अपनी शानदार नाइटलाइफ, खूबसूरत बीच और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है. आप बैंकॉक में खरीदारी कर सकते हैं. फुकेत के खूबसूरत बीचेज पर आराम कर सकते हैं और च्यांग माय के मंदिरों में शांति का अनुभव कर सकते हैं. एक हफ्ते की थाईलैंड यात्रा का खर्च भी एक 17 Pro Max 2TB की कीमत से कम हो सकता है.

भूटान

अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं तो भूटान आपके लिए एक शानदार विकल्प है. यह हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है, जहां की हवा शुद्ध है और मन को शांत करने वाली है. यहां आप टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री जैसे फेमस जगहों को देख सकते हैं और पुनाखा की हरी-भरी घाटियों में घूम सकते हैं. एक लाख रुपये से भी कम में आप भूटान में एक हफ्ते की शानदार छुट्टी बिता सकते हैं.

Note: इन देशों में घूमने का खर्च कम या ज्यादा हो सकता है. यह केवल एक अनुमान है.