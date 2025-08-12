Cheapest Place: वियतनाम और इंडोनेशिया से भी सस्ता है ये देश, 10 हजार से कम में हो सकेगा घूमना-फिरना, जानें कैसे?

Cheapest Place to Visit in Southeast Asia: जब बात आती है भारत से दूसरे देश में कहीं घूमने जाने की तो ज्यादातर भारतीयों के बीच साउथ ईस्ट एशिया को पसंद किया जाता है. आमतौर पर कम खर्चीला और सस्ती जगहों में वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देश सबसे पहले नंबर पर रहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन देशों से भी सस्ता देश है जो लोगों के बीच भले ही ज्यादा जाना न जाता हो, लेकिन खूबसूरती से लेकर बजट के मामले में सबसे बेहतरीन है. अगर आप किफायती टूर प्लान करने का सोच रहे हैं और देश से बाहर जाना चाहते हैं तो इस देश को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

सबसे सस्ता और बजट फ्रेंडली है ये देश

टाइम आउट मैगजीन की एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि लाओस नामक देश सबसे सस्ता है. ये लोगों के बजट में इस तरह से फिट बैठता है कि कम खर्च में व्यक्ति आराम से घूम-फिर सकता है. साउथ-ईस्ट एशिया में लाओस को सबसे सस्ता और बजट फ्रेंडली टूरिस्ट प्लेस बताया गया है. 7 दिन घूमेंगे तब भी 10 हजार से कम का खर्च बैठता है.

दुनिया का सबसे सस्ता देश

ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड की एक ग्लोबल रैंकिंग और कनाडा की हेलोसेफ कंपनी के रिसर्च के मुताबिक 2025 में यात्रा के लिए साउथ-ईस्ट एशिया का लाओस, दुनिया का सबसे सस्ता देश है. इससे ये तो साफ है लाओस में घूमना काफी किफायती है. यहां रहना, खाना-पीना और यात्रा तक बहुत सस्ती है. एक दिन का खर्चा भी ज्यादा नहीं है. इस साउथ ईस्ट एशिया का सबसे सस्ता टूरिस्ट प्लेस बताया जाता है.

एक दिन के लिए बस खर्च होंगे इतने रुपये

रिपोर्ट के अनुसार एक दिन का खर्च लगभग £12 यानी करीब 1,414 रुपये होता है. लाओस के फेमस शहर में रुकने के लिए रात का किराया £3 यानी लगभग 353 रुपये से शुरू होता है. जबकि, अन्य जगहों पर एक रात के लिए £1.50 यानी 176 रुपये किराया है. खाना पीना भी बहुत सस्ता है. स्ट्रीट फूड की कीमत £1 यानी 117 रुपये से कम पड़ सकती है. लाओस के लोकप्रिय जगहों में घूमने के लिए भी ज्यादा खर्च नहीं है. लोकल ट्रांसपोर्ट से सफर और भी सस्ता होता है. जबकि, बाइक, मिनीवैन, बस आदि की सुविधा भी उपलब्ध है. कुल मिलाकर घूमने का खर्च कम ही है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि मलेशिया और इंडोनेशिया में एक दिन का खर्च लगभग £19 यानी 2,239 रुपये है. जबकि, वियतनाम और कंबोडिया में एक दिन का खर्च £15 यानी करीब 1,768 रुपये होता है. लाओस में रोजाना का खर्च इन देशों की तुलना में कम है.