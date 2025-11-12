एडवेंचर और आर्ट का डबल डोज! Children’s Day पर बच्चों को जरूर दिखाएं ये शानदार म्यूजियम

Children's Day 2025: चिल्ड्रन डे पर बच्चों को दिखाने के लिए देश के कोने-कोने में ऐसे कई संग्रहालय हैं. जहां कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य के साथ बच्चों के खेलने कूदने के की भी व्यवस्था हैं. यहां आकर बच्चे बहुत खुश होंगे और यहां का अनुभव लाइफटाइम याद रहेगा. बाल दिवस के मौके पर बच्चों के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है. चलिए जानते हैं देश में ऐसे कौन से म्यूजियम हैं जो बच्चों को जरूर दिखाने चाहिए.

राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र

अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो अपने बच्चों को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जरूर लेकर जाएं. आप अपने स्कूल के बच्चों को भी यहां ले जा सकते हैं. यहां बच्चों को मौज मस्ती के साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा. ये नई दिल्ली के ठीक बीचों बीच स्थित प्रगति मैदान के पास है. इस संग्रहालय में इंटरेक्टिव गैलरी, मूविंग प्रदर्शनियां और क्रिएटिव प्रयोग हैं जो बच्चों को खूब पसंद आएंगे. यहां पर बच्चों को मानव शरीर के भीतरी अंगों को देखने और सीखने का मौका मिलता है. इतना ही नहीं फन के लिए भी काफी कुछ है.

विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय

ये म्यूजियम बेंगलुरु के कब्बन पार्क में स्थित है. ये फैमिली और स्कूल ट्रिप के लिए फेवरेट प्लेस है. यहां सीखने और मौज मस्ती के लिए काफी मेटेरियल है. यहां एक विज्ञान गैलरी है जिसमें छूने और खेलने के लिए काफी कुछ है.

नेहरू बाल संग्रहालय

यदि आप कोलकाता या उसके आसपास रहते हैं तो 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन बच्चों को नेहरू बाल संग्रहालय जरूर लेकर जाएं. इस म्यूजियम में सबसे आकर्षित करने वाली गुड़िया गैलरी है. जानकारी के अनुसार यहां तकरीबन 90 देशों की गुड़िया और मूर्तियां प्रदर्शित हैं. यहां बच्चों के लिए संस्कृति और कला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा और बच्चे खेल खेल में नई चीजें सीख पाएंगे.

