Cleanest cities in the world: दुनिया का वो शहर, जहां की हवा में मिलता है सुकून; क्या भारत के शहर भी हैं इस लिस्ट में?

दिल्ली समेत भारत के कई शहर इन दिनों खतरनाक प्रदूषण की गिरफ्त में हैं, जहां लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. वहीं दुनिया के कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां की हवा इतनी साफ है कि लोग बिना किसी मास्क या डर के खुलकर सांस लेते हैं. हाल ही में जारी रिपोर्ट में ऐसे शहरों की लिस्ट सामने आई है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद कम दर्ज हुआ है. इस लिस्ट में एक भी भारतीय शहर शामिल नहीं है, जो चिंता का विषय है.

ओस्लो बना सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर

नॉर्वे की राजधानी ओस्लो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. 24 अक्टूबर 2025 को यहां का AQI केवल 1 दर्ज किया गया, जो लगभग प्रदूषण-मुक्त स्थिति को दर्शाता है. यहां करीब 89% पैसेंजर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं. सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक सभी बसें, ट्राम और फेरी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हों. ओस्लो की सख्त पर्यावरण नीतियां और हरित परिवहन मॉडल दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं. यहां हवा इतनी स्वच्छ है कि लोग खुले में घंटों बिताना पसंद करते हैं.

अमेरिका और अल्जीरिया के शहर भी सूची में शामिल

डेट्रॉइट (अमेरिका) का AQI 8 दर्ज किया गया है. पहले यहां की ऑटो इंडस्ट्री और कचरा जलाने वाले प्लांट्स प्रदूषण के बड़े कारण थे, लेकिन 2019 में शहर के सबसे बड़े इंसीनरेटर के बंद होने के बाद हवा में सुधार हुआ. वहीं अल्जीयर्स (अल्जीरिया) में AQI 11 दर्ज किया गया. हालांकि, ट्रैफिक और फैक्ट्रियों की वजह से यहां कभी-कभी प्रदूषण बढ़ जाता है. टोरंटो (कनाडा) का AQI भी इसी दिन 11 था, लेकिन जंगल की आग और गाड़ियों का धुआं यहां के वातावरण को कभी-कभी खराब कर देता है.

सिडनी, कुआलालंपुर और अन्य शहरों में भी राहत भरी हवा

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) का AQI 16 दर्ज किया गया, जो एक बड़े शहर के लिए शानदार है. यहां की सख्त पर्यावरण नीतियों और हरे-भरे क्षेत्रों की वजह से हवा साफ रहती है. कुआलालंपुर (मलेशिया) का AQI 17 रहा, हालांकि पड़ोसी देशों में आग लगने की घटनाएं यहां की हवा को प्रभावित करती हैं. लिस्बन (पुर्तगाल) और वॉशिंगटन (अमेरिका) का AQI भी 17 रहा, लेकिन वॉशिंगटन को अक्सर कनाडा की जंगल आग के धुएं का सामना करना पड़ता है. वहीं साल्ट लेक सिटी और स्कोप्जे का AQI भी 20 से नीचे रहा. हालांकि सर्दियों में यहां प्रदूषक हवा में फंस जाते हैं.

भारत की स्थिति चिंताजनक, सुधार की जरूरत

जहां दुनिया के कई शहर साफ हवा में सांस ले रहे हैं, वहीं भारत के शहर लगातार प्रदूषण के मामले में दुनिया की टॉप लिस्ट में बने हुए हैं. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, पटना और लखनऊ जैसे शहरों में AQI खतरनाक स्तर पार कर चुका है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को स्वच्छ हवा पाने के लिए ओस्लो जैसे शहरों की तरह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा, उद्योगों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना होगा और ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता देनी होगी. वरना आने वाले सालों में "सुकून की सांस" हमारे लिए सपना बन सकती है.

