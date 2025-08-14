बादल फटने से मचैल यात्रा रुकी, क्या है इस मंदिर का इतिहास, कब और कैसे कर सकते हैं विजिट?
Machail Mata Mandir: धार्मिक यात्रा के लिए अगर आप जम्मू-कश्मीर के मचैल माता मंदिर में जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल मंदिर के पास बादल फटने के बाद उसमें कई लोगों की मौत होने की भी आशंका जताई गई है. ऐसे में यहां जाना फिलहाल खतरे से भरा बताया जा रहा है. वहीं यात्रा को आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:56 PM IST
Machail Mata Mandir: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित मचैल माता मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है. यहां मंदिर के पास बादल फटने से स्थिति काफी गम्भीर हो गई है. इस घटना में कई लोगों की मौत होने की खहर भी सामने आई है. ऐसे में यहां दर्शन के लिए जाना बड़ा खतरा हो सकता है. बादल फटने के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है. वहीं एडीसी किश्तवाड़ के अनुसार इस यात्रा को आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया है. ऐसे में आप हालात सामान्य होने और यात्रा शुरू होने के आदेश के बाद ही माता के दर्शन कर पाएंगे. 

मंदिर का इतिहास
मां दुर्गा को समर्पित मचैल माता मंदिर काफी ऊंचाई पर है. यहां पहुंचने के लिए भक्तों को काफी चढ़ाई करनी पड़ती है. दरअसल यह समुद्र तल से लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. वहीं इस मंदिर को मचैल चंडी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. मान्यता है कि माता की मूर्ति यहां स्थापित नहीं की गई, बल्कि मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी. उसी समय से यहां पूजा-अर्चना भी शुरू कर दी गई थी. वहीं यह भी माना जाता है कि 1980 के दशक में एक साधु ने इस स्थान को खोजा था. यह साधु मां दुर्गा के परमभक्त थे. इसके बाद उन्होंने लोगों को इस स्थान के बारे में बताया. तभी से मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया था. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Machail Mata MandirKishtwar cloudbursttravel

