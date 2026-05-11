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सोमनाथ मंदिर कैसे जाएं? कहां सस्ते में रुके? किधर घूमे? भूलकर भी न मिस करें ये 5 खास जगहें और शाम की आरती

Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर की यात्रा के लिए सबसे बेहतरीन समय, घूमने की जगहें, 1-2 दिन का प्लान और बजट गाइड यहां पढ़ें. अपनी आध्यात्मिक यात्रा को यादगार बनाने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 11, 2026, 01:15 PM IST
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सोमनाथ मंदिर कैसे जाएं? कहां सस्ते में रुके? किधर घूमे? भूलकर भी न मिस करें ये 5 खास जगहें और शाम की आरती

Somnath Temple Travel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75वें वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे हैं. इस पावन अवसर पर उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और महादेव का आशीर्वाद लिया. सोमनाथ की यात्रा केवल एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल तक पहुंचने के बारे में नहीं है. यह एक ऐसे शहर में समय बिताने के बारे में है जहां इतिहास, भक्ति और समुद्र तट का मिलन होता है. भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण, सोमनाथ मंदिर का अपना एक विशेष महत्व है. यहां अरब सागर के किनारे की शांत ऊर्जा यात्रियों को एक अविस्मरणीय अनुभव देती है.

यात्रा का सबसे अच्छा समय

सोमनाथ जाने के लिए सबसे आरामदायक समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है. इस दौरान हवा ठंडी होती है और शाम की आरती तथा बाहरी गतिविधियों के लिए मौसम बहुत सुखद रहता है. गर्मियों (अप्रैल से जून) में यहां दोपहर में काफी गर्मी हो सकती है, जिससे घूमना मुश्किल हो जाता है. वहीं मानसून में नजारे सुंदर होते हैं, लेकिन मौसम अनिश्चित रहता है.

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देखने लायक 5 प्रमुख स्थान

अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए आप इन जगहों को जरूर शामिल करें:

त्रिवेणी संगम: इसे हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है.

भल्का तीर्थ: यह स्थान भगवान कृष्ण के अंतिम क्षणों से जुड़ा हुआ है.

सोमनाथ बीच: मंदिर के पास रेत का एक लंबा विस्तार जहाँ आप आरती के बाद सुकून पा सकते हैं.

लाइट एंड साउंड शो: मंदिर परिसर में होने वाला यह शो मंदिर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है.

वेरावल बीच: मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह बीच शांत वातावरण प्रदान करता है.

1 से 2 दिन का बेहतरीन प्लान

अगर आप एक छोटा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इसे फॉलो करें:

पहला दिन: सुबह सोमनाथ मंदिर के दर्शन करें, दोपहर में बीच पर टहलें और शाम को आरती तथा लाइट एंड साउंड शो का आनंद लें.

दूसरा दिन: भल्का तीर्थ जाएं और फिर वेरावल बीच का रुख करें. समय हो तो आप गिर नेशनल पार्क या द्वारका के लिए भी निकल सकते हैं.

यात्रा के लिए कुछ जरूरी बातें

अवधि: मंदिर और आसपास की जगहों के लिए 1 से 2 दिन का समय पर्याप्त है.

आवास: मंदिर के पास बजट से लेकर मिड-रेंज तक के होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जिनकी एडवांस बुकिंग करना सही रहता है.

आरती: शाम की आरती का हिस्सा जरूर बनें, जो समुद्र की लहरों की आवाज के बीच एक अलौकिक शांति प्रदान करती है.

नियम: मंदिर के भीतर फोटोग्राफी वर्जित है और दर्शकों को शालीन कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है.

कैसे पहुंचें और खान-पान

सोमनाथ सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. वेरावल रेलवे स्टेशन यहां से मात्र 7 किमी दूर है. खान-पान की बात करें तो यहां ज्यादातर शाकाहारी भोजन मिलता है. मंदिर के आसपास कई स्थानीय भोजनालय हैं जहां किफायती दामों पर गुजराती थाली और स्नैक्स मिलते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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