कूर्ग या मुन्नार! मॉनसून में घूमने के लिए कौन सा हिल स्टेशन है सबसे बेस्ट और खूबसूरत?

Coorg vs Munnar: मॉनसून में घूमने के लिए अगर आप हिल स्टेशनों की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प हैं. हालांकि मुन्नार और कूर्ग को इस मौसम में घूमने के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है. हालांकि आप इन दोनों में से भी किसी एक को घूमने के लिए चुनना चाहते हैं तो उससे पहले वहां की खासियतों के बारे में जरूर जान लें.
Coorg or Munnar: अगर आप मॉनसून में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो दक्षिण भारत के दो खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार और कूर्ग आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. मॉनसून में यहां की हरियाली और भी बढ़ जाती है, जिससे नजारा और भी शानदार लगता है. यहां बारिश की बूंदों के साथ पहाड़ों पर छाई धुंध और चाय के बागान मन को मोह लेते हैं. घूमने के लिए वैसे तो दोनों ही जगहें अपनी-अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आपका अनुभव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको क्या पसंद है?
मुन्नार- चाय के बागान और धुंधले पहाड़
केरल में स्थित मुन्नार अपने चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में फेमस है. मॉनसून के मौसम में ये बागान और भी हरे-भरे हो जाते हैं, जिससे लगता है जैसे आपने हरी चादर ओढ़ रखी हो. बारिश की फुहारें जब इन बागानों पर पड़ती हैं तो पूरा इलाका बेहद खूबसूरत और शांत हो जाता है. यहां की सड़कें अक्सर धुंध से ढकी रहती हैं, जो एक शानदार नजारा लगता है. मुन्नार में आप इरविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी डैम और कुंडला झील जैसी जगहों पर घूम सकते हैं.
कूर्ग- भारत का स्कॉटलैंड
कर्नाटक में स्थित कूर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है. यह जगह अपनी कॉफी की खेती और घने जंगलों के लिए जानी जाती है. मॉनसून में यहां की हरियाली और भी गहरी हो जाती है और झरने पूरे उफान पर बहते हैं. यहां का मौसम साल भर सुहाना रहता है. कूर्ग में आप राजा की सीट, दुबारे एलिफेंट कैंप और तालकावेरी जैसी जगहों पर जा सकते हैं. अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहां ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं.
कौन सा हिल स्टेशन बेहतर है?
अगर आप चाय के बागानों की हरी-भरी खूबसूरती और पहाड़ों पर छाई धुंध का अनुभव करना चाहते हैं तो मुन्नार आपके लिए एकदम सही है. वहीं अगर आप कॉफी के बागान और एडवेंचर पसंद करते हैं तो कूर्ग का रुख कर सकते हैं. दोनों ही जगहें मॉनसून में काफी खूबसूरत लगती है. आप अपनी पसंद के हिसाब से दोनों में से एक का सिलेक्शन कर सकते हैं.