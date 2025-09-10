कूर्ग या मुन्नार! मॉनसून में घूमने के लिए कौन सा हिल स्टेशन है सबसे बेस्ट और खूबसूरत?
Advertisement
trendingNow12916235
Hindi Newsट्रैवल

कूर्ग या मुन्नार! मॉनसून में घूमने के लिए कौन सा हिल स्टेशन है सबसे बेस्ट और खूबसूरत?

Coorg vs Munnar: मॉनसून में घूमने के लिए अगर आप हिल स्टेशनों की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प हैं. हालांकि मुन्नार और कूर्ग को इस मौसम में घूमने के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है. हालांकि आप इन दोनों में से भी किसी एक को घूमने के लिए चुनना चाहते हैं तो उससे पहले वहां की खासियतों के बारे में जरूर जान लें.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कूर्ग या मुन्नार! मॉनसून में घूमने के लिए कौन सा हिल स्टेशन है सबसे बेस्ट और खूबसूरत?

Coorg or Munnar: अगर आप मॉनसून में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो दक्षिण भारत के दो खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार और कूर्ग आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. मॉनसून में यहां की हरियाली और भी बढ़ जाती है, जिससे नजारा और भी शानदार लगता है. यहां बारिश की बूंदों के साथ पहाड़ों पर छाई धुंध और चाय के बागान मन को मोह लेते हैं. घूमने के लिए वैसे तो दोनों ही जगहें अपनी-अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आपका अनुभव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको क्या पसंद है?

मुन्नार- चाय के बागान और धुंधले पहाड़
केरल में स्थित मुन्नार अपने चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में फेमस है. मॉनसून के मौसम में ये बागान और भी हरे-भरे हो जाते हैं, जिससे लगता है जैसे आपने हरी चादर ओढ़ रखी हो. बारिश की फुहारें जब इन बागानों पर पड़ती हैं तो पूरा इलाका बेहद खूबसूरत और शांत हो जाता है. यहां की सड़कें अक्सर धुंध से ढकी रहती हैं, जो एक शानदार नजारा लगता है. मुन्नार में आप इरविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी डैम और कुंडला झील जैसी जगहों पर घूम सकते हैं.

कूर्ग- भारत का स्कॉटलैंड
कर्नाटक में स्थित कूर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है. यह जगह अपनी कॉफी की खेती और घने जंगलों के लिए जानी जाती है. मॉनसून में यहां की हरियाली और भी गहरी हो जाती है और झरने पूरे उफान पर बहते हैं. यहां का मौसम साल भर सुहाना रहता है. कूर्ग में आप राजा की सीट, दुबारे एलिफेंट कैंप और तालकावेरी जैसी जगहों पर जा सकते हैं. अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहां ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- "यहां खत्म हो जाती है स्वर्ग की तलाश! मेघालय के इन 5 हिल स्टेशनों पर बेहद खूबसूरत लगते हैं हर एक नजारे"

कौन सा हिल स्टेशन बेहतर है?
अगर आप चाय के बागानों की हरी-भरी खूबसूरती और पहाड़ों पर छाई धुंध का अनुभव करना चाहते हैं तो मुन्नार आपके लिए एकदम सही है. वहीं अगर आप कॉफी के बागान और एडवेंचर पसंद करते हैं तो कूर्ग का रुख कर सकते हैं. दोनों ही जगहें मॉनसून में काफी खूबसूरत लगती है. आप अपनी पसंद के हिसाब से दोनों में से एक का सिलेक्शन कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Coorg vs Munnarwhich hill station is more beautifultravel

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;