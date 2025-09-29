Advertisement
इन देशों में PM-प्रेसिडेंट नहीं, आज भी है राजा-महाराजाओं की हुकुमत! कोई सोने के महल में रहता है तो किसी के पास है 'शाही प्लेन'

Countries where kings still rule: दुनिया में जब लोकतंत्र की बात होती है तो भारत का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है. हालांकि आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां लोकतंत्र नहीं, बल्कि राजा या सुल्तान ही शासन करते हैं. यहां घूमने के दौरान आप कई ऐसी चीजें देखेंगे, जो लोकतांत्रिक देशों से अलग हैं. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:33 AM IST
Countries with absolute monarchies: आज दुनिया में आजादी और लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां आज भी राजा-रानी या सुल्तान का शासन चलता है? यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी कहानी की किताब के पन्ने पलट रहे हो,लेकिन यह हकीकत है. हालांकि लोकतंत्र की हवा ने इन देशों में भी बदलाव लाया है. कहीं राजा का हुक्म ही आखिरी कानून यानी पूर्ण राजतंत्र है. तो वहीं कहीं राजा सिर्फ नाम के मुखिया हैं और असली काम संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार करती है. अगर आप इतिहास और शाही ठाठ-बाठ को करीब से देखना चाहते हैं तो इन देशों की ट्रिप आपको पुरानी दुनिया में ले जाएगी, जहां राजाओं का शासन हुआ करता था. 

ब्रुनेई
इंडोनेशिया के पास मौजूद छोटा-सा देश ब्रुनेई पूरी तरह से पूर्ण राजतंत्र है. यहां के सुल्तान हसन-अल बोल्कियाह दुनिया के सबसे अमीर शासकों में गिने जाते हैं. उनकी दौलत का मुख्य ज़रिया तेल और गैस का कारोबार है. सुल्तान जिस महल में रहते हैं, वह सोने से बना है और इसकी भव्यता देखने लायक है. यह महल इतना बड़ा है कि इसमें 1,500 से ज्यादा सोने (Gold) के कमरे हैं. यहां सुल्तान का फैसला ही सब कुछ होता है और उनके रूतबे के आगे कोई नहीं बोल सकता.

भूटान
भारत का पड़ोसी देश भूटान भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां के युवा राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक काफी फेमस हैं. भूटान दुनिया का इकलौता देश है, जो अपने विकास को सिर्फ पैसे या जीडीपी से नहीं, बल्कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH) से मापता है. यहां भले ही प्रधानमंत्री और संसद है, लेकिन राजा का सम्मान और अधिकार सर्वोच्च है. भूटान अपनी पुरानी संस्कृति और प्रकृति को बचाने पर बहुत जोर देता है.

सऊदी अरब
सऊदी अरब भी पूर्ण राजतंत्र वाला देश है. यहां के राजा सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ही देश के प्रधानमंत्री भी हैं. यहां का पूरा शाही परिवार सत्ता में अपनी अहमियत रखता है. यह देश तेल के विशाल भंडार और भव्य शाही ठाठ-बाठ के लिए जाना जाता है. यहां के राजा के पास शाही महलों जैसा पर्सनल प्लेन और सोने की कार है.

यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III हैं, लेकिन यहां की राजशाही संवैधानिक है. इसका मतलब है कि राजा सिर्फ देश का औपचारिक मुखिया है. असली सरकारी फैसले प्रधानमंत्री और संसद लेते हैं. किंग चार्ल्स III का पद एक परंपरा और पहचान का प्रतीक है. मजे की बात यह है कि वह ब्रिटेन के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे 14 अन्य देशों के भी नाम मात्र के राजा हैं.

वेटिकन सिटी
दुनिया का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी, इटली की राजधानी रोम के अंदर है. यहां के शासक पोप हैं. यह भी एक तरह का पूर्ण राजतंत्र ही है, जहां पोप ही देश के सर्वेसर्वा होते हैं और उनके आदेश अंतिम होते हैं.

इस तरह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आज भी पुरानी शाही विरासत जिंदा है, जहां कहीं राजा पूरी ताकत से राज करते हैं और कहीं केवल परंपरा निभाते हैं. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Countries where kings still ruletravel

