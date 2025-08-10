मानसून बीतने से पहले इंडिया की इन जगहों पर जरूर करें विजिट, स्वर्ग से भी ज्यादा शानदार होगा नजारा

Monsoon Best Places: बारिश का मौसम आते ही प्रकृति की खूबसूरती हद से ज्यादा बढ़ जाती है. इस मौसम में भारत के कई हिस्से और भी ज्यादा मनमोहक हो जाते हैं. इन जगहों की सुंदरता, हरी-भरी वादियां, घने बादल और बहते झरने की खूबसूरती स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़ जाती है. बारिश के मौसम में इन जगहों पर जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए. अगर आप भी बारिश के मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की इन जगहों पर जरूर जाएं.

कूर्ग

कर्नाटक में स्थित यह जगह मानसून में हद से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है. यहां के कॉफी के बागान, घने जंगल और धुंध से ढकी पहाड़ियां आपके दिल को बहुत ज्यादा सुकून देगी. यहां आप कई झरनों की खूबसूरती को भी देख सकते हैं. कुर्ग अपनी ट्रेकिंग और एडवेंचर्स एक्टिविटी के लिए भी फेमस है. आप इसका मजा भी ले सकते हैं.

मुन्नार

केरल में बसे हुए इस जगह को 'गॉड्स ओन कंट्री' कहा जाता है. यह जगह मानसून में यह और भी ज्यादा शानदार लगता है. यह चाय के बागान, घने बादल और बहते झरने के लिए मशहूर है. इसके साथ ही यहां कई खूबसूरत झरने भी मौजूद हैं. मुन्नार का शांत और ठंडा मौसम आपको शहरी और बोरिंग जीवन से दूर एक सुकून भरा अनुभव देगा. आप यहां अपने स्पेशल वन के साथ सुकून भरा पल बीता सकते हैं.

गोवा

गोवा तो हर मौसम में डेस्टिनेशन के लिए परफेक्ट है. लेकिन मानसून में गोवा और भी अधिक खूबसूरत हो जाता है. बारिश के दौरान यहां की हरियाली लोगों का दिल जीत लेती है. गोवा में कई वॉटरफॉल्स भी हैं, जो आपको बहुत सुकून देंगे. इसके अलावा, आप यहां के बीच और पुराने चर्चों का भी मजा ले सकते हैं. यहां आप अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ विजिट कर सकते हैं.

लोनावाला

मुंबई और पुणे के करीब स्थित लोनावाला, मानसून में एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां की हरी-भरी पहाड़ियां, बहते झरने और धुंध से भरा मौसम इसे एक बेहतरीन जगह बनाते हैं. लोनावाला का नजारा मानसून में इतना शानदार होता है कि आप इसे बार-बार देखना चाहेंगे. अगर आप यहां एक बार चले गए तो आप हर बार यहीं आएंगे. ये हिल स्टेशन कपल्स के लिए भी एकदम परफेक्ट है.