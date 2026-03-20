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Hindi Newsट्रैवलकंप्यूटर पर देखा खूबसूरत स्क्रीन सेवर, मियां-बीवी उसे ही निकल पड़े ढूंढने! वहां पहुंचते ही उड़े होश, क्योंकि...

कंप्यूटर पर देखा खूबसूरत स्क्रीन सेवर, मियां-बीवी उसे ही निकल पड़े ढूंढने! वहां पहुंचते ही उड़े होश, क्योंकि...

अमेरिका के एक कपल ने टीवी स्क्रीनसेवर में दिखी खूबसूरत जगह से इतना प्यार किया कि उसे खोजते-खोजते UK के लेक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए. उनकी ये अनोखी यात्रा अब चर्चा में है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:46 AM IST
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कंप्यूटर पर देखा खूबसूरत स्क्रीन सेवर, मियां-बीवी उसे ही निकल पड़े ढूंढने! वहां पहुंचते ही उड़े होश, क्योंकि...

Lake District travel: कैलिफोर्निया के एक अमेरिकी कपल को अपने 'अमेजन फायर स्टिक' के स्क्रीनसेवर की एक तस्वीर इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे हकीकत में खोजने की ठान ली. कॉलेज प्रोफेसर डीड्रे वुड और स्टीफन शॉ ने इंटरनेट और मैप्स की मदद से उस लोकेशन का पता लगाया और हजारों मील दूर ब्रिटेन के 'लेक डिस्ट्रिक्ट' पहुंच गए. टीवी स्क्रीन से शुरू हुआ यह रोमांचक सफर अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब प्रेरित कर रहा है.

अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल को अपने टीवी के स्क्रीनसेवर पर दिखने वाली एक तस्वीर से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने उसे असल में देखने का फैसला कर लिया. यह तस्वीर ब्रिटेन के खूबसूरत लेक डिस्ट्रिक्ट की थी, जहां की हरी-भरी पहाड़ियां और घाटियां उन्हें बार-बार आकर्षित कर रही थीं.

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क्यों खास लगी ये जगह इस कपल को?

60 साल की डीड्रे वुड को यह तस्वीर इतनी पसंद आई कि उन्हें लगा जैसे यह जगह उन्हें बुला रही हो. खासतौर पर न्यूलैंड्स वैली की तस्वीर ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया. इसके अलावा स्कॉटलैंड की एक और जगह क्विरांग की फोटो ने भी उनके दिल में जगह बना ली. डीड्रे एक कॉलेज प्रोफेसर हैं, उन्होंने इंटरनेट और मैप्स की मदद से इस जगह को खोजने की ठानी. उन्होंने छोटे-छोटे सुराग जुटाए और न्यूलैंड्स इन जैसे लैंडमार्क के जरिए आखिरकार उस सटीक जगह तक पहुंच गईं. यह उनके लिए किसी खजाने की खोज जैसा अनुभव था.

कैसा रहा उनका UK तक का सफर?

यह कपल लॉस एंजेलिस से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर UK पहुंचा. इस दौरान उन्होंने बाथ, स्टोनहेंज और चैट्सवर्थ हाउस जैसी मशहूर जगहों का भी दौरा किया. उन्होंने स्कॉटलैंड के क्विरांग को भी देखा, जो पहले ही उनके दिल में बस चुका था. जब दोनों उस लोकेशन पर पहुंचे, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही जगह है जो उन्होंने स्क्रीनसेवर में देखी थी. वहां की खूबसूरती ने उन्हें पूरी तरह मोहित कर लिया. डीड्रे ने कहा कि वह इस अनुभव को दोबारा भी जीना चाहेंगी, क्योंकि यह उनकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन गया.

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क्या कहती है इस जगह की बढ़ती लोकप्रियता?

लेक डिस्ट्रिक्ट को 2017 में UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था और हर साल यहां लाखों लोग घूमने आते हैं. हालांकि, हाल के आंकड़ों के अनुसार यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है. फिर भी इंटरनेट पर इसकी सर्च तेजी से बढ़ रही है, जिससे साफ है कि लोग अब भी इस जगह की खूबसूरती की ओर खिंचे चले आ रहे हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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