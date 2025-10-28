Advertisement
अगली बार सऊदी जाने का प्लान बनाए तो 'किंग सलमान गेट' जरूर जाएं, जानें क्यों है बेहद खास?

King Salman Gate: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का में ‘किंग सलमान गेट’ नामक एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की घोषणा की है. यह 12 मिलियन वर्ग मीटर में फैला एक विशाल विकास प्रोजेक्ट होगा, जो मक्का को आधुनिकता और विरासत का अनोखा संगम बनाएगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:11 PM IST
अगली बार सऊदी जाने का प्लान बनाए तो 'किंग सलमान गेट' जरूर जाएं, जानें क्यों है बेहद खास?

King Salman Gate: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, प्रधानमंत्री और रुआ अलहरम अलमक्की कंपनी के चेयरमैन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने मक्का में ‘किंग सलमान गेट’ नामक एक मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा की. यह पवित्र शहर मक्का में एक मल्टी पर्पज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगी जो 12 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली होगी.

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी ‘किंग सलमान गेट’ में?

अल मस्जिद अल हरम के बिल्कुल पास स्थित यह प्रोजेक्ट मक्का के केंद्रीय क्षेत्र को आधुनिक शहरी योजना का वैश्विक उदाहरण बनाएगा. इसका उद्देश्य है तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाना, शहर की सुंदरता और पहुंच में सुधार करना और हर आगंतुक के अनुभव को और समृद्ध बनाना. यह प्रोजेक्ट आवासीय, आतिथ्य, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक अनुभवों का संगम होगा. इसमें करीब 9 लाख लोगों के लिए इनडोर और आउटडोर नमाज की जगहें होंगी. साथ ही, यह सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से सीधे जुड़ा होगा, जिससे हर यात्री को सुगम और आरामदायक पहुंच मिलेगी.

fallback

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

क्या मक्का की ऐतिहासिक पहचान भी इस प्रोजेक्ट में बनी रहेगी?

यह प्रोजेक्ट मक्का की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को सम्मान देते हुए तैयार किया जाएगा. लगभग 19,000 वर्ग मीटर में फैले पुराने धरोहर स्थलों को रिनोवेट और विकसित किया जाएगा. आधुनिक डिजाइन और पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला का यह संगम हर तीर्थयात्री को एक अनोखा अनुभव देगा. ‘किंग सलमान गेट’ सऊदी अरब के विजन 2030 के लक्ष्यों के अनुरूप है. यह प्रोजेक्ट 2036 तक 3 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा करेगा और देश की आर्थिक विविधता में बड़ा योगदान देगा. इसका उद्देश्य है मक्का को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरी विकास मॉडल के रूप में स्थापित करना.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

कौन बना रहा है यह भव्य प्रोजेक्ट और इसका उद्देश्य क्या है?

इस प्रोजेक्ट को RUA AlHaram AlMakki Company द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो Public Investment Fund (PIF) की कंपनी है. कंपनी का लक्ष्य है कि मक्का के आसपास के क्षेत्र का सतत और नवोन्मेषी विकास किया जाए. यह परियोजना न केवल तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि मक्का की सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखेगी. किंग सलमान गेट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि मक्का के लिए एक नया युग है जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता साथ-साथ चलेंगी.

