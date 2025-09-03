घर छोड़ो और समुद्र में रहो! 140 से ज्यादा देशों में घूमने का मौका, बस खरीदना होगा 'गोल्डन पासपोर्ट'
घर छोड़ो और समुद्र में रहो! 140 से ज्यादा देशों में घूमने का मौका, बस खरीदना होगा 'गोल्डन पासपोर्ट'

Golden Passport Cruise: घूमने के लिए आप अगर कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं कि बस एक बार पेमेंट करने पर सालों तक घूम सकें तो अब ये हकीकत में संभव है. एक क्रूज कंपनी ने 'गोल्डन पासपोर्ट' नाम का एक प्लान शुरू किया है, जिसके तहत आप एक बार पेमेंट करके लगातार तीन से साढ़े तीन साल तक समुद्र में रहकर घूम सकते हैं. 

Lalit Kishor|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:49 PM IST
घर छोड़ो और समुद्र में रहो! 140 से ज्यादा देशों में घूमने का मौका, बस खरीदना होगा 'गोल्डन पासपोर्ट'

Golden Passport Cruise: अगर आप दुनिया घूमने के शौकीन हैं आपके लिए एक ऐसा प्लान है, जिसमें एक ही बार में पेमेंट करके कई साल तक बिना टेंशन के घूम सकते हैं. यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है. हाल ही में एक क्रूज कंपनी ने 'गोल्डन पासपोर्ट' नाम का एक प्लान शुरू किया है. यह खासकर उन लोगों के लिए है, जो रिटायरमेंट के बाद दुनियाभर में घूमना चाहते हैं. यह प्लान आपको घर के आराम और लक्जरी लाइफ के साथ 140 से अधिक देशों में विजिट करने का मौका देता है, वो भी बिना किसी और खर्चे की चिंता किए. यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि समुद्र में एक घर जैसा अनुभव होगा. 

क्रूज कंपनी का प्लान
एक क्रूज कंपनी ने 'गोल्डन पासपोर्ट' प्लान लॉन्च किया है, जो सेवानिवृत्त लोगों को तीन से साढ़े तीन साल तक के लिए समुद्र में रहने का शानदार मौका प्रदान करता है. इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों के लिए दुनिया की यात्रा करना आसान बनाना है, जो रिटायरमेंट के बाद घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन समय और पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं. 

400 शहरों में घूमने का मौका
विला वी रेसिडेंसेस नाम की क्रूज कंपनी ने अपनी 'गोल्डन पासपोर्ट' सेवा के तहत एक ही बार के पेमेंट में 140 से अधिक देशों और 400 से अधिक शहरों में घूमने का मौका दिया है. यह कोई साधारण क्रूज टिकट नहीं है, बल्कि एक तरह की लाइफटाइम मेंबरशिप है. एक बार यह पासपोर्ट खरीदने के बाद, वह व्यक्ति जब चाहे और जहाँ चाहे क्रूज पर यात्रा कर सकते हैं. यह प्लान 99,999 डॉलर (लगभग 87 लाख रुपये) के पेमेंट से शुरू होता है, जिससे क्रूज पर रहना, खाना और इंटरनेट जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी. हालांकि पेमेंट एक ही बार में करना होगा. इसकी अधिकतम कीमत 2.5 करोड़ रुपये है.

इस गोल्डन पासपोर्ट की खास बात है कि यह एक समुद्र में आशियाना प्रदान करता है. यात्रियों को हर दिन एक नए स्थान पर जागने का मौका मिलेगा, बिना सामान पैक करने या यात्रा की योजना बनाने की चिंता किए. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो दुनिया को अपने घर जैसा बनाना चाहते हैं. क्रूज पर मिलने वाली सुविधाओं में रहने की जगह, सभी तरह का भोजन, कपड़े धोने की सेवा, वाई-फाई और इंटरटेनमेंट की सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा यात्रियों को हर साल चिकित्सा जांच भी मिलेगी, ताकि उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जा सके.

Lalit Kishor

Lalit Kishor

;