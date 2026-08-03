/अब सिर्फ घूमना नहीं, वहां के कल्चर को जीना चाहते हैं भारतीय! 67% लोग त्योहारों और विरासत को देख बना रहे ट्रैवल प्लान

आज के समय में ट्रैवल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं रह गया है. लोग अब ऐसी यात्राएं करना पसंद कर रहे हैं, जहां उन्हें किसी जगह की असली पहचान, वहां के लोगों की लाइफस्टाइल और वर्षों पुरानी परंपराओं को समझने का मौका मिले. यही वजह है कि Culture-led Travel यानी संस्कृति से जुड़ी यात्राओं का ट्रेंड भारत में तेजी से बढ़ रहा है.
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 84% भारतीय यात्रियों की दिलचस्पी पिछले कुछ सालों में देश के अंदर कल्चर ट्रैवल को लेकर बढ़ी है. रिपोर्ट में सामने आया कि अब भारतीय टूरिस्ट सिर्फ फेमस डेस्टिनेशन तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि छोटे शहरों, गांवों और लोकल जगहों के Experiences की तरफ भी बढ़ रहे हैं.
भारत की पुरानी विरासत और ऐतिहासिक जगहें हमेशा से लोगों को आकर्षित करती रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 47% भारतीय यात्रियों ने कहा कि वे पुरानी विरासत और ऐतिहासिक जगहों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्लान करना पसंद करते हैं. राजस्थान, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्य कल्चरल ट्रैवल के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले डेस्टिनेशन बन गए हैं. यहां के पुराने किले, मंदिर, महल, ट्रेडिशनल गांव और ऐतिहासिक जगहें लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं. अब लोग सिर्फ किसी किले को देखने नहीं जाते, बल्कि उसके पीछे की कहानी, वहां की संस्कृति और स्थानीय लोगों की जिंदगी को समझना चाहते हैं. यही बदलाव भारतीय Travel Industry में एक नई दिशा दिखा रहा है.
आज Instagram, YouTube और अन्य सोशल मीडिया भी लोगों के ट्रैवल डिसीजन को काफी प्रभावित कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 42% भारतीय यात्रियों ने माना कि सोशल मीडिया और YouTube ने उन्हें कल्चरल जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया. वहीं, 41% लोगों ने कहा कि फूड ट्रेल्स, क्राफ्ट के अनुभव और हेरिटेज वॉक जैसे नए यात्रा के अनुभवों ने उनकी रुचि बढ़ाई है. अब लोग सिर्फ होटल में रुकने के बजाय किसी गांव में होम स्टे करना, लोकल खाना खाना, वहां के कारीगरों से मिलना और ट्रेडिशनल कामों को करीब से देखना पसंद कर रहे हैं.
भारत के त्योहार अब सिर्फ धार्मिक या सामाजिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गए हैं. अब ये बड़े ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए भी जाने जाते हैं. Skyscanner की रिपोर्ट के अनुसार, 72% भारतीय यात्री किसी बड़े Cultural या Religious Festival में शामिल होने के लिए खास ट्रैवल करने पर विचार कर सकते हैं. त्योहारों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इवेंट में दुर्गा पूजा सबसे आगे है. 58% यात्रियों ने कहा कि वे दुर्गा पूजा देखने के लिए यात्रा करना चाहेंगे. इसके बाद गणेश चतुर्थी को 52% और नवरात्रि गरबा को 47% लोगों ने पसंद किया. इससे साफ है कि अब लोग त्योहारों को सिर्फ मनाना नहीं चाहते, बल्कि अलग-अलग राज्यों की परंपराओं और कल्चर को महसूस करना चाहते हैं.
किसी जगह की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों से नहीं होती, बल्कि वहां के खाने और ट्रेडिशन से भी होती है. भारतीय यात्रियों में फूड एक्सपीरियंस को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. एक रिपोर्ट की मानें तो 43% भारतीय ट्रैवलर ने कहा कि वे किसी खास जगह के लोकल फूड का स्वाद लेने के लिए अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं. फिर वो चाहे राजस्थान की पारंपरिक थाली हो, केरल का लोकल खाना, बंगाल की मिठाइयां या उत्तर भारत के स्ट्रीट फूड, अब खाना भी ट्रैवल का बड़ा कारण बन गया है.
कल्चरल ट्रैवल का असर अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट बताती है कि 25% भारतीय यात्री अब Tier-2 और Tier-3 शहरों में कल्चरल ट्रैवल के लिए जा रहे हैं. लोग अब भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट से हटकर शांत जगहों, गांवों और छोटे शहरों को एक्सप्लोर कर रहे हैं. इससे स्थानीय लोगों और छोटे कारोबारों को भी फायदा मिल रहा है. भारत की अलग-अलग भाषाएं, पहनावा, कला और परंपराएं अब ट्रैवल के जरिए दुनिया के सामने आ रही हैं.
कल्चर-फोकस टिप्स के लिए भारतीय यात्री पहले से प्लानिंग करना पसंद कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 40% लोग अपनी यात्रा से 3 से 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि 36% यात्री 1 से 3 महीने पहले प्लानिंग करते हैं. 36% यात्रियों के लिए फेस्टिवल या इवेंट की सही तारीख सबसे बड़ा बुकिंग फैक्टर है. वहीं, 32% लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट और Accommodation की सस्ती कीमत सबसे महत्वपूर्ण है. हालांकि, कल्चरल ट्रैवल को लेकर उत्साह काफी ज्यादा है, लेकिन सेफ्टी कंसर्न और ट्रैवल का खर्च अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं. 49% लोगों ने सुरक्षा को और 37% यात्रियों ने ज्यादा खर्च को बड़ी परेशानी बताया.
रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले एक साल में 41% भारतीय यात्री भारत के अंदर दो कल्चरल ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं. वहीं, 32% लोग तीन से चार ऐसी यात्राएं करना चाहते हैं. ट्रैवल एक्सपर्ट नील घोष का कहना है कि पहले लोग डेस्टिनेशन चुनते थे और वहां पहुंचकर कल्चर के बारे में जानते थे, लेकिन अब तरीका बदल रहा है. लोग पहले एक्सपीरियंस चुन रहे हैं और फिर उसी के हिसाब से अपनी पूरी यात्रा तैयार कर रहे हैं.
वहीं, हेरिटेज टूरिज्म एक्सपर्ट डॉ. नवीना जाफा के मुताबिक, भारत की सांस्कृतिक विरासत सिर्फ पुराने स्मारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय समुदाय, कला, परंपराएं और जीवनशैली भी शामिल हैं. कुल मिलाकर देखें तो भारतीय ट्रैवल का नया दौर शुरू हो चुका है. अब लोगों के लिए यात्रा सिर्फ छुट्टी बिताने का तरीका नहीं, बल्कि किसी जगह की आत्मा को समझने और नई यादें बनाने का जरिया बन गई है. आने वाले समय में विरासत, त्योहारों और खाने पर आधारित ट्रैवल का ट्रेंड और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.