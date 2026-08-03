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अब सिर्फ घूमना नहीं, वहां के कल्चर को जीना चाहते हैं भारतीय! 67% लोग त्योहारों और विरासत को देख बना रहे ट्रैवल प्लान

भारत में अब ट्रैवल का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब लोग सिर्फ मशहूर जगहों की फोटो खींचने या घूमने नहीं जा रहे, बल्कि वहां के कल्चर, इतिहास, लोकल फूड, त्योहार और परंपराओं को करीब से महसूस करना चाहते हैं. Skyscanner की एक नई रिपोर्ट India Culture Travel Index के मुताबिक, 67% भारतीय ट्रैवलर अब अपनी छुट्टियों की प्लानिंग त्योहारों, विरासत और वहां के फूड को भी ध्यान में रखकर कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:18 PM IST
अब सिर्फ घूमना नहीं, वहां के कल्चर को जीना चाहते हैं भारतीय! 67% लोग त्योहारों और विरासत को देख बना रहे ट्रैवल प्लान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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