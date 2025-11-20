वो 'गुमशुदा' देश जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली के एक मोहल्ले बराबर, लेकिन छिपा है खजाना! घूमने के लिए बेस्ट जगह

Curacao Travel Guide: कुरासाओ ने इतिहास रच दिया है. केवल 1.58 लाख की आबादी वाला यह कैरिबियन द्वीप अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है जिसने फीफा वर्ल्ड कप में क्वालीफाई किया. जमैका के खिलाफ 0-0 ड्रॉ के बाद 2026 वर्ल्ड कप का टिकट पक्का हुआ. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2018 में आइसलैंड के नाम था. कुरासाओ अपनी रंगीन गलियों, खूबसूरत बीच, शानदार रिसॉर्ट्स और अनोखी स्थानीय संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां की लाइफस्टाइल, नेचर और लोगों की ऊर्जा इसे कैरिबियन का सबसे अनोखा अनुभव बनाते हैं. यह परिवार, दोस्तों या कपल सबके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है.

क्या इस द्वीप पर घूमने के लिए हैं ढेरों जगहें?

यह छोटा देश लेकिन बेहद लाइफ से भरा हुआ है. यहां सालभर इवेंट्स होते रहते हैं फेस्टिवल्स, आर्ट वॉक, म्यूजिक इवेंट्स और कल्चर शो. हर दिन यहां कुछ नया देखने को मिल जाता है, इसलिए इसे कैरिबियन का सबसे ‘लाइवलिएस्ट’ द्वीप कहा जाता है.

कुरासाओ का मौसम कैसा रहता है और कब जाएं?

कुरासाओ उन चुनिंदा द्वीपों में है जो कैरिबियन हरीकेन बेल्ट से बाहर हैं. इसलिए यहां तूफान का खतरा बेहद कम है. सालभर तापमान लगभग 30°C रहता है. दिसंबर से फरवरी सबसे व्यस्त समय होता है क्योंकि इस दौरान नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से लोग ठंड से बचने यहां आते हैं.

क्या कुरासाओ में आने-जाने में कोई दिक्कत होती है?

बिल्कुल नहीं. इसका हाटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नीदरलैंड, अमेरिका, कोलंबिया, अरूबा और बोनायर से जुड़ा है. घूमने का सबसे आसान तरीका कार किराए पर लेना है. शहर विलेमस्टैड के इलाके पैदल घूमे जा सकते हैं लेकिन दूर जाने के लिए गाड़ी जरूरी होती है.

कुरासाओ में क्या-क्या जरूर देखना चाहिए?

यहां के वेस्टपुंट बीच स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. विलेमस्टैड का ओट्रोबांडा इलाका स्ट्रीट आर्ट से भरा है. कुरासाओ के इतिहास को जानने के लिए म्यूज़ियम कुराहुलांडा जरूर देखें. शेटे बोका नेशनल पार्क के शानदार ब्लोहोल भी बड़ी आकर्षण का केंद्र हैं. यह कैरिबियन के सबसे महंगे देशों में नहीं आता, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है. यहां की मुद्रा कैरिबियन गुल्डर है. होटल, खाने और घूमने का खर्च मध्यम से थोड़ा ऊपर रहता है.

यात्रियों को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए?

यात्रा से पहले डिजिटल इमिग्रेशन कार्ड भरना अनिवार्य है. यहां सूरज बहुत तेज होता है इसलिए रेफ-सेफ सनस्क्रीन जरूरी है. टिप देना अनिवार्य नहीं लेकिन आमतौर पर 10–15% दिया जाता है.