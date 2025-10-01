नवरात्रि पर हो रहा था डांडिया महोत्सव, फाल्गुनी पाठक गा रही थीं गाने, अचानक आई टीम इंडिया जीतने की खबर तो मच गया हंगामा!

Dandiya Event In Navratri: डांडिया नवरात्रि उत्सव 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण रहीं फाल्गुनी पाठक. उनकी जोशीली आवाज और गरबा बीट्स ने पूरे माहौल को जोश से भर दिया. हजारों लोग उनकी धुनों पर झूमते दिखे और हर रात उनकी मौजूदगी ने इस उत्सव में जान फूंक दी. मुंबई में हुए इस इवेंट में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म की स्टारकास्ट वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी जिन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए. दर्शकों ने तालियों से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और जब उन्होंने फाल्गुनी पाठक के साथ मिलकर बिजूरिया पर गरबा किया, तो शाम और भी जादुई बन गई.

क्यों बना ‘पनवाड़ी’ गाने का डांस परफॉर्मेंस सबसे खास?

स्टारकास्ट ने अपनी फिल्म के नए गाने पनवाड़ी पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी. उनका यह परफॉर्मेंस दर्शकों के लिए एक सरप्राइज था, जिसने माहौल को और जोशीला बना दिया. लोगों ने तालियों और हूटिंग से उनका हौसला बढ़ाया. इसी दौरान एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की जीत की खबर आते ही पूरा स्थल “भारत माता की जय” के नारों से गूंज उठा. दर्शकों ने जीत का जश्न गरबा के बीच मनाया और उत्सव का आनंद दोगुना हो गया.

कौन-कौन से टीवी स्टार्स और हस्तियां रहीं मौजूद?

सात दिनों तक चले इस उत्सव में कई नामी हस्तियों ने भी गरबा का आनंद लिया. तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम दिलीप जोशी, टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, रूपाली गांगुली, ऑरी और विराज घेलानी जैसे सितारे भी गरबा की धुन पर थिरकते दिखे. हजारों की भीड़ को संभालने और उत्सव को भव्य बनाने के लिए जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर का विशाल इनडोर एरीना चुना गया. यहां पहली बार प्राइवेट पॉड्स की सुविधा दी गई, ताकि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ और आराम से त्योहार का आनंद ले सकें.

आने वाले दिनों में क्या बना रहेगा यही जोश?

यह उत्सव केवल एक हफ्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले दिनों में भी फाल्गुनी पाठक के सदाबहार गीतों और गरबा बीट्स का जादू चलता रहेगा. दर्शक फिर से इसी ऊर्जा और उल्लास के साथ नवरात्रि की रौनक का अनुभव करेंगे.