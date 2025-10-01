Advertisement
trendingNow12943610
Hindi Newsट्रैवल

नवरात्रि पर हो रहा था डांडिया महोत्सव, फाल्गुनी पाठक गा रही थीं गाने, अचानक आई टीम इंडिया जीतने की खबर तो मच गया हंगामा!

Navratri 2025: रेडियंस डांडिया नवरात्रि उत्सव 2025 मुंबई में फाल्गुनी पाठक की ऊर्जा और बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी से यादगार बन गया. हजारों लोग गरबा की धुन पर थिरके और देशभक्ति के नारों ने उत्सव को और खास बना दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि पर हो रहा था डांडिया महोत्सव, फाल्गुनी पाठक गा रही थीं गाने, अचानक आई टीम इंडिया जीतने की खबर तो मच गया हंगामा!

Dandiya Event In Navratri: डांडिया नवरात्रि उत्सव 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण रहीं फाल्गुनी पाठक. उनकी जोशीली आवाज और गरबा बीट्स ने पूरे माहौल को जोश से भर दिया. हजारों लोग उनकी धुनों पर झूमते दिखे और हर रात उनकी मौजूदगी ने इस उत्सव में जान फूंक दी. मुंबई में हुए इस इवेंट में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म की स्टारकास्ट वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी जिन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए. दर्शकों ने तालियों से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और जब उन्होंने फाल्गुनी पाठक के साथ मिलकर बिजूरिया पर गरबा किया, तो शाम और भी जादुई बन गई.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

क्यों बना ‘पनवाड़ी’ गाने का डांस परफॉर्मेंस सबसे खास?

Add Zee News as a Preferred Source

स्टारकास्ट ने अपनी फिल्म के नए गाने पनवाड़ी पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी. उनका यह परफॉर्मेंस दर्शकों के लिए एक सरप्राइज था, जिसने माहौल को और जोशीला बना दिया. लोगों ने तालियों और हूटिंग से उनका हौसला बढ़ाया. इसी दौरान एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की जीत की खबर आते ही पूरा स्थल “भारत माता की जय” के नारों से गूंज उठा. दर्शकों ने जीत का जश्न गरबा के बीच मनाया और उत्सव का आनंद दोगुना हो गया.

कौन-कौन से टीवी स्टार्स और हस्तियां रहीं मौजूद?

सात दिनों तक चले इस उत्सव में कई नामी हस्तियों ने भी गरबा का आनंद लिया. तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम दिलीप जोशी, टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, रूपाली गांगुली, ऑरी और विराज घेलानी जैसे सितारे भी गरबा की धुन पर थिरकते दिखे. हजारों की भीड़ को संभालने और उत्सव को भव्य बनाने के लिए जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर का विशाल इनडोर एरीना चुना गया. यहां पहली बार प्राइवेट पॉड्स की सुविधा दी गई, ताकि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ और आराम से त्योहार का आनंद ले सकें.

यह भी पढ़ें: बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

आने वाले दिनों में क्या बना रहेगा यही जोश?

यह उत्सव केवल एक हफ्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले दिनों में भी फाल्गुनी पाठक के सदाबहार गीतों और गरबा बीट्स का जादू चलता रहेगा. दर्शक फिर से इसी ऊर्जा और उल्लास के साथ नवरात्रि की रौनक का अनुभव करेंगे.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Navratri

Trending news

यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
;