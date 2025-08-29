वो सड़क जो है खूबसूरत भी और खतरनाक भी, 453 मीटर में 18 घुमावदार मोड़ देखकर कांप जाते हैं ड्राइवर

Dangerous Road China: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन की एक सड़क का पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस सड़क का नाम है लिंगपैशी जिगजैग रोड (Lingpaishi Zigzag Road), जो चोंगकिंग (Chongqing) इलाके में बनी है. यह सड़क सिर्फ 453 मीटर लंबी है लेकिन इसमें 18 बेहद खतरनाक हेयरपिन मोड़ (Hairpin Turns) हैं. इसे लोग ड्राइवर का डरावना सपना कह रहे हैं, लेकिन यहां के ग्रामीणों के लिए यह सड़क स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंचने की एकमात्र लाइफलाइन है.

यह भी पढ़ें: असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है

यह सड़क आखिर इतनी खास क्यों है?

Add Zee News as a Preferred Source

लिंगपैशी सड़क 2012 में बनाई गई थी. इससे पहले पहाड़ी गांवों के लोगों को घंटों पैदल चलकर अस्पताल या स्कूल जाना पड़ता था. सड़क बनने के बाद उनकी जिंदगी आसान हो गई. हालांकि इसके तीखे और खतरनाक मोड़ों के कारण यहां ड्राइव करना बेहद मुश्किल है.

वीडियो में क्या दिखा?

नॉर्वे के डिप्लोमैट एरिक सोलहाइम (Erik Solheim) ने मंगलवार को ट्विटर पर इस सड़क का वीडियो शेयर किया था. इसे 31,000 से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों लाइक्स-कमेंट्स मिल गए थे. वीडियो में दिखता है कि गाड़ियां एक-एक करके बेहद सावधानी से मोड़ ले रही हैं. कंक्रीट से बनी यह सड़क पहाड़ों के बीच से निकलती है और इसे देखकर डर और खूबसूरती दोनों का एहसास होता है.

यह भी पढ़ें: मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

इस वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने इसे जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही खतरनाक कहा तो किसी ने लिखा कि यह रेंज रोवर चैलेंज की याद दिलाती है. एक यूजर ने कमेंट किया, “यह सड़क बाइक से चलने के लिए अच्छी है, बस नशे में मत चलाना.” वहीं एक और ने लिखा, “इतने खतरनाक मोड़ों पर जरूर कई छोटे-मोटे एक्सीडेंट हुए होंगे.”

लिंगपैशी रोड देखने में जितनी खतरनाक है, उतनी ही खूबसूरत भी. यह सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि वहां के गांववालों की उम्मीद है. सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर डर और रोमांच दोनों महसूस कर रहे हैं. शायद इसी वजह से यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो गया.