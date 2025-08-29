वो सड़क जो है खूबसूरत भी और खतरनाक भी, 453 मीटर में 18 घुमावदार मोड़ देखकर कांप जाते हैं ड्राइवर
Advertisement
trendingNow12901260
Hindi Newsट्रैवल

वो सड़क जो है खूबसूरत भी और खतरनाक भी, 453 मीटर में 18 घुमावदार मोड़ देखकर कांप जाते हैं ड्राइवर

China Zigzag Road: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन की एक सड़क का पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस सड़क का नाम है लिंगपैशी जिगजैग रोड, जो चोंगकिंग इलाके में बनी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो सड़क जो है खूबसूरत भी और खतरनाक भी, 453 मीटर में 18 घुमावदार मोड़ देखकर कांप जाते हैं ड्राइवर

Dangerous Road China: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन की एक सड़क का पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस सड़क का नाम है लिंगपैशी जिगजैग रोड (Lingpaishi Zigzag Road), जो चोंगकिंग (Chongqing) इलाके में बनी है. यह सड़क सिर्फ 453 मीटर लंबी है लेकिन इसमें 18 बेहद खतरनाक हेयरपिन मोड़ (Hairpin Turns) हैं. इसे लोग ड्राइवर का डरावना सपना कह रहे हैं, लेकिन यहां के ग्रामीणों के लिए यह सड़क स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंचने की एकमात्र लाइफलाइन है.

यह भी पढ़ें: असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है

यह सड़क आखिर इतनी खास क्यों है?

Add Zee News as a Preferred Source

लिंगपैशी सड़क 2012 में बनाई गई थी. इससे पहले पहाड़ी गांवों के लोगों को घंटों पैदल चलकर अस्पताल या स्कूल जाना पड़ता था. सड़क बनने के बाद उनकी जिंदगी आसान हो गई. हालांकि इसके तीखे और खतरनाक मोड़ों के कारण यहां ड्राइव करना बेहद मुश्किल है.

 

 

वीडियो में क्या दिखा?

नॉर्वे के डिप्लोमैट एरिक सोलहाइम (Erik Solheim) ने मंगलवार को ट्विटर पर इस सड़क का वीडियो शेयर किया था. इसे 31,000 से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों लाइक्स-कमेंट्स मिल गए थे. वीडियो में दिखता है कि गाड़ियां एक-एक करके बेहद सावधानी से मोड़ ले रही हैं. कंक्रीट से बनी यह सड़क पहाड़ों के बीच से निकलती है और इसे देखकर डर और खूबसूरती दोनों का एहसास होता है.

यह भी पढ़ें: मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

इस वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने इसे जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही खतरनाक कहा तो किसी ने लिखा कि यह रेंज रोवर चैलेंज की याद दिलाती है. एक यूजर ने कमेंट किया, “यह सड़क बाइक से चलने के लिए अच्छी है, बस नशे में मत चलाना.” वहीं एक और ने लिखा, “इतने खतरनाक मोड़ों पर जरूर कई छोटे-मोटे एक्सीडेंट हुए होंगे.”

लिंगपैशी रोड देखने में जितनी खतरनाक है, उतनी ही खूबसूरत भी. यह सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि वहां के गांववालों की उम्मीद है. सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर डर और रोमांच दोनों महसूस कर रहे हैं. शायद इसी वजह से यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

chinadangerous road

Trending news

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
;