धरती का सबसे गहरा रहस्य! समुद्र तल से भी हजारों फीट नीचे... पानी में आप डूबना भी चाहें तो नहीं डूब सकते
ट्रैवल

धरती का सबसे गहरा रहस्य! समुद्र तल से भी हजारों फीट नीचे... पानी में आप डूबना भी चाहें तो नहीं डूब सकते

Dead sea: क्या आप धरती की सबसे नीची सतह पर गए हैं, जो समुद्र तल से भी हजारों फीट नीचे है. जहां जाना आसान हो सकता है, लेकिन रुक पाना बहुत ही मुश्किल है. वहीं यहां की कई रहस्यमयी बातें आपको हैरान कर देंगी. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:24 AM IST
धरती का सबसे गहरा रहस्य! समुद्र तल से भी हजारों फीट नीचे... पानी में आप डूबना भी चाहें तो नहीं डूब सकते

Lowest Point Of Earth: दुनिया में कई रहस्यमयी जगहें हैं, जहां कई जगहों के बारे में तो इंसान को पता भी नहीं है. वैज्ञानिक भी लगातार अपनी खोजों के जरिए नई चीजों और जगहों के बारे में पता लगाने का प्रयास करते रहते हैं. हालांकि आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं, जो लोगों के लिए काफी रहस्यमयी है और काफी इंसान शायद इस जगह के बारे में जानते भी हों. यह जगह समुद्र तल से भी काफी नीचे है. ऐसे में यहां पहुंचना एक बार को आसान हो सकता है, लोकिन रहना काफी मुश्किल होता है. इस जगह को डेड सी कहा जाता है. 

डेड सी और मारियाना ट्रेंच
डेड सी के किनारे, जो मिडल ईस्ट में स्थित यह जगह समुद्र की सतह से भी करीब 1,300 से 1400 फीट नीचे है. हालांकि ये पानी में नहीं बल्कि सूखी जमीन पर है. इसे धरती का सबसे नीचा ड्राई लैंड कहा जाता है.  वहीं धरती की सबसे गहरी जगह Mariana Trench में है. बता दें कि यह समंदर से भी नीचे है. वहां एक पॉइंट है जिसे Challenger Deep कहा जाता है, जो करीब 36,000 फीट गहरा है. यह जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है. यह सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक अनोखी जगह है, जिसके बारे में कई दिलचस्प बातें हैं. डेड सी को हिंदी में 'मृत सागर' कहते हैं और इसका यह नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि इसके पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई भी जीव, जैसे मछली या पौधे, जिंदा नहीं रह सकते .इसका पानी सामान्य समुद्र के पानी से भी करीब 10 गुना ज्यादा नमकीन है.

पानी में नहीं डूब सकते आप
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसमें डूब नहीं सकते. अगर आप डेड सी में उतरेंगे तो आप पानी में तैरने लगेंगे, चाहे आपको तैरना आता हो या नहीं. बता दें कि ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ज्यादा नमक के कारण पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे इंसान का शरीर आसानी से ऊपर तैरता रहता है. हालांकि इसका पानी और इसकी मिट्टी मिनरल्स से भरपूर हैं. इसी वजह से यहां की मिट्टी और पानी का इस्तेमाल सौंदर्य और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने में होता है. इसकी मिट्टी और पानी में त्वचा और जोड़ों की बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है. 

ये भी पढ़ें- "भारत की जमीन के अंदर छुपा है एक जादुई संसार! अंडरग्राउंड जगहें देखकर हिल जाएगा दिमाग"

धरती की दो प्लेटें
यहां ऑक्सीजन का लेवल कम होने के चलते सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बता दें कि डेड सी उस जगह पर बसा है, जहां धरती की दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें,अफ्रीका और अरब आपस में रगड़ खा रही हैं. ये इलाका करीब 1,000 किलोमीटर लंबा है और माना जाता है कि ये दरार करीब 2 करोड़ साल पहले बननी शुरू हुई थी. प्लेटों की इसी हलचल की वजह से ये इलाका इतना नीचे धंसा हुआ है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

lowest point on earthmariana trench vs dead seatravel

