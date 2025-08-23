बन रहा है कैंपिंग का प्लान तो लिस्ट में जरूर शामिल करें ये जगहें, यादगार रहेगा झील-नदी किनारे बिता हर पल!
बन रहा है कैंपिंग का प्लान तो लिस्ट में जरूर शामिल करें ये जगहें, यादगार रहेगा झील-नदी किनारे बिता हर पल!

अगर आपका भी कैंपिंग का प्लान बन रहा है और अच्छी डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं तो भारत की ये जगहें आपके लिए बेस्ट रहेंगी. यहां झील-नदी के किनारे कैंपिंग करने का अलग ही मजा है जो आपको लाइफटाइम याद रहेगा.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:14 PM IST
इन दिनों लोगों में कैंपिंग का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोग कैंपिंग के लिए अपने पर्सनल टेंट खरीरदकर लेकर जाते हैं और जहां उन्हें अच्छी लोकेशन और बेसिक सुविधाएं मिलती हैं वहां टेंट लगाकर कैंपिंग कर लेते हैं.

अगर आपका भी कैंपिंग का प्लान बन रहा है और अच्छी डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं तो भारत की ये जगहें आपके लिए बेस्ट रहेंगी. यहां झील-नदी के किनारे कैंपिंग करने का अलग ही मजा है जो आपको लाइफटाइम याद रहेगा तो चलिए आपको बताते हैं इन 5 खूबसूरत कैंपिंग स्पॉट्स के बार  में, अगर आपको कैंपिंग करना पसंद है और कुछ अच्छी डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं नदी किनारै कैंपिंग करने की 5 खूबसूरत लोकेशन, जो अपने आप में किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है.

भारत की यह सड़क 'रोड टू हेवन' नाम से है मशहूर, वजह और लोकेशन जान खुद को रोक नहीं पाएंगे आप 

शारावती, कर्नाटक:

भारत के पश्चिमी तट में कर्नाटक से शुरू होने वाली शारावती  नदी है जोग वॉटरफॉल के पास से गुजरती है. यहां आप कैंपिंग कर सकते हैं ये लोकेशन टूरिस्टों की फेवरेट है लेकिन ध्यान रखें कि कैंपिंग के दौरान अपने साथ जरूरत का सामान ले जाना बिल्कुन न भूलें. इसके लिए पहले से एक लिस्ट तैयार कर लें.

नैनीताल झील, उत्तराखंड:

उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में बहने वाली नैनीताल झील के बारे में हर किसी को मालूम है यहां आप कैंपिंग के मजे ले सकते हैं. यहां आप सुबह राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हैं. नैनीताल में कैंपिंग के अलावा आप भीमताल झील, मुक्तेश्वर, सत्तल जैसी खूबसूरत जगह भी देख सकते हैं. यहां भी आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं.

करेरी झील, हिमाचल प्रदेश:

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित करेरी झील एंडवेचरस लवर्स के लिए काफी बेस्ट रहेगी. यहां आप कैंपिंग के साथ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं.यहां दिसंबर से अप्रैल के महीने में काफी बर्फबारी होती है लेकिन इस समय कैंपिंग करने का अपना  ही मजा है.

पैंगोंग झील, लेह:

पैंगोंग झील, लेह की फेमस झीलों में से है. 3 इडियट्स मूवी की आखिरी सीन की शूटिंग भी यहीं हुई थी. इस जगह को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कैंपिंग करना लेकिन यहां पूरे साल काफी ठंड पड़ती है. इसलिए यहां आने से पहले सोच-समझकर प्लानिंग करें.

ऋषिकेश:

वैसे तो ऋषिकेश कैंपिंग के लिए फेमस है और ज्यादातर लोग यहीं पर कैंपिंग के लिए आते हैं. आप यहां कैंपिंग के साथ-साथ सुबह राफ्टिंग के भी मजे ले सकते हैं. अगर आप ऋषिकेश में कैंपिंग करने का प्लान बना रहे हैं तो गर्मी का मौसम ज्यादा बेहतर रहेगा.

Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

