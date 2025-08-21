मॉनसून में बना रहे हैं घूमने जाने का प्लान, तो सिलीगुड़ी की इन खूबसूरत जगहों का जरूर करें दीदार
मॉनसून में बना रहे हैं घूमने जाने का प्लान, तो सिलीगुड़ी की इन खूबसूरत जगहों का जरूर करें दीदार

सिलीगुड़ी हर मौसम में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है और अपनी ट्रिप को यादगार बनाते हैं. अगर आप भी सिलीगुड़ी आने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां की हसीन वादियां, घने जंगल और पहाड़ों का दीदार कर सकते हैं.

Aug 21, 2025
सिलीगुड़ी में घूमने लायक जगह
सिलीगुड़ी में घूमने लायक जगह

मॉनसून में अगर आप दोस्तों के साथ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है. ऐसे में आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती कर सकते हैं. सिलीगुड़ी एक घूमने लायक जगह है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ खूब एंज्वॉय कर सकते हैं....

सिलीगुड़ी हर मौसम में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है और अपनी ट्रिप को यादगार बनाते हैं. अगर आप भी सिलीगुड़ी आने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां की हसीन वादियां, घने जंगल और पहाड़ों का दीदार कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इन खूबसूरत जगहों के बारे में...........

करन डैम-

सिलीगुड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित करन डैम आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा. यह सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि हिमालय की बर्फीली चोटियों को निहारने का एक शानदार मंच है. यहां से दिखने वाला मनमोहक नजारा ऐसा है कि मानो हर फ्रेम एक पोस्टकार्ड हो. अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं. 

महानंदा वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी-

करन डैम के पास ही महानंदा वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी है जहां प्रकृति अपनी पूरी भव्यता में सांस लेती है. यह घने जंगल पक्षियों के चहचहाने और वन्यजीवों की फुसफुसाहट से गूंजते हैं. खासकर, मानसून के मौसम में, जब हर पत्ती पर ओस की बूंदें चमकती हैं, यह जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लगती है.

चाय के बागानों की हरी चादर-

सिलीगुड़ी के आसपास फैले चाय के बागान एक ऐसा अनुभव हैं जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा. यहां कदम रखते ही हवा में ताजी चाय की पत्तियों की महक घुल जाती है. दूर तक फैली हरी चादरें आंखों को सुकून देती हैं और यहां की शांति मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है, आप यहां न सिर्फ चाय बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं, बल्कि यहां की हरियाली के बीच कुछ यादगार तस्वीरें भी खींच सकते हैं.

इतिहास की गूंज-

इतिहास प्रेमियों के लिए, बक्सा किला एक ज़रूरी पड़ाव है. यह सिर्फ एक पुराना किला नहीं बल्कि रेशम मार्ग की रक्षा करने वाले भूटान के राजा की वीरता की कहानी है. इस किले की हर दीवार में एक इतिहास छुपा है, जो आपको उस समय की यात्रा पर ले जाता है जब सिलीगुड़ी के रास्ते से व्यापार हुआ करता था.

रोमांच और स्थानीय रंग-

सिर्फ प्रकृति और इतिहास ही नहीं, सिलीगुड़ी अपने अंदर रोमांच का भी खजाना छिपाए हुए है. यहां आप जंगल सफारी और रिवर राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं, जो आपकी यात्रा में उत्साह भर देंगी.

;