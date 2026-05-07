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फैमिली या दोस्तों संग घूम-घूमकर खाने-पीने के हैं शौकीन, तो GenZ के लिए बेस्ट है ये जगह

दिल्ली का मशहूर फूड जॉइंट 'खान चाचा' आज भी अपने बेहतरीन कबाब और रोल्स के लिए जाना जाता है. जानिए सालों बाद भी इसके स्वाद और इसकी सफलता का असली राज.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 07, 2026, 12:00 PM IST
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फैमिली या दोस्तों संग घूम-घूमकर खाने-पीने के हैं शौकीन, तो GenZ के लिए बेस्ट है ये जगह

Best Kebabs in Delhi: दिल्ली में खाने-पीने की दुकानें आती-जाती रहती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं. शाम में जब भी लोग दोस्तों या फैमिली के साथ घूमने के लिए निकलते हैं तो खाने-पीने वाली जगह को जरूर खोजते हैं. दिल्ली में खाने-पीने के शौकीन लोग किसी भी कोने में जाकर खा सकते हैं. दिल्ली के दिल यानी साउथ दिल्ली में खान मार्केट में एक मामूली कबाब स्टाल से शुरू हुआ एक सफर विशाल चेन में तब्दील हो चुका है और उसका नाम है खान चाचा. आज के दौर में जब हर नुक्कड़ पर नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तब भी खान चाचा ने अपनी साख और स्वाद को बरकरार रखा है. 

वही पुराना स्वाद और फूड मेन्यू

सालों बाद फिर से उनके मेन्यू को चखने पर बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो जिसके लिए सालों पहले मशहूर था. 'खान चाचा' एक ऐसा ही नाम है जिसे दिल्ली का हर फूडी बखूबी जानता है. सालों बाद जब 'खान चाचा' का चिकन मलाई टिक्का ट्राई करेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे. इसका स्वाद आज भी वैसा ही है जैसा बरसों पहले हुआ करता था. इतना ही नहीं, यहां की चिकन बिरयानी, पनीर जायका, बटर चिकन और वेज हरियाली कबाब आपका दिल जीत लेगा. मेन्यू में कई और भी ऑप्शन है जो आपके पेट की क्रेविंग को और भी बढ़ा देगा.

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नॉनवेज ही नहीं वेज में भी बढ़िया ऑप्शन

अगर आप कुछ नया और तीखा खाना चाहते हैं, तो इनका चिकन पेरी पेरी रोल एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें मिर्च का जो तड़का है, वह आपके टेस्ट बड्स को झकझोर देगा. वहीं, शाकाहारियों के लिए वेज हरियाली कबाब किसी सरप्राइज से कम नहीं है. भले ही आप नॉन-वेजिटेरियन हों, लेकिन इस कबाब का हरापन और मसालों का संतुलन आपको इसे दोबारा ऑर्डर करने पर मजबूर कर देगा. 'खान चाचा' का मेन्यू का बढ़िया है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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