/6-7 घंटे की ड्राइव और सामने होंगे खूबसूरत पहाड़! दिल्ली से 300 Km के अंदर हैं ये बेस्ट हिल स्टेशन; कपल्स के लिए परफेक्ट

दिल्ली की गर्मी, ट्रैफिक और रोज की भागदौड़ से ब्रेक लेने का सबसे अच्छा तरीका पहाड़ों का रुख करना हो सकता है. खासकर जब वीकेंड के साथ छुट्टियां मिल जाएं, तो लोग अक्सर ऐसी जगह तलाशते हैं जहां परिवार के साथ आराम भी मिले और घूमने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ भी न हो.
अगर शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे पॉपुलर हिल स्टेशनों की भीड़ आपको पसंद नहीं है, तो दिल्ली से कुछ घंटे की ड्राइव पर मौजूद कम चर्चित पहाड़ी जगहों को ट्राई किया जा सकता है. यहां कपल्स, फैमिली और दोस्तों के साथ शांत माहौल में वक्त बिताने का मौका मिलता है.
उत्तराखंड का लैंसडाउन दिल्ली से करीब 6 घंटे की ड्राइव में पहुंचा जा सकता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें पहाड़ों के बीच शांति चाहिए, लेकिन साथ में कुछ एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं. यहां हरे-भरे जंगल, पहाड़ी रास्ते और खूबसूरत व्यू आपका इंतजार करते हैं. ट्रैकिंग, कैंपिंग और नेचर वॉक के अलावा पहाड़ी रिजॉर्ट में आराम से समय बिताया जा सकता है. कपल्स के लिए भी यह जगह काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहां शोर-शराबे से दूर क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलता है.
अगर बच्चों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश का परवाणु भी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. दिल्ली से यहां पहुंचने में करीब 5 घंटे का समय लग सकता है, हालांकि ट्रैफिक और मौसम के हिसाब से सफर का वक्त बदल सकता है. परवाणु की खासियत इसका नेचर और शांत माहौल है. यहां पहाड़ों के साथ फलदार पेड़ों और आसपास के हरियाली वाले इलाकों को देखा जा सकता है. स्थानीय फूड और फलों से बनी चीजों का स्वाद बच्चों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है.
हिमाचल का चायल उन लोगों के लिए है, जो पहाड़ों पर जाकर बस आराम करना चाहते हैं. दिल्ली से करीब 330-335 किलोमीटर दूर चायल तक सड़क के रास्ते पहुंचा जा सकता है. यहां देवदार और चीड़ के ऊंचे पेड़ों के बीच घूमते हुए आपको पहाड़ों का शांत माहौल महसूस होगा. पॉपुलर हिल स्टेशनों की तुलना में यहां माहौल काफी रिलैक्स्ड नजर आता है. अगर आपका प्लान किसी शांत रिजॉर्ट में ठहरकर किताब पढ़ने, आसपास घूमने और परिवार के साथ समय बिताने का है, तो चायल अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
उत्तराखंड का चकराता भी दिल्ली से वीकेंड ट्रिप के लिए शानदार जगह है. दिल्ली से इसकी दूरी करीब 320 किलोमीटर के आसपास है. पहाड़ों के बीच बसे इस इलाके में आपको हरियाली, घने जंगल और शांत रास्ते देखने को मिलते हैं. चकराता की सबसे खास जगहों में टाइगर फॉल्स का नाम लिया जाता है. यहां पहुंचकर झरने का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है. नेचर लवर्स और उन परिवारों के लिए यह जगह खास हो सकती है, जो शहर से दूर कुछ समय खुली हवा में बिताना चाहते हैं.
शिमला के आसपास की भीड़ से दूर रहना है, तो माशोबरा को ट्राई किया जा सकता है. यह इलाका पाइन, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है. पहाड़ी रास्तों और हरियाली के बीच यहां का माहौल काफी शांत महसूस होता है. माशोबरा में एक-दो दिन रुककर आसपास के नेचर स्पॉट एक्सप्लोर किए जा सकते हैं. कपल्स के लिए यह जगह खास तौर पर अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहां दिनभर की भागदौड़ से दूर शांत माहौल में साथ समय बिताने का मौका मिलता है.
अगर बच्चों को नेचर और पक्षियों की दुनिया से रूबरू कराना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का पंगोट अच्छा ऑप्शन हो सकता है. नैनीताल के पास मौजूद यह छोटा सा पहाड़ी इलाका अपनी हरियाली और बर्ड वॉचिंग के लिए जाना जाता है. पास ही किलबरी इलाके में कई तरह के पक्षियों को देखने का मौका मिल सकता है. कैंपिंग और नेचर वॉक पसंद करने वालों के लिए भी पंगोट अच्छा डेस्टिनेशन है. यहां शहर जैसी भीड़ नहीं मिलेगी और बच्चे भी मोबाइल से दूर प्रकृति के करीब वक्त बिता सकते हैं.
इन सभी जगहों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दिल्ली से वीकेंड पर रोड ट्रिप के जरिए पहुंचने की प्लानिंग की जा सकती है. लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए निकलने से पहले मौसम, रोड कंडीशन और होटल की उपलब्धता जरूर चेक कर लें. अगर इस बार आपका मन सिर्फ भीड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट पर जाने का नहीं है, तो लैंसडाउन, परवाणु, चायल, चकराता, माशोबरा और पंगोट जैसे हिल स्टेशनों को ट्रैवल लिस्ट में जगह दी जा सकती है. पहाड़, हरियाली और शांत माहौल के बीच बिताए दो दिन आपको दिल्ली की भागदौड़ में लौटने से पहले अच्छी तरह रिचार्ज कर सकते हैं.