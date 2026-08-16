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6-7 घंटे की ड्राइव और सामने होंगे खूबसूरत पहाड़! दिल्ली से 300 Km के अंदर हैं ये बेस्ट हिल स्टेशन; कपल्स के लिए परफेक्ट

अगर आप दिल्ली-NCR की भागदौड़ से कुछ दिन दूर जाकर पहाड़ों के बीच सुकून का वक्त बिताना चाहते हैं, तो हर बार शिमला, मसूरी या नैनीताल जाने की जरूरत नहीं है. दिल्ली से करीब 5 से 7 घंटे की ड्राइव में कई ऐसे शांत हिल स्टेशन हैं, जहां हरियाली, ठंडी हवा, झरने और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे आपका वीकेंड यादगार बना सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 16, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:54 PM IST
6-7 घंटे की ड्राइव और सामने होंगे खूबसूरत पहाड़! दिल्ली से 300 Km के अंदर हैं ये बेस्ट हिल स्टेशन; कपल्स के लिए परफेक्ट
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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