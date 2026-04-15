क्या आप खोज रहे हैं बेस्ट कैफे? दिल्ली में यहां बसा है न्यूयॉर्क का एक कोना, पहुंचते ही खो जाएंगे आप

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New Restaurant In New Delhi: भागती-दौड़ती दिल्ली के बीचों-बीच एक ऐसी जगह खुली है, जहां वक्त जैसे ठहर सा जाता है. GK2 के एम-ब्लॉक मार्केट में स्थित 'La Tarté' कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं है. यह एक ऐसा अनुभव है जहां आप सिर्फ मेज पर बैठकर ऑर्डर नहीं देते, बल्कि खुद पास्ता रोल करते हैं और शेफ के साथ मिलकर अपनी डिश तैयार करते हैं. 25 साल पहले एक बेकरी के रूप में शुरू हुआ यह ब्रांड अब न्यूयॉर्क के वाइब और नासिक के अपने अंगूर के बागानों की वाइन के साथ एक नया अवतार ले चुका है. अगर आप खाने के साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए ही है.
अगर आप दिल्ली की शोर-शराबे वाली गलियों से थक चुके हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जो आपको सात समंदर पार न्यूयॉर्क के सोहो या यूरोप के किसी विंटेज कैफे की याद दिला दे तो आपकी तलाश GK2 के एम-ब्लॉक मार्केट में खत्म होती है. 'La Tarté' सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि खाने के शौकीनों के लिए एक पासपोर्ट है. नई दिल्ली का डाइनिंग कल्चर अब सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह 'एक्सपीरियंस' यानी अनुभव की ओर बढ़ रहा है. इसी कड़ी में ग्रेटर कैलाश-2 के एम-ब्लॉक मार्केट में 'La Tarté' ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. यह रेस्टोरेंट चुपचाप दिल्ली के खाने के शौकीनों के लिए परिभाषाएं बदल रहा है.
मां-बेटी की जोड़ी और 25 साल का सफर
La Tarté की शुरुआत करीब 25 साल पहले मिसेज बीबन अरोड़ा ने एक छोटी सी बेकरी के रूप में की थी. अब उनकी बेटी रायाना अरोड़ा ने इसमें आधुनिकता का तड़का लगाया है. रायाना ने न्यूयॉर्क में बिताए अपने समय से प्रेरणा लेते हुए यहां कॉफी और वाइन कल्चर को एक साथ पेश किया है. रेस्टोरेंट के नाम में लगा 'é' इसके विकास की एक छोटी लेकिन गहरी कहानी बयां करता है.
यहां आप खुद बनते हैं शेफ
इस जगह की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'इंटरएक्टिव डाइनिंग' है. यहां मेहमान सिर्फ खाना खाते नहीं हैं, बल्कि लाइव स्टेशन्स पर पास्ता रोल करना और अपनी डिश असेंबल करना सीखते हैं. यहां हर दिन 10 से 15 लोगों के छोटे समूहों के लिए वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं, जहां पास्ता, पिज्जा, रिसोट्टो और ग्रिल आइटम बनाना सिखाया जाता है. यह किसी क्लास जैसा नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए गए एक यादगार समय जैसा महसूस होता है.
कोलंबियाई कॉफी और नासिक की वाइन
La Tarté का मेनू ग्लोबल कंफर्ट फूड पर आधारित है, जिसमें यूरोपियन और अमेरिकन स्वाद का तड़का है. लेकिन इनकी ड्रिंक्स की कहानी बहुत निजी है. यहां मिलने वाली कॉफी बीन्स कोलंबिया के एक दोस्त के रोस्टरी से आती हैं, जबकि वाइन इनके खुद के नासिक स्थित अंगूर के बागानों से तैयार की जाती है. 35-40 लोगों की बैठने की क्षमता वाला यह स्थान काफी निजी और शांत महसूस होता है. यहां फूलों की सजावट यूरोपीय कैफे की याद दिलाती है. कीमत की बात करें तो दो लोगों के लिए औसत खर्च ₹1500 से ₹2200 के बीच आता है. वहीं कुकिंग वर्कशॉप की शुरुआत ₹1500 प्रति व्यक्ति से होती है.